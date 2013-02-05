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Silicon Power, Slim S50 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Silicon Power, Slim S50 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu
Mekanik sabit disklere göre yüksek performans, sessizlik, düşük enerji sarfiyatı ve darbelere karşı dayanıklılılık gibi avantajları bulunan SSD teknolojisi hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Tayvan merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, S50 Slim serisi yeni SSD modellerini duyurarak ürün yelpazesini genişletti.
Sadece 7 mm'lik tasarımıyla öncelikli olarak ince yapılı taşınabilir bilgisayarları (örn: Ultrabook) hedef alan S50 Slim serisi, 32 GB'lık, 64 GB'lık, 128 GB'lık ve 256 GB'lık kapasite seçenekleri sunuyor. SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne destek veren SSD'ler saniyede 530 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 200 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor.
20G seviyesinde titreşimlere ve 1500G seviyesinde şoklara karşı direnç gösterebilen SSD'lerin 3 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanırken fiyat hakkında bilgilendirme yapılmamış.

http://www.silicon-power.com/news/news_detail.php?no=20130205001&css_1=1 Yorum Yaz
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Unster35 6 yıl
Bunları anca 5 yıl sonra ucuzladığında alırız :D
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Yanlışlık yok, 256 GB 60nm SSD'yi 30nm ürettiğinizde 512 GB olur ama ömrü düşer. Üretici bu düşüşü garanti süresi altına düşmediği sürece normal kabul ediyor.
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rorschach_ 6 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

Yanlışlık yok, 256 GB 60nm SSD'yi 30nm ürettiğinizde 512 GB olur ama ömrü düşer. Üretici bu düşüşü garanti süresi altına düşmediği sürece normal kabul ediyor.

baya bilgili bir abimiymişsin eyvallah.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Bana soranlara bu güne kadar belli SSD modelleri tavsiye ettim, arkadaşların beklentileri fazla yüksek, dolayısıyla SSD alacaklar için bazı bilgileri hatırlatmam gerekiyor.
1- Aldığınız SSD'nin garanti süresi ne kadar uzunsa bunun size dönüşü misliyle olur.
2- HDD alışkanlıklarınızı unutmalısınız, SSD bir arıza vermeye başladığında geri dönüşü olmaz.
3- SSD'de kullanım ömrünü uzatmak söz konusu değildir, ortalama kullanım süresi neyse onu aşmasını beklemeyin.
4- Alırken yüksek nm üretimleri tercih edin, daha uzun ömürlü olacaklardır.
5- SSD'nin asıl getirisi ve satıldığı fiyatı hak etmesini sağlayan hızıdır.
6- Bilgsayarınızda SSD'nin faydalarını verimli şekilde kullanamayacaksanız HDD tercih etmek daha mantıklı olabilir.
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SystemApps 6 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

Bana soranlara bu güne kadar belli SSD modelleri tavsiye ettim, arkadaşların beklentileri fazla yüksek, dolayısıyla SSD alacaklar için bazı bilgileri hatırlatmam gerekiyor.
1- Aldığınız SSD'nin garanti süresi ne kadar uzunsa bunun size dönüşü misliyle olur.
2- HDD alışkanlıklarınızı unutmalısınız, SSD bir arıza vermeye başladığında geri dönüşü olmaz.
3- SSD'de kullanım ömrünü uzatmak söz konusu değildir, ortalama kullanım süresi neyse onu aşmasını beklemeyin.
4- Alırken yüksek nm üretimleri tercih edin, daha uzun ömürlü olacaklardır.
5- SSD'nin asıl getirisi ve satıldığı fiyatı hak etmesini sağlayan hızıdır.
6- Bilgsayarınızda SSD'nin faydalarını verimli şekilde kullanamayacaksanız HDD tercih etmek daha mantıklı olabilir.

4- Alırken yüksek nm üretimleri tercih edin, daha uzun ömürlü olacaklardır.

yüksek mi? bi yanlışlık olmasın?

diğerleri mantıklı...
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berkkarabacak 6 yıl
32 gb ne ya:) iki oyun
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Yazma hızı düşük ama zaten ultrabooklar içinmiş . Masaüstü için alan olmaz sanırım . Fiyatınıda öğrenseydik daha güzel karşılaştırma yapardık ama inşallah ileride olur oda
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