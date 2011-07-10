Shihuzaan'dan farklı bir konsept çalışması: Üç işletim sistemli Nokia N10

Haber Editörü
Bir kaç hafta önce Nokia'nın Singapur'da düzenlenen Nokia Communications 2011 etkinliğinde lanse ettiği MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9, bazıları tarafından beğenildi, bazı kesimlerin eleştiri oklarının hedefi oldu. Tasarımcı Mohammed Shihuzaan ise farklı bir yola başvurarak Nokia N10 isimli konsept çalışmasıyla karşımıza çıktı.
Shihuzaan'ın Nokia N10'u 116,45 mm uzunluğunda, 61,2 mm genişliğinde ve 12.1 mm kalınlığında sade tasarıma sahip. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden, Mali-400MP grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alan akıllı telefon, üç farklı mobil işletim sistemiyle geliyor: MeeGo 1.2 Harmattan, Android ''Ice Cream Sandwich'' ve Windows Phone 7.5 Mango. N10'u açtığınızda istediğiniz işletim sistemiyle başlangıç yapabiliyorsunuz.
3.9-inç boyutunda ve 480 x 854 (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif CBD (Clear Black Display) ekrana, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine sahip telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabiliyor. Dokunmatik ekranda çizilme ve darbelere karşı Gorilla Glass kaplama kullanılmış.
Dolby Mobile ise daha iyi ses deneyimi vaad eden telefonun arkasında 8 megapiksel çözünürlüğünde, Carl Zeiss objektifli kamera konumlandırılmış. Kameraya otomatik odaklama, çift led flaş eşlik ediyor ve kamera Full HD video kaydı yapabiliyor.
Nokia N9'un aksine micro SIM kartları desteklemeyen telefonda NFC (Near field communications), MHL portu, USB On-the-go özelliği ve RDS'li FM radyo unutulmamış. Batarya ise 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 450 saate varan bekleme süresi sunuyor.
Shihuzaan'ın hazırladığı konsept çalışması Nokia'nın üst düzey yöneticilerinin, mühendislerinin dikkatini çekmeyi başarır mı bilinmez ama Finlandiyalı üretici konsept çalışmasını hayata geçirip tüketicilerle buluşturmayı düşünürse piyasada büyük etki yaratacağı kesin.
http://mynokiablog.com/2011/07/10/my-dream-nokia-29-nokia-n10-triple-boot-android-meego-harmattan-windows-phone-mango-concept/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
koy androidi geç!
O lise Symbian, Meego ve WP7 şeklindedir
hadi android i meego simule ediyor onu anladıkta kaynak kodları farklı win7 le androidi nasıl calıstıracak? ortak bi rom koyacak sonra? her guncellemede win7 androidi androidde win7 yi kasacak yani sistemden sildirme cabalarına dusecek bence mantıklı degil aynı telefonda 3 tane yerine aynı modeli 3 sistemle sur hepsine aynı fiyatı koy bak bakalım encok hangi sistem satıyor sonra google ve microsoftu kapıstır fiyatını assa cekerim senin itibarın artar cok satar zararın yarısını karsılarsan diye taktik yapar adam
ahh ahhh birazcık param olsa madturk marka turkmalı mobil cihaz satısına bi girsem varya dh uyelerinin alayına beles dagıtırım robin hood misali kimsenin salyası klavyeye akmaz birdaha....
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
20194 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer