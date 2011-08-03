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Sharp'ın Android tableti A01SH Galapagos üzerindeki sis perdesi kaldırıldı

7 yıl
7b
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4
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Sharp'ın Android tableti A01SH Galapagos üzerindeki sis perdesi kaldırıldı
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Apple'ın iPad'i tüketicilerle buluşturmasıyla hareketlenen ve büyüme kaydeden tablet bilgisayar pazarı pek çok büyük üreticiyi cezbetmiş durumda. Bu üreticilerden birisi de Sharp.
Sharp'ın Galapagos olarak isimlendirdiği tablet bilgisayarı temmuz ayının başlarına doğru Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onayından geçmişti ancak tabletle ilgili fazla bir detay bulunmuyordu ta ki bugüne dek. Sharp A01SH Galapagos'un teknik özellikleri ve fotoğrafları yayınlandı.
Ay sonuna doğru Japonya pazarına giriş yapması beklenen Sharp Galapagos'a 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu ile 1 GB RAM güç veriyor; tablet Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.2 ''Honeycomb'' sürümünü kullanıyor. 7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel dokunmatik ekranıyla Samsung P1000 Galaxy TAB ile rekabet etmesi beklenen Galapagos'un ön yüzünde görüntülü konuşma için 2 megapiksel, arka kısmında ise anı yakalamak için led flaşlı 5 megapiksel kamera konumlandırılmış. Ayrıca tabletin 8 GB kapasiteli dahili flash belleği microSD kartlar vasıtasıyla 40 GB'a kadar yükseltilebilmekte.
Sharp Galapagos'un fiyatıyla ilgili bilgi bulunmazken bataryanın 7.5 saat dayanabildiğinin altı çiziliyor.

Sharp'ın Android tableti A01SH Galapagos üzerindeki sis perdesi kaldırıldı
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Farwynd 7 yıl
Sharp gerçekten çok iyi bir firma ancak ürün çıkarmak konusunda çekingen davranıyorlar halbuki bir sürü ekran patentleri var.
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irish 7 yıl
Telefon olarak da kullanılabiliyorsa güzel bir alet.
İsmi de çok güzel.
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Guest-F8946C419 7 yıl
reserved, daha sonra yazacağım.

eksi vermiş eziğin teki.

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