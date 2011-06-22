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Silicon Power'dan farklı tasarıma sahip USB 3.0 destekli harici sabit disk: Stream S20

7 yıl
8,4b
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3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Silicon Power'dan farklı tasarıma sahip USB 3.0 destekli harici sabit disk: Stream S20
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Geliştirdiği başarılı harici sabit disk çözümleriyle yakından tandığımız Silicon Power firması, farklı tasarımıyla ön plana çıkan USB 3.0 destekli modeli Stream S20'yi tanıttı.
500 GB, 640 GB, 750 GB ve 1 TB depolama seçenekleri sunan metalik mor renkli Stream S20'nin USB 3.0 bağlantısı sayesinde 5 Gb/sn'lik veri transfer hızına ulaştığı, örnek verilecek olursa 25 GB'lık bir Blue-ray diskin, yaklaşık 70 saniyede diske kopyalanabildiği belirtiliyor.
Silicon Power Stream S20'nin fiyatı hakkında bilgi ise bulunmuyor. 

Silicon Power'dan farklı tasarıma sahip USB 3.0 destekli harici sabit disk: Stream S20
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ademsadik 7 yıl
iyot_eksikliği
ya arkadaşlar normalde çoğu hdd 60-70 mb okuma yazma hızına sahip ki bu mekanik özelliği sanırım ? usb3,0 aparatıyla bağlandığı zaman bu hızı nasıl arttırıyorki ? yoksa satış yalanlarından birimi bu ?

2.0 görüntüde 60-70 ama gerçekte bence öyle deil. niye diyecek olursanız. mesela 2.0 bir harici hdd ile dosya kopyalarken, içinde başka bir işlem yapmasına izin vermiyor, veriyorda çok yavaş oluyor cinnet geçirmenize sebep oluyor. ama 3.0 ile durumhiçte öyle deil.
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dere.beyi 7 yıl
ya arkadaşlar normalde çoğu hdd 60-70 mb okuma yazma hızına sahip ki bu mekanik özelliği sanırım ? usb3,0 aparatıyla bağlandığı zaman bu hızı nasıl arttırıyorki ? yoksa satış yalanlarından birimi bu ?
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acbold 7 yıl
ürün olarak iyi başarılı.tabi o diske yazılacak olan verinin alındığı diskin hızıda önemli.
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