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Shaka ile akıllı telefonunuz rüzgar ölçere dönüşüyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Aksesuar desteği ile farklı kullanım alanlarında boy gösteren mobil cihazlara sık sık rastlıyoruz. Shaka adlı girişim de akıllı telefonları bir rüzgar ölçer haline getirmek için çalışmalar yapıyor.

Girişim bu amaçla bir aksesuar geliştirmiş. Telefonun 3.5mm jak girişine bağlanan Shaka adlı aksesuar, plastik bir fan barındırıyor. Bağlantılı uygulama ile rüzgarın hızı ve yönü belirlenirken, ölçümler sosyal ağlarda paylaşılabiliyor. Bunun yanında sonuçlar harita üzerinde gösteriliyor ve nereden nereye doğru estiği tespit edilebiliyor. 

Uygulama şimdilik sadece iOS cihazları için erişilebilir durumda. Android ve Windows Phone sürümleri de kısa süre sonra yayına başlayacak. 

Fiyatı 59$ olarak belirlenen aksesuar özellikle rüzgar sörfü ile ilgilenenleri hedefliyor. Eğer yatırım desteği bulunursa fiyat biraz daha düşebilir. Aksesuarın satış tarihi ise bilinmiyor.

http://shakaon.net/photos/ Yorum Yaz
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engurlu 6 yıl en beğenilen
59$ a saçma sapan rüzgarı ölçeceğine rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çevirip cihazı şarj etsede parasını hak etse :D
1 Yanıt Yanıtla +16
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darkaura 6 yıl 4Crumby
4Crumby

Gir internete bolge bolge hava durumu veriliyo ruzgardan neme herseyi ogren ne cebinden para ciksin ne de yaninda aparat tasi cok hassas sonuc vermez ama zaten cok hassas sonuc isteyen adam da boyle cocuk oyuncaklariyla ugrasmaz :D

Tabi ruzgarda hava durumundaki gibi butun gun ayni yonden ayni hizla esiyor. Yada koca bir sehir ilce icin verilen hizlar her noktada tepede cukurda hep ayni.

Her cihazi kendi gundelik dar kullaniminiza gore degerlendirmiyormusunuz. Senin benim icin gereksiz ama yelkencilik okculuk aticilik gibi sporlarla ugrasanlar icin ruzgarin anlik yonunu ve hizini bilemek cok onemli. Onlar icin pahali profesyonel cihazlara cok guzel bir alternatif.
4CrumbyGir internete bolge bolge hava durumu veriliyo ruzgardan neme herseyi ogren ne cebinden para ciksin ne de yaninda aparat tasi cok...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Miller57 6 yıl
Türkiye de her 3 kişiden 2 sinin rüzgar sörfü yaptığını düşünürsek bu uygulamanın gelmesi iyi olmuş :))
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DH Misafiri 6 yıl
Bu cihaza anemometre denir ve genelde yelken, yamac parasütü gibi hobi, spor sahiplerince kullanılır. Fakat 59$ bu cıhazın oyuncak versiyonundan daha profesyonel olan versiyonunu ala bilirsin ki pili 5 seneden fazla gider.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
bu ürünü görünce aklıma keskin nişan tüfeği geldi...Bir askerin elinde olsa bununla hızlı bir şekilde rüzgan'ı ölçse ve isabet oranını artırsa işe yarar gibi duruyor...
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jovanovic 6 yıl ObjektifPoint.Net
hayaldeki_hayat

bu ürünü görünce aklıma keskin nişan tüfeği geldi...Bir askerin elinde olsa bununla hızlı bir şekilde rüzgan'ı ölçse ve isabet oranını artırsa işe yarar gibi duruyor...

Şaka değil mi bu ?
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Mr. 3D Waffle 6 yıl
59 dolar??? shaka gibi fiyat isim-fiyat uyumu diye buna derler
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Jacobıan 6 yıl
işsizlik neler yaptırıyor insana
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DH Misafiri 6 yıl
cihaz biraz büyük olmuş sanki boyutu rüzgar ölçer boyutu ile aynı birde fiyatı bir rüzgar ölçerden daha pahalı
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jovanovic 6 yıl
Vay be gereksizlikte cidden sınır yok...
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fatihcanery 6 yıl
biri hale sybian diyor :) hala nasıl ümit taşıyabiliyorsunuz o dandik,hantal bir işe bir halta yaramayan sistemden hayret doğrusu.
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Nef'i 6 yıl
Her malın bir alıcısı vardır demişler.
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flinders2004 6 yıl
Keşke symbianda rakipleri gib olsad bizde faydalansak .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FFadeleSS 6 yıl
59 dolar ?
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-w K- 6 yıl
Cok ilkel olmus. Telefona yakisan bisey + ucuz olsa belki alinir.
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