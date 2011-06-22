Silicon Power'dan farklı tasarıma sahip USB 3.0 destekli harici sabit disk: Stream S20

Haber Editörü
Geliştirdiği başarılı harici sabit disk çözümleriyle yakından tandığımız Silicon Power firması, farklı tasarımıyla ön plana çıkan USB 3.0 destekli modeli Stream S20'yi tanıttı.
500 GB, 640 GB, 750 GB ve 1 TB depolama seçenekleri sunan metalik mor renkli Stream S20'nin USB 3.0 bağlantısı sayesinde 5 Gb/sn'lik veri transfer hızına ulaştığı, örnek verilecek olursa 25 GB'lık bir Blue-ray diskin, yaklaşık 70 saniyede diske kopyalanabildiği belirtiliyor.
Silicon Power Stream S20'nin fiyatı hakkında bilgi ise bulunmuyor.
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2.0 görüntüde 60-70 ama gerçekte bence öyle deil. niye diyecek olursanız. mesela 2.0 bir harici hdd ile dosya kopyalarken, içinde başka bir işlem yapmasına izin vermiyor, veriyorda çok yavaş oluyor cinnet geçirmenize sebep oluyor. ama 3.0 ile durumhiçte öyle deil.