Dünyanın önde gelen optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden olan ve 46MP çözünürlüğe sahip kompakt fotoğraf makinesi DP3 Merrill ile çekilmiş örnek fotoğrafları daha önce yayınlayarak bekleyenlerini yüksek oranda heyecanlandıran Sigma, DP3 Merrill modelinin resmi çıkış tarihi ve fiyatını açıkladı.

Sigma tarafında geliştirilen ve Merrill ailesinin son modeli olan DP3, 46MP çözünürlüğe sahip olması ve kompakt yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Normal fotoğraf sensörlerine göre farklı teknik özelliklere sahip olan Foveon X3 görüntü sensörüne sahip olan cihaz, 3" 920 nokta LCD ekrana ve ISO 100 ile 6400 desteğine sahip. 9 noktada otomatik netleme ve yüz tanıma gibi teknolojilere sahip olan fotoğraf makinesi, harici flaş takmak için "Hot Shoe" yuvasına da sahip. Dahili olarak 50mm F/2.8 lens ile gelen DP3 Merrill, çift True II görüntü işleme motoruna sahip.

Oldukça iyi bir fotoğraf kalitesine sahip olan Sigma DP3 Merrill, son açıklanan bilgilere göre $999 fiyat etiketi ile mart ayında satışa çıkacak. Model şuan Sigma'nın resmi sitesi üzerinden ön sipariş ile satın alınabiliyor.





http://www.sigmaphoto.com/product/dp3-merrill-compact-digital-camera-0





http://www.sigmaphoto.com/product/dp3-merrill-compact-digital-camera-0