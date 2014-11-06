Sharp akıllı saatlerin batarya kullanım süresini uzatacak bir yöntem üzerinde çalışıyor





Akıllı saatlerin trendi son dönemde giderek yükselse de özellikle kullanım sürelerinin düşük olması nedeniyle tüketiciler tarafından yaygın olarak kabul görmüş değil. Tüketicilerin kolundaki saatin yerini almak isteyen akıllı saatlerin onlar kadar uzun kullanım ömrü sunması gerekiyor ki bu şimdilik pek mümkün görünmüyor. Üreticiler farklı yöntemlerle en azından bir miktar daha bu süreleri uzatma peşinde.





Sharp tarafından geliştirilen 1 inçlik akıllı saat ekranı da farklı bir yöntem kullanıyor. Ekran yansıtmalı bir katman kullanıyor. Yani saate gelen güneş ışınları veya harici ışık kaynakları içerideki ekranı aydınlatmak için kullanılıyor ve dış mekanda ekran yansıma yapmıyor. Ancak bu yöntem yüksek kullanım sürelerine ulaşmak için arka aydınlatmayı tamamen saatten çıkarıyor. Böyle olunca da akşam saatlerinden itibaren ancak harici bir ışık kaynağı ile saat ekranı görülebiliyor.





Bunun yanında Sharp hem ekrandaki resmi depolama hem de yeniden üretme için hızlı erişim sürelerine sahip bir RAM modülü kullanıyor ve ekran da düşük ısıda üretilen 8 renkli bir LCD panelden imal edilmiş. Bu sayede kullanım süreleri de artıyor. Sharp hali hazırda üreticilerle görüşmeler yapıyor ve kısa sürede konseptin piyasaya çıkması için gayret sarfediyor.

http://www.phonearena.com/news/Sharp-showcases-a-1-smartwatch-battery-saving-display-that-has-8-colors-and-no-backlight_id62461