Shaka ile akıllı telefonunuz rüzgar ölçere dönüşüyor

Haber Editörü
Aksesuar desteği ile farklı kullanım alanlarında boy gösteren mobil cihazlara sık sık rastlıyoruz. Shaka adlı girişim de akıllı telefonları bir rüzgar ölçer haline getirmek için çalışmalar yapıyor.
Girişim bu amaçla bir aksesuar geliştirmiş. Telefonun 3.5mm jak girişine bağlanan Shaka adlı aksesuar, plastik bir fan barındırıyor. Bağlantılı uygulama ile rüzgarın hızı ve yönü belirlenirken, ölçümler sosyal ağlarda paylaşılabiliyor. Bunun yanında sonuçlar harita üzerinde gösteriliyor ve nereden nereye doğru estiği tespit edilebiliyor.
Uygulama şimdilik sadece iOS cihazları için erişilebilir durumda. Android ve Windows Phone sürümleri de kısa süre sonra yayına başlayacak.
Fiyatı 59$ olarak belirlenen aksesuar özellikle rüzgar sörfü ile ilgilenenleri hedefliyor. Eğer yatırım desteği bulunursa fiyat biraz daha düşebilir. Aksesuarın satış tarihi ise bilinmiyor.
http://shakaon.net/photos/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tabi ruzgarda hava durumundaki gibi butun gun ayni yonden ayni hizla esiyor. Yada koca bir sehir ilce icin verilen hizlar her noktada tepede cukurda hep ayni.
Her cihazi kendi gundelik dar kullaniminiza gore degerlendirmiyormusunuz. Senin benim icin gereksiz ama yelkencilik okculuk aticilik gibi sporlarla ugrasanlar icin ruzgarin anlik yonunu ve hizini bilemek cok onemli. Onlar icin pahali profesyonel cihazlara cok guzel bir alternatif.