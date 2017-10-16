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SIM kartlarının tarihsel gelişimi: e-SIM nedir, nasıl çalışır ve neden önemli?

Apple ve Google'ın tanıttığı yeni ürünlerle birlikte tekrardan gündeme gelen e-SIM teknolojisine dair bilgilere ve SIM kartlarının tarihsel gelişimiyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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SIM kartlarının tarihsel gelişimi: e-SIM nedir, nasıl çalışır ve neden önemli?

SIM Kartlarının Tarihsel Gelişimi

SIM (Abone Kimlik Modülü) kartları, bir hücresel şebekedeki aboneleri kimlik doğrulaması yapmak ve tanımlamak için kullanılan şebekeye özgü bilgileri depolayan ve son 27 yılda telefona takılması gereken bir çip içeren fiziksel kartlardır.
SIM kartları hayatımıza 1991 yılında girdi ancak 1991'de telefonlarımıza taktığımız SIM kartları adeta bir kredi kartı büyüklüğündeydi. Aradan geçen yıllarla birlikte küçülmeye başlayan SIM kartları, 1996 yılında kabul edilebilir boyutlara düşürülerek daha kullanışlı hale geldi lakin üreticiler; sürekli olarak daha fazla özellik içeren, daha küçük, ince ve hafif cihazlar üretmeye çalıştıkları için bir zaman sonra Mini SIM kartları da boyutu itibariyle büyük gelmeye başladı. Gelişen teknolojiyle birlikte, telefonlar daha akıllı bir hal almaya ve küçülmeye başladı. Bununla birlikte telefonların şebeke ihtiyaçlarının karşılanması için 2003 yılında Micro SIM kartlarına terfi edinildi. 
2012 yılında, 12.30 mm uzunluğunda ve 8.80 mm genişliğindeki Nano SIM kartları hayatımıza girmesiyle birlikte telefonlar daha da inceldi. Son 5 yıldır da cihazlarımızda Nano SIM kartlarını kullanıyoruz.
2016 yılına geldiğimiz zaman ise SIM kartlarını tarihe gömecek bir teknoloji geliştirildi. Fiziksel SIM kartlarının yerine geçecek olan e-SIM kart teknolojisi “embedded SIM” (gömülü SIM) geliştirildi. e-SIM teknolojisi tüm operatörlerle uyumlu bir şekilde çalışıyor ve numara taşımak ya da operatör değiştirmek istediğiniz zaman SIM kartlarınızı değiştirmeye gerek duymuyorsunuz. Henüz yaygınlaşmayan bu teknoloji son birkaç ay içerisinde Apple Watch Series 3 ve Google Pixel 2 ile birlikte tekrardan gündeme geldi ancak e-SIM teknolojisinin günümüze tamamen adapte edilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var.

e-SIM Nedir?

e-SIM / Gömülü SIM veya bir başka değişle Evrensel Entegre Devre Kartı (eUICC), yaklaşık olarak 5 mm uzunluğunda ve 5 mm genişliğinde ve üretim esnasında cihazın anakartına lehimlenen bir karttır. e-SIM, çıkartılabilir bir SIM kartı ile aynı işlevselliği sağlayabiliyor. Ayrıca, e-SIM M2M (Machine to Machine) ve Uzaktan Hazırlama yeteneklerine de sahip. 
e-SIM teknolojisi tüm operatörlerle uyumlu bir şekilde çalışıyor ve numara taşımak ya da operatör değiştirmek istediğiniz zaman GSM şirketinizin yolunu tutmanıza gerek kalmıyor. Telefondaki birtakım ayarlar sayesinde operatörünüzü dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.

Nesnelerin İnterneti

IoT nesnelerin interneti "benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür.
Giyilebilir cihazlar, e-SIM'ın kullanıldığı kategorilerden yalnızca bir tanesi. Otomobil üreticilerinin, araçlarına e-SIM'i dahil etmesiyle birlikte otomobillerin hücresel araçlara hızla bağlamasını sağlanacak. Böylelikle otonom sürüş teknolojisi daha da gelişmiş olacak.
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde "Nesnelerin İnterneti'nin" cep telefonlarını aşan en büyük bağlantı kategorisi olacağı tahmin ediliyor. 

https://www.gsmarena.com/what_is_an_esim-news-27716.php Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Hocam kusura bakmayın da şu yaptığınız habercilik değil bana göre ayrıca ayıp bir şey. Daha sabah GSMArena'da haberi okumuştum geldim aynısının çevirisi olmuş üstüne gsmarena watermarklarını kesip habere koymuşsunuz ve herhangi bir kaynak yok bir şey yok. Bu makaleyi adamlar bir yerden alıp yazmıyor o kadar araştırma yapmış güzelce anlatmış siz de araştırıp böyle şeyler yazsanız ne güzel olacak ama ancak çeviri haberciliği yapıyorsunuz. Gidin Huawei duyurusunu çevirin ama böyle orijinal içerikleri biz sizden bekliyoruz yoksa burada bir çok insan sizin haberleri aldığınız yeri zaten takip ediyor, okuyor.
gsmarena.com/...
Hocam kusura bakmayın da şu yaptığınız habercilik değil bana göre ayrıca ayıp bir şey. Daha sabah GSMArena'da haberi okumuştum geldim aynısının çevirisi olmuş ...
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ipli jeton 1 hf.
2012 yılında, 12.30 mm uzunluğunda ve 8.80 mm genişliğindeki Nano SIM kartları hayatımıza girmesiyle birlikte telefonlar daha da inceldi. Son 5 yıldır da cihazlarımızda Nano SIM kartlarını kullanıyoruz.

Evet firmaların önündeki tek engel sim kartın olması gerekenden 90 mikron daha kalın olmasıymış.
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xaimwadi 1 hf.
esim hakkında çok güzel bir yazı olmuş, ellerinize sağlık teknozum.com/...
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amdfx 2 yıl
sim kartı çıkarıp telefonu pasif hale getirme şansıda kalmaz. ilerde bu çipe bataryadan bağımsız bios pili gibi kendi çakılı pilinide koayarlar artık yedi gün yirmi dört saat yatakta bile herkesi takip
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maxmania 2 yıl
eleman doğru bir yere parmak basmış. bu kadar gömmeye gerek yoktu, çeviri yapılıyorsa orjinal kaynağa atıf yapılması gerekli. bazı editörlerde gördük kaynakta olmayan şeylerin eklediğini. bu arkadaşda belki güvensizlik olmuştur ve kaynağın belirtilmesini istemesi, bu konuda şikayeti konusunda çok haklı.
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Hocam kusura bakmayın da şu yaptığınız habercilik değil bana göre ayrıca ayıp bir şey. Daha sabah GSMArena'da haberi okumuştum geldim aynısının çevirisi olmuş üstüne gsmarena watermarklarını kesip habere koymuşsunuz ve herhangi bir kaynak yok bir şey yok. Bu makaleyi adamlar bir yerden alıp yazmıyor o kadar araştırma yapmış güzelce anlatmış siz de araştırıp böyle şeyler yazsanız ne güzel olacak ama ancak çeviri haberciliği yapıyorsunuz. Gidin Huawei duyurusunu çevirin ama böyle orijinal içerikleri biz sizden bekliyoruz yoksa burada bir çok insan sizin haberleri aldığınız yeri zaten takip ediyor, okuyor.
gsmarena.com/...
2 Yanıt Yanıtla +36
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Marquis-de-Sade` 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Hocam kusura bakmayın da şu yaptığınız habercilik değil bana göre ayrıca ayıp bir şey. Daha sabah GSMArena'da haberi okumuştum geldim aynısının çevirisi olmuş üstüne gsmarena watermarklarını kesip habere koymuşsunuz ve herhangi bir kaynak yok bir şey yok. Bu makaleyi adamlar bir yerden alıp yazmıyor o kadar araştırma yapmış güzelce anlatmış siz de araştırıp böyle şeyler yazsanız ne güzel olacak ama ancak çeviri haberciliği yapıyorsunuz. Gidin Huawei duyurusunu çevirin ama böyle orijinal içerikleri biz sizden bekliyoruz yoksa burada bir çok insan sizin haberleri aldığınız yeri zaten takip ediyor, okuyor.

gsmarena.com/...

Kendi adına konuş, ülkenin 2. anadili İngilizce oldu da haberimiz mi yok? Bu haberi okuyan kaç kişi Türkçe haricinde dil biliyor? Şahsen kendimi ifade edebilecek kadar biliyorum, bilgi için DH'den faydalanıyorum. Aynı habere daha önce ulaşabildiysen dil bilgin sayesinde senin adına ne güzel ama bilgiye buradan ulaşan tonlarca insan var ve bu dert edilebilecek bir şey değil aynı haberin Türkçe versiyonuna denk geldiğinde okumayıp geçersin. Ayrıca DH'nin gücü bi GSMArena bi PhoneArena vs değil, yeteri kadar özgün içerik üretemeseler de bişeyler yapmaya çalışıyorlar. Her habere koskoca teknoloji sitelerinden önce ulaşıp onlardan önce yayınlamasını beklemek zaten hata. Böyle pekte değeri olmayan bir haberi translate edip bizlere sunması bile yeterli çoğu okur için.
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OverClocK1ng 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Hocam kusura bakmayın da şu yaptığınız habercilik değil bana göre ayrıca ayıp bir şey. Daha sabah GSMArena'da haberi okumuştum geldim aynısının çevirisi olmuş üstüne gsmarena watermarklarını kesip habere koymuşsunuz ve herhangi bir kaynak yok bir şey yok. Bu makaleyi adamlar bir yerden alıp yazmıyor o kadar araştırma yapmış güzelce anlatmış siz de araştırıp böyle şeyler yazsanız ne güzel olacak ama ancak çeviri haberciliği yapıyorsunuz. Gidin Huawei duyurusunu çevirin ama böyle orijinal içerikleri biz sizden bekliyoruz yoksa burada bir çok insan sizin haberleri aldığınız yeri zaten takip ediyor, okuyor.

gsmarena.com/...

Arkadaşım. Donanımhaber'in ilk kurulduğu zamanı biliyor musun bilmiyorum ama ilk kurulduğu zaman çeşitli yerlerdeki haberleri ve İngilizce olan haberleri Türkçe'ye çevirip, sitede yayınlıyordu.
Eskiden beridir de öyle yapıyor. Mesela ben de 100 tane siteyi dolaşıp İngilizce, Almanca, bilmem nece yazılarla uğraşmak yerine, kendi dilime çevrilip tek bir yerde toplanmış olan haberleri okumayı tercih ederim.

Sen gidip o site bu site dolaşıp çeşitli dillerle uğraşmayı tercih edebilirsin. Ben etmiyorum.
Bak, Türkiye'nin en çok tercih edilen teknoloji sitesi. Bilmem kaç milyon kişi tercih ediyor. Onlar da benim gibi site site dolaşmamayı tercih ediyorlar demek ki...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Kerim5100 2 yıl
Bence MicroSIM, hatta MiniSIM bile iyi ne gerek var bu kadar küçülmeye sonra zor takıp çıkarıyoruz. Daha eSIM le gelecek olan popomuzun dibine kadar takip edilmesini saymıyorum bile :/
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sadrag 2 yıl
2012'de mühendisler "ulan bunu en başta niye bu kadar kirpmadik ki?" demişler midir acaba?

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dr20mouse 2 yıl
Ufak cihazlar için iyi ama telefonlar için kötü bence eğer bu e-simi istediğim gibi telefondan telefona 2 tıklama ile aktarabileceksem güzel veya eski kartı e-sim'e de sahip olarak birlikte kullanabileceksem tabi biri aktif değilken diğeri aktif şekilde yine güzel olur.
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Xagdas 2 yıl
YAPIKREDİYE NE OLDU? Bence acilen bunu haber yapmalısın.
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