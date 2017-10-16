SIM kartlarının tarihsel gelişimi: e-SIM nedir, nasıl çalışır ve neden önemli?

SIM Kartlarının Tarihsel Gelişimi

SIM (Abone Kimlik Modülü) kartları, bir hücresel şebekedeki aboneleri kimlik doğrulaması yapmak ve tanımlamak için kullanılan şebekeye özgü bilgileri depolayan ve son 27 yılda telefona takılması gereken bir çip içeren fiziksel kartlardır.

SIM kartları hayatımıza 1991 yılında girdi ancak 1991'de telefonlarımıza taktığımız SIM kartları adeta bir kredi kartı büyüklüğündeydi. Aradan geçen yıllarla birlikte küçülmeye başlayan SIM kartları, 1996 yılında kabul edilebilir boyutlara düşürülerek daha kullanışlı hale geldi lakin üreticiler; sürekli olarak daha fazla özellik içeren, daha küçük, ince ve hafif cihazlar üretmeye çalıştıkları için bir zaman sonra Mini SIM kartları da boyutu itibariyle büyük gelmeye başladı. Gelişen teknolojiyle birlikte, telefonlar daha akıllı bir hal almaya ve küçülmeye başladı. Bununla birlikte telefonların şebeke ihtiyaçlarının karşılanması için 2003 yılında Micro SIM kartlarına terfi edinildi.

2012 yılında, 12.30 mm uzunluğunda ve 8.80 mm genişliğindeki Nano SIM kartları hayatımıza girmesiyle birlikte telefonlar daha da inceldi. Son 5 yıldır da cihazlarımızda Nano SIM kartlarını kullanıyoruz.

2016 yılına geldiğimiz zaman ise SIM kartlarını tarihe gömecek bir teknoloji geliştirildi. Fiziksel SIM kartlarının yerine geçecek olan e-SIM kart teknolojisi “embedded SIM” (gömülü SIM) geliştirildi. e-SIM teknolojisi tüm operatörlerle uyumlu bir şekilde çalışıyor ve numara taşımak ya da operatör değiştirmek istediğiniz zaman SIM kartlarınızı değiştirmeye gerek duymuyorsunuz. Henüz yaygınlaşmayan bu teknoloji son birkaç ay içerisinde Apple Watch Series 3 ve Google Pixel 2 ile birlikte tekrardan gündeme geldi ancak e-SIM teknolojisinin günümüze tamamen adapte edilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var.

e-SIM Nedir?

e-SIM / Gömülü SIM veya bir başka değişle Evrensel Entegre Devre Kartı (eUICC), yaklaşık olarak 5 mm uzunluğunda ve 5 mm genişliğinde ve üretim esnasında cihazın anakartına lehimlenen bir karttır. e-SIM, çıkartılabilir bir SIM kartı ile aynı işlevselliği sağlayabiliyor. Ayrıca, e-SIM M2M (Machine to Machine) ve Uzaktan Hazırlama yeteneklerine de sahip.

e-SIM teknolojisi tüm operatörlerle uyumlu bir şekilde çalışıyor ve numara taşımak ya da operatör değiştirmek istediğiniz zaman GSM şirketinizin yolunu tutmanıza gerek kalmıyor. Telefondaki birtakım ayarlar sayesinde operatörünüzü dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.

Nesnelerin İnterneti

IoT nesnelerin interneti "benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür.

Giyilebilir cihazlar, e-SIM'ın kullanıldığı kategorilerden yalnızca bir tanesi. Otomobil üreticilerinin, araçlarına e-SIM'i dahil etmesiyle birlikte otomobillerin hücresel araçlara hızla bağlamasını sağlanacak. Böylelikle otonom sürüş teknolojisi daha da gelişmiş olacak.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde "Nesnelerin İnterneti'nin" cep telefonlarını aşan en büyük bağlantı kategorisi olacağı tahmin ediliyor.

https://www.gsmarena.com/what_is_an_esim-news-27716.php