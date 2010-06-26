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Sharkoon USB 3.0 destekli yeni disk kutucusunu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,6b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Sharkoon, USB 3.0 destekli yeni disk kutusunu tanıttı. Rapid-Case serisi altında hazırlanan ve USB 2.0 ile kıyaslandığında veri transfer hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 ara birimini kullanan 205 x 115 x 35 mm boyutlarında ve 460 gram ağırlığındaki yeni disk kutucusu geriye dönük olarak USB 2.0 desteği de sunuyor.

SATA destekli sabit diskler ve SSD sürücülerle kullanılabilen yeni disk kutucusu, Mavi aydınlatmalı güç butonuna sahip. Sharkoon tarafından hazırlanan USB 3.0 destekli Rapid-Case disk kutusu 29.90 Avro seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunulurken, dahili sürücüsünü USB 3.0 destekli harici depolama kaynağı olarak kullanmak isteyenleri hedef alıyor.


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Batuist 9 yıl
sahafiec
6/26/2010 Saat: 3:46 PM
sanırım haber başlığını ve içeriğini gözden geçirmekte fayda var. "kutucusu" biraz tuhaf geliyor göze...

fx57 haberi yazıp PCyi kapatıyor.. bir daha dönüp bakmıyor bile.. böyle çok hatası var.. okursa şayet alınmasın ama bu bir gerçek... gerçi okuyacağınıda zannetmiyorum yaa...
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