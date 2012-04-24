Silicon Power'ın Velox V60 serisi SSD'leri gün ışığına çıktı

Silicon Power, Velox V60 serisi SSD'leriyle SSD portföyünü genişletiyor. 100 mm x 69.85 mm x 9.4 mm ebatlarında alüminyum gövdeye sahip olan SSD'ler 60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.





SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini kullanan Velox V60 serisi SSD'ler, saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 500 MB'a varan sıralı yazma hızı sunmakta. Silicon Power tarafından üç yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanan SSD'lerin fiyatı ise açıklanmamış.