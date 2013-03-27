Sigma, 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm ve lens ayarlarına imkan veren USB stand modellerinin çıkışını erteledi

Ürettiği oldukça başarılı lens ürünleri ile tanıdığımız Sigma, 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens ve USB stand modellerinin çıkışının ertelendiğini duyurdu.

Bugün Sigma tarafından yapılan resmi açıklama sonrasında ortaya çıkan bilgi sonucunda, 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens ve lens ayarlarına imkan sağlayan USB stand modellerinin ertelendiği öğrenildi. Normalde bu modelleri Mart ayında piyasaya çıkarmayı hedeflediğini belirten firma, parça alımlarında meydana gelen bir gecikme nedeniyle ertelenmenin olduğunu belirtti.

Son olarak ürünleri bekleyen kullanıcılardan özür dileyen Sigma, 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm ve USB stand modelleri için yeni bir çıkış tarih vermemiş olsa da, resmi internet sitelerinin düzenli olarak takip edilmesini önerdi.

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4489