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Sigma, 30mm F/1.4 DC HSM lensini, APS-C sistemler için duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sigma, 30mm F/1.4 DC HSM lensini, APS-C sistemler için duyurdu
Fotoğraf dünyası birçok yeni duyuru ile oldukça hareketli bir gün geçiriyor. Sigma, daha önce haberini yaptığımız MFT lens duyurularından sonra şimdi de APS-C sistemler için yeni lensini duyurdu.
Sigma tarafından duyurusu yapılan model 30mm F/1.4 DC HSM lens oldu. Sigma'nın yeni geliştirdiği dış kaplamasını kullanan lens, oldukça şık ve boyut olarak ufak bir yapıya sahip. Sekiz grupta dokuz elemanlı bir yapıya sahip olan 30mm F/1.4 DC HSM, Sigma'nın HSM ismini verdiği ve yüksek hız yanında sessizlikten ödün vermeyen otomatik netleme motoru teknolojisine sahip. 29cm minimum netleme mesafesine sahip olan lens, 1:6.8 büyütme oranına sahip.
Sigma'nın ince lens ayarları için geliştirdiği "Sigma USB Dock " ile de uyumlu olan 30mm F/1.4 DC HSM lensin önümüzdeki ay çıkması bekleniyor. Lensin satış fiyatı ise firma tarafından açıklanmadı.

http://www.sigmaphoto.com/news/sigma-announces-new-lenses-cpplus-2013?link=feb_m_1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tokay 6 yıl
DC zaten Crop sensörler için demekti sanki...
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musty578 4 yıl
bu lens tutulmadı heralde piyasada yok gibi sigmaların focus sorunları yüzünden nikon 35 1.8 almayı pilanlyorum ama bu lens harika gözüküyor
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itachi237 6 yıl
ana sayfadaki 9. fotoğraf makinesi haberi helal olsun
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