Sevilen Sıra Tabanlı JRPG Langrisser Mobile Türkçe Olarak Türkiye'de

Sıra tabanlı taktiksel Japon tarzı rol yapma oyunu seven eski oyuncular Langrisser ismini daha önce mutlaka duymuştur. 1991'de başlayan köklü seri 1999'a kadar aktif bir şekilde devam etti ve uzun bir sessizliğin ardından Langrisser Mobile oyunu ile birlikte geçtiğimiz sene geri döndüler.

Daha iyi bir haber ise Langrisser Mobile artık yeni bir sunucuyla birlikte Türkçe olarak Türkiye'de resmi olarak ulaşılabilir durumda. Ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım oyun içi satın alma seçenekleri de sunuyor. İndirme boyutu 1.5 GB.

Langrisser Mobile'dan biraz bahsedecek olursak oyun arazi yapısı ile stratejinin önemli olduğu klasik sıra tabanlı bir savaş sistemine sahip ve tamamen akıllı telefonlara tasarlandığı için de oynanışı oldukça akıcı. Oyunda Lonca altında diğer oyuncularla buluşup bir güç haline gelerek düşmanlarınızı alt edebilir ve muhteşem ödüllerin sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca sıra tabanlı savaş sisteminin dışında gerçek zamanlı düellolarda ve farklı türdeki güçlü bölüm sonu canavarlarına karşı tek başınıza veya takım olarak savaşabilirsiniz.

Oyun bölüm sayısı ve tasarımları konusunda da oldukça iddialı. 5 farklı seriden 300'den fazla klasik bölüm bir araya getirilerek tasarlanmış.



Oyun anime tarzı harika grafikler ile birlikte birbirinden özel müziklere sahip. Seslendirmeler ile ilgili olarak da oyun için Yui Horie, Mamiko Noto, Saori Hayami ve 30'dan fazla ünlü seslendirmen tarafından dublaj yapılmış.

Oyunun Türkiye'ye Türkçe olarak yayınlanması Türk oyuncular tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılandı. Yorumlar hem yerelleştirme hem de oyunun kendisi için heyecan verici. Akıllı telefonunda JRPG arayanların mutlaka bir göz atması gereken bir oyun.

Langrisser Mobile oyununu iOS ve Android cihazlarınız için aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

App Store:

Google Play Store:

Ayrıca

Oyun Elwin, Leon, Cherie, Bernhardt, Ledin, Dieharte dahil olmak üzere orijinal seriden popüler karakterler içeriyor ve oyuncularının en çok yolunu gözlediği meslek sistemi ile her bir kahramana özel meslek ağacı var. Takımların durumuna göre meslek seçerek yüksek savaş gücünü yaratmaya çalışabilirsiniz.Oyun anime tarzı harika grafikler ile birlikte birbirinden özel müziklere sahip. Seslendirmeler ile ilgili olarak da oyun için Yui Horie, Mamiko Noto, Saori Hayami ve 30'dan fazla ünlü seslendirmen tarafından dublaj yapılmış.Oyunun Türkiye'ye Türkçe olarak yayınlanması Türk oyuncular tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılandı. Yorumlar hem yerelleştirme hem de oyunun kendisi için heyecan verici. Akıllı telefonunda JRPG arayanların mutlaka bir göz atması gereken bir oyun.Langrisser Mobile oyununu iOS ve Android cihazlarınız için aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.App Store: https://itunes.apple.com/app/id1435314243?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zlongame.un.mhmnz Ayrıca https://www.facebook.com/LangrisserTR adresinden oyunun Türkçe facebook sayfasını takip ederek güncel bilgileri öğrenebilir ve çekilişlere katılarak hediyeler kazanabilirsiniz.