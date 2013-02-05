Silicon Power, Slim S50 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu

Haber Editörü
Mekanik sabit disklere göre yüksek performans, sessizlik, düşük enerji sarfiyatı ve darbelere karşı dayanıklılılık gibi avantajları bulunan SSD teknolojisi hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Tayvan merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, S50 Slim serisi yeni SSD modellerini duyurarak ürün yelpazesini genişletti.
Sadece 7 mm'lik tasarımıyla öncelikli olarak ince yapılı taşınabilir bilgisayarları (örn: Ultrabook) hedef alan S50 Slim serisi, 32 GB'lık, 64 GB'lık, 128 GB'lık ve 256 GB'lık kapasite seçenekleri sunuyor. SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne destek veren SSD'ler saniyede 530 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 200 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor.
20G seviyesinde titreşimlere ve 1500G seviyesinde şoklara karşı direnç gösterebilen SSD'lerin 3 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanırken fiyat hakkında bilgilendirme yapılmamış.
http://www.silicon-power.com/news/news_detail.php?no=20130205001&css_1=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
baya bilgili bir abimiymişsin eyvallah.
1- Aldığınız SSD'nin garanti süresi ne kadar uzunsa bunun size dönüşü misliyle olur.
2- HDD alışkanlıklarınızı unutmalısınız, SSD bir arıza vermeye başladığında geri dönüşü olmaz.
3- SSD'de kullanım ömrünü uzatmak söz konusu değildir, ortalama kullanım süresi neyse onu aşmasını beklemeyin.
4- Alırken yüksek nm üretimleri tercih edin, daha uzun ömürlü olacaklardır.
5- SSD'nin asıl getirisi ve satıldığı fiyatı hak etmesini sağlayan hızıdır.
6- Bilgsayarınızda SSD'nin faydalarını verimli şekilde kullanamayacaksanız HDD tercih etmek daha mantıklı olabilir.
4- Alırken yüksek nm üretimleri tercih edin, daha uzun ömürlü olacaklardır.
yüksek mi? bi yanlışlık olmasın?
diğerleri mantıklı...