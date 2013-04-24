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Şık gövde yapısına ve üst seviye özelliklere sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi Panasonic LF1

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Şık gövde yapısına ve üst seviye özelliklere sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi Panasonic LF1
Söz verdiği tarihte Lumix DMC-G6 aynasız fotoğraf makinesi yanında yeni geliştirdiği üst seviye kompakt fotoğraf makinesi Lumix DMC-LF1 modelini de duyuran Panasonic, fotoğraf sektöründe elini güçlendirmeye devam ediyor.
Öncelikle oldukça şık gövde yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Lumix DMC-LF1 kompakt fotoğraf makinesi, günümüz şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve geliştirilmiş durumda. Teknik olarak üzerinde birçok fotoğraf tutkununun seveceği 12MP 1/1.7" CMOS sensör, Venüs görüntü işleme motoru, daha rahat çekimlere imkan verebilen dahili 0.2-inç 200 nokta %100 kapsama sağlayan elektronik vizör, 7.1x kat optik yakınlaştırma sağlayabilen 28-200mm F/2.0-5.9 LEICA DC VARIO-SUMMICRON lens, karanlık ya da düşük ışıklı ortamlarda yüksek kalite sağlayan dahili flaş ve 3-inç 920 nokta TFT LCD ekran yer alıyor.
 
Şık gövde yapısına ve üst seviye özelliklere sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi Panasonic LF1
MPEG4 ya da AVCHD formatlarında stereo ses ile beraber 1920x1080P (60FPS) video çekim kapasitene sahip olan Lumix DMC-LF1, saniyede 10 kare gibi yüksek seri çekim hızına ve elde çekimlerde meydana gelen sorunları azaltan Panasonic'in Power OIS ismini verdiği görüntü sabitleme teknolojilerine sahip. RAW formatında fotoğrafların da çekilmesine izin verebilen cihaz, bu verilerini dahili 87MB hafızası yanında SD/SDHC/SDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. Panasonic'in gün içinde duyurduğu Lumix DMC-G6 aynasız fotoğraf makinesi gibi üzerinde Wi-Fi ve NFC (Near Field Communication) kablosuz bağlantı teknolojileri yer alan fotoğraf makinesi, bu sayede kolayca veri aktarımı ve paylaşımı yapabiliyor.
Üzerinde yaratıcı birçok filtre bulunan, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan, dahili bataryası ile ortalama 250 fotoğraf çekebilen, 103x62x28mm boyut ve 192gr ağırlık ile oldukça taşınabilir olan Panasonic Lumix DMC-LF1 fotoğraf makinesi, Temmuz ayında 580$ civarında bir fiyat etiketiyle piyasa çıkıyor.
 
Şık gövde yapısına ve üst seviye özelliklere sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi Panasonic LF1
 
Şık gövde yapısına ve üst seviye özelliklere sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi Panasonic LF1

http://www.dpreview.com/news/2013/04/24/Panasonic-announces-lumix-dmc-lf1-enthusiast-compact-with-evf-as-sister-model-to-lx7 Yorum Yaz
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Psydia 6 yıl
İyi en azindan sensoru buyutmeyi akil etmisler.
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jiddi 6 yıl
Ürün özellikleri,lens ve gövde olarak süper de buna çok para çeker Panasonic. Lensi değişmiyor amma F2.0 ve 7x zum falan diye 1.300-1.500 liraya satar !!! "Ne o ? Beğenmedin mi? Fazla mı geldi fiyatı ! Git o zaman m43 modellerimden al" gibisinden de bir güzel seçeneğim var der :)
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