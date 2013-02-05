Silicon Power, Slim S50 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu

Mekanik sabit disklere göre yüksek performans, sessizlik, düşük enerji sarfiyatı ve darbelere karşı dayanıklılılık gibi avantajları bulunan SSD teknolojisi hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Tayvan merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, S50 Slim serisi yeni SSD modellerini duyurarak ürün yelpazesini genişletti.



Sadece 7 mm'lik tasarımıyla öncelikli olarak ince yapılı taşınabilir bilgisayarları (örn: Ultrabook) hedef alan S50 Slim serisi, 32 GB'lık, 64 GB'lık, 128 GB'lık ve 256 GB'lık kapasite seçenekleri sunuyor. SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne destek veren SSD'ler saniyede 530 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 200 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor.

20G seviyesinde titreşimlere ve 1500G seviyesinde şoklara karşı direnç gösterebilen SSD'lerin 3 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanırken fiyat hakkında bilgilendirme yapılmamış.



http://www.silicon-power.com/news/news_detail.php?no=20130205001&css_1=1