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Silüetler filmi sanal da olsa Zabosu projesi ile gerçek olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Silüetler filmi sanal da olsa Zabosu projesi ile gerçek olacak

Bruce Wills'in başrolünü oynadığı Silüetler filmini izleyenler, insanların kendilerine benzeyen insansı robotlarla tüm işlerini hallettiklerini ve bu esnada odalarından hiç çıkmadıklarını hatırlayacaklardı. Zabosu projesi bu konsepti sanal bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan Zabosu projesi, bir uygulama yoluyla yönetici ve işi yapan aktörü bir araya getiriyor. Yönetici bilgisayar başında Zabosu web portalından bazı görevleri aktöre iletecek ve aktör de bu görevleri yerine getirecek. Aktör Zabosu uygulamasını telefonuna kurarak kamera ile etrafını çekecek ve yönetici yapılan işi böylece takip edebilecek.

Zabosu aktör işini yapmak isteyenleri bir veritabanına toplayacak ve özgeçmişlerini inceleyen yöneticiler fiyata göre aktörlere görev verecek. Aktörler her görevde belli bir para kazanacak. Örneğin bir ayakkabı mağazasına gidip ürünleri inceleyebilecek veya kiralık evleri gezebilecek. 

Hali hazırda böyle bir sistem aslında internet sitelerinde veya uygulamalarda bazı firmalar tarafından uygulanıyor. Ancak Zabosu konsepti geliştirerek kişiler arasında böyle bir etkileşim oluşturmuş.

Zabosu hali hazırda tüm sistemi hazırlamış durumda. Eğer Kickstarter üzerinde başarıya ulaşırsa elde edilen parayla ilk denemeler yapılacak. Ancak projenin pek de ilgi göremediğini söylemek mümkün. 

https://www.kickstarter.com/projects/780943604/remote-controlled-humans Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lion 5 yıl
Proje güzel ama tutacağını sanmam. Anca çok güzel genç kızlara para ödeyen iş adamları olabilir
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einhander 5 yıl
enteresanmış
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Reddemon35 5 yıl
Suretlerdi filmin adı editor
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porsche911gt2 5 yıl
o filmin ismi suretler değil miydi?
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