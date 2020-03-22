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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sıla’dan Evde Kalanlara Özel Online Konser

    Evde canlı müzik sergileyen isimler arasına Sıla da katıldı. Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Sıla’nın OPPO Türkiye’nin resmi Instagram hesabından 22 Mart Pazar günü saat 20:30’da....
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    Cep Telefonları
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    20 Mart, 2020, İstanbul- Sağlık Bakanlığı tarafından Corona Virüs salgınına karşı geliştirilen önlemler kapsamında birçok sanatçı online konserler düzenlemeye başladı.  Evde canlı müzik sergileyen isimler arasına Sıla da katıldı. Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Sıla’nın OPPO Türkiye’nin resmi Instagram hesabından 22 Mart Pazar günü saat 20:30’da gerçekleşecek online konserde evde kalan seyirciye seslenecek.

    OPPO Türkiye’nin resmi Instagram üzerinden yayınlanan online konserde markanın da yüzü olan Sıla en sevilen şarkılarını seslendirecek. Takipçilerinden de istek şarkı isteyen Sıla’yı binlerce kişinin izlemesi bekleniliyor.


    OPPO Hakkında
    OPPO, yenilikçi teknolojilerle sanatsal yaklaşımı birleştiren lider bir akıllı telefon markasıdır. OPPO, 2008 yılında ilk akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünden beri, estetik tasarım ve teknolojik atılımların sinerjisinin peşinde koşuyor.
    OPPO, selfie güzelleştirme çağını başlattı. OPPO bu strateji doğrultusunda 5MP ve 16MP ön kameralarla akıllı telefonlar sunan ilk marka oldu. OPPO ayrıca motorlu döner kamera, Ultra HD özelliği ve 5x Çift Kamera Zoom teknolojisini tanıtan ilk marka olarak dikkat çekti. OPPO'nun 2016 yılında başlattığı Selfie Expert F serisi akıllı telefon endüstrisinde bir selfie trendi yarattı.
    IDC'ye göre OPPO, 2018 yılında dünya çapında 5 numaralı akıllı telefon markası olarak seçildi. 40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren OPPO, müşterileri için daha iyi bir yaşam yaratmaya adanmış 6 araştırma merkezine sahiptir.

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