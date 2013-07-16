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Sharkoon, Drakonia Black isimli yeni oyuncu faresini tanıttı

5 yıl
903
1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sharkoon, Drakonia Black isimli yeni oyuncu faresini tanıttı
Sharkoon, Drakonia Black isimli yeni oyuncu faresini tanıttı
Oyuncu donanımları konusunda tecrübeli firmalardan Sharkoon, geçtiğimiz sene içerisinde duyurduğu Drakonia oyuncu faresinin "Drakonia Black" isimli yeni modelini tanıttı.
Oyuncuların seveceği bir tasarım anlayışı ile üretilen fare, daha önceki model ile benzer ergonomik özelliklere sahip. 8200 DPI Avago ADNS-9800 lazer sensörü ile oyunlarda yüksek performans ortaya koyabilen Drakonia Black, üzerinde dört yönlü kaydırma tekerleği, farklı ayar profilleri için dahili hafıza ve DPI değerini gösteren LED ışık sistemi barındırıyor. Ağırlığı ayarlanabilen fare, bilgisayar sistemleri ile bağlantısını altın kaplama USB giriş üzerinde yapıyor ve toplamda 10 adet proglanabilir tuş ile kullanıcılar karşısına geliyor.
Oyuncuların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek yapıda hazırlanan Sharkoon Drakonia Black fare modeli, 37,99 Euro fiyat etiketiyle yurt dışında satışa çıkmış durumda. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.guru3d.com/news_story/sharkoon_drakonia_black_laser_gaming_mouse.html Yorum Yaz
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