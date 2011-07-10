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Shihuzaan'dan farklı bir konsept çalışması: Üç işletim sistemli Nokia N10

7 yıl
20,2b
1
42
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Shihuzaan'dan farklı bir konsept çalışması: Üç işletim sistemli Nokia N10
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Bir kaç hafta önce Nokia'nın Singapur'da düzenlenen Nokia Communications 2011 etkinliğinde lanse ettiği MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9, bazıları tarafından beğenildi, bazı kesimlerin eleştiri oklarının hedefi oldu. Tasarımcı Mohammed Shihuzaan ise farklı bir yola başvurarak Nokia N10 isimli konsept çalışmasıyla karşımıza çıktı.
Shihuzaan'ın Nokia N10'u 116,45 mm uzunluğunda, 61,2 mm genişliğinde ve 12.1 mm kalınlığında sade tasarıma sahip. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden, Mali-400MP grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alan akıllı telefon, üç farklı mobil işletim sistemiyle geliyor: MeeGo 1.2 Harmattan, Android ''Ice Cream Sandwich'' ve Windows Phone 7.5 Mango. N10'u açtığınızda istediğiniz işletim sistemiyle başlangıç yapabiliyorsunuz.
3.9-inç boyutunda ve 480 x 854 (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif CBD (Clear Black Display) ekrana, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine sahip telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabiliyor. Dokunmatik ekranda çizilme ve darbelere karşı Gorilla Glass kaplama kullanılmış.
Dolby Mobile ise daha iyi ses deneyimi vaad eden telefonun arkasında 8 megapiksel çözünürlüğünde, Carl Zeiss objektifli kamera konumlandırılmış. Kameraya otomatik odaklama, çift led flaş eşlik ediyor ve kamera Full HD video kaydı yapabiliyor.
Nokia N9'un aksine micro SIM kartları desteklemeyen telefonda NFC (Near field communications), MHL portu, USB On-the-go özelliği ve RDS'li FM radyo unutulmamış. Batarya ise 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 450 saate varan bekleme süresi sunuyor.
Shihuzaan'ın hazırladığı konsept çalışması Nokia'nın üst düzey yöneticilerinin, mühendislerinin dikkatini çekmeyi başarır mı bilinmez ama Finlandiyalı üretici konsept çalışmasını hayata geçirip tüketicilerle buluşturmayı düşünürse piyasada büyük etki yaratacağı kesin.

Shihuzaan'dan farklı bir konsept çalışması: Üç işletim sistemli Nokia N10
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http://mynokiablog.com/2011/07/10/my-dream-nokia-29-nokia-n10-triple-boot-android-meego-harmattan-windows-phone-mango-concept/ Yorum Yaz
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yunuss.10 7 yıl en beğenilen
Konsept telefonun haberini neden yaparsınız anlamış değilim. Binlerce konsept telefon var. Sırf haber olsun diye yapılan bişey
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MeeGo OS 7 yıl
android olması çok zor olsa olsa sybian belle olur android yerine
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D3XTER 7 yıl
Bir telefon yaparsın, tasarımını mükemmelleştirirsin, harika bir donanım koyarsın, sonra içine Symbian koyarsın, hevesin kaçar.
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bmwm8 7 yıl
Nokia'nın bu düşüncesi güzel(3 işletim sisteminin olması). Hatta nokia bu 3 işletim sistemi yönteminin patentini alsın yoksa rakip firmalar bu konuya el atarlar. Güzel düşünce telefon sırf bu özelliğiyle dikkatimi çekti. Diğer akıllı telefonlardan tek farkı bu olacak "Birden fazla işletim sistemi".
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cumur 7 yıl
hayal mahsülü bişey olarak kalır tasarımda sınır olmaz ama düşünsenize böyle bir telefonun telif haklarını fiyatı olur 3-4 bin tl
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Tek suçu kopya çekmek 7 yıl
Boyle bir telefon ciksin geldigi ilk gun alirim
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NowOrN3wer 7 yıl
Yaparsa alinir=)
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AzRocK 7 yıl
bekleme yapma, bekleme yapma,
koy androidi geç!
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T-Bone Walker 7 yıl
Şu telefonu çıkarmayı akıl etseler sonunda piyasada adam akıllı yer bulacaklar ama 2. sınıf telefoncusu olmakla yetiniyorlar.
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Rajeesh 7 yıl
arkadaş neyin kafasını yaşıyorsunuz kaç gündür anlamıyorum ama, her habere bir kulp bulmaktan bıkmadınız mı? kesin sıcaktan ya kesin
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trinamoe 7 yıl
galaxy s 2 dururken bu ne lae
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northernlights 7 yıl
Iyi fikir aslında ama olabilir mi bilemem.
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Jason Becker 7 yıl
Bence hata var.

O lise Symbian, Meego ve WP7 şeklindedir
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madhane 7 yıl
sacma bi konsept olmus hayal urunu cunku actıgınız win 7 & meego & android
hadi android i meego simule ediyor onu anladıkta kaynak kodları farklı win7 le androidi nasıl calıstıracak? ortak bi rom koyacak sonra? her guncellemede win7 androidi androidde win7 yi kasacak yani sistemden sildirme cabalarına dusecek bence mantıklı degil aynı telefonda 3 tane yerine aynı modeli 3 sistemle sur hepsine aynı fiyatı koy bak bakalım encok hangi sistem satıyor sonra google ve microsoftu kapıstır fiyatını assa cekerim senin itibarın artar cok satar zararın yarısını karsılarsan diye taktik yapar adam
ahh ahhh birazcık param olsa madturk marka turkmalı mobil cihaz satısına bi girsem varya dh uyelerinin alayına beles dagıtırım robin hood misali kimsenin salyası klavyeye akmaz birdaha....
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gorlinux 7 yıl
1,2,3 yetmez 4,5,6 olsun :D
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1 HiT u DowN 7 yıl
IOS ve android koyabilse keşke
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Glitz 7 yıl
Symbian'ı da koysalar tadından yinmez :D
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