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Sharp akıllı saatlerin batarya kullanım süresini uzatacak bir yöntem üzerinde çalışıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp akıllı saatlerin batarya kullanım süresini uzatacak bir yöntem üzerinde çalışıyor

Akıllı saatlerin trendi son dönemde giderek yükselse de özellikle kullanım sürelerinin düşük olması nedeniyle tüketiciler tarafından yaygın olarak kabul görmüş değil. Tüketicilerin kolundaki saatin yerini almak isteyen akıllı saatlerin onlar kadar uzun kullanım ömrü sunması gerekiyor ki bu şimdilik pek mümkün görünmüyor. Üreticiler farklı yöntemlerle en azından bir miktar daha bu süreleri uzatma peşinde. 

Sharp tarafından geliştirilen 1 inçlik akıllı saat ekranı da farklı bir yöntem kullanıyor. Ekran yansıtmalı bir katman kullanıyor. Yani saate gelen güneş ışınları veya harici ışık kaynakları içerideki ekranı aydınlatmak için kullanılıyor ve dış mekanda ekran yansıma yapmıyor. Ancak bu yöntem yüksek kullanım sürelerine ulaşmak için arka aydınlatmayı tamamen saatten çıkarıyor. Böyle olunca da akşam saatlerinden itibaren ancak harici bir ışık kaynağı ile saat ekranı görülebiliyor. 

Bunun yanında Sharp hem ekrandaki resmi depolama hem de yeniden üretme için hızlı erişim sürelerine sahip bir RAM modülü kullanıyor ve ekran da düşük ısıda üretilen 8 renkli bir LCD panelden imal edilmiş. Bu sayede kullanım süreleri de artıyor. Sharp hali hazırda üreticilerle görüşmeler yapıyor ve kısa sürede konseptin piyasaya çıkması için gayret sarfediyor.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Sharp-showcases-a-1-smartwatch-battery-saving-display-that-has-8-colors-and-no-backlight_id62461
http://www.phonearena.com/news/Sharp-showcases-a-1-smartwatch-battery-saving-display-that-has-8-colors-and-no-backlight_id62461 Yorum Yaz
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homebird 4 yıl
İnsan vücudundaki elektriği kullanabilen yada kinetik enerji ile çalışan ürünler gelmedikçe akıllı saat işi yaş.
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ardabeyim 4 yıl
adamlar pil teknolojisi geliştirmicez diye totolarını yırttılar resmen ama teknolojiyi durduramazsın kendileri de biliyorlar
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Xloud 4 yıl
İyide aynı şey zaten Sony SmartWatch 2 de var. Hemde aydınlatmalı şekilde de kullanılıyor.
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arel.gr 4 yıl
hele bi yapsinda telefonada uygulanir.
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dR.ElessaR 4 yıl
Bundansa Samsung'un geliştirdiği bükülebilir pil daha mantıklı geldi.
Bunda çok kısıtlama olacak gibi.
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V4LKyR 4 yıl
Şu Sharp'tan çıkan fikirler şeytanın aklına gelmez, ne müthiş bir firma bu Sharp yahu. Evi tarlayı satın, SHARP'a basın.
SHARP.
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St Batuhan 4 yıl
Sharp'tan beklediğim bu değildi zira yansımalı ekran olayını Sony zaten SW2 ile yapıyor. Gerçekten saatler arasında en iyisiydi çıktığı dönemde, şimdi ise işler Sony'e bağlı aynı yaklaşım için. (SW3 de beklenti karşılamayan durum sunuyor zira tükürdüğünü yalama ve diğerlerine benzeme var :( )
Bu demek değildir ki Wear'lı saatler kötü, onlar da iyi ama standarta bağladılar :(
Diğer mesele ise LG'nin de bir süredir yaptığı, denediği bir olay zaten.
Neyse yine de umarım gelişmeler ve yatırımlar bu kulvarda da devam eder, çözünürlük savaşı sıçramadan iyi bir aşamaya gelse şu teknolojiler iyi olacak.
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