Silicon Power'ın Velox V60 serisi SSD'leri gün ışığına çıktı

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Silicon Power, Velox V60 serisi SSD'leriyle SSD portföyünü genişletiyor. 100 mm x 69.85 mm x 9.4 mm ebatlarında alüminyum gövdeye sahip olan SSD'ler 60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.
SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini kullanan Velox V60 serisi SSD'ler, saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 500 MB'a varan sıralı yazma hızı sunmakta. Silicon Power tarafından üç yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanan SSD'lerin fiyatı ise açıklanmamış.
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160 tl ye böyle birşey bence gayet iyi! 60 gb olduğuna bakmayın sadece windows u kurucam bu sabit disk e böylece performans tavan yapıcak :D Birde tabi 1TB bitane alıcam yanına anca yeter :D
yakın zamanda olcak gibi gelmiyor bana fiyatlar hala yüksek
- Metalik gri cilalı, zımparalanmış alüminyum metal gövde
- SatA II 3Gbps ile de uyumlu SATA III 6Gbps
- Süper-hızlı aktarım hızı: 550MB/sn maks. okuma hızı
500MB/sn maks. Yazma hızı
- TRIM komutunu ve Garbage Collection teknolojisini destekler
- NCQ ve RAID kullanımına hazır
- Dayanıklılığı artırmak için DureWriteTM ve aşınmayı dengeleme (wear-leveling) teknolojisiyle donatılmış
- Veri aktarım güvenliğini garantilemek için ECC teknolojisi ile çalışıyor
- SMART monitör sistemi
- Düşük güç tüketimi
- Darbe & Titreşime dayanıklı
- Gürültüsüz, gecikme veya arama hatası yok
- 3 yıl garanti
Nitelikleri
- KapAsite: 60GB/120GB/240GB/480GB
- Boyutlar: 100mm x 69.85mm x 9.4mm
- Ağırlık: 64g - 77g
- 3.5" Adaptör
- Titreşime dayanıklılık testi: 20G
- Darbeye dayanıklılık testi: 1500G Maks