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SilverStone, küçük yapılar için yeni kasasını duyurdu

Gündelik ihtiyaçları için küçük bir kasa toplamak isteyenler için, SilverStone yeni bir ürün duyurdu. ML09 adındaki mini-ITX kasa modeli, çift slotlu düşük profil ekran kartlarına imkan tanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
11
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar dünyasında, küçük yapılara olan ilgi giderek artıyor. Üreticiler de bu ilgiyi değerlendirebilmek adına, farklı tasarım ve boyutlara sahip kompakt bileşen yapıları piyasaya sürüyor. SilverStone bunlardan birisi.

SilverStone ML09 kasa modeli, mini-ITX temelli sistem toplamaktan hoşlanan kullanıcılara hitap ediyor. 7 litrelik bir iç hacme sahip olan ML09, tam boy ekran kartlarının takılmasına izin vermiyor. Bununla birlikte, ekstra genişleme kartı slotu sayesinde, kullanıcılar çift slotlu ve düşük profilli ekran kartları takabiliyor. Bu da, alternatifleri biraz daha artırıyor.

Ayrıca Bkz. "Dyson’dan Supersonic saç kurutma makinesi"

Kasa içerisinde SFX tarzda güç kaynakları kullanmak gerekiyor. Ayrıca bir adet 120mm ve iki adet 80mm fan için yer ayrılmış. Yine sadece 2.5 inçlik depolama sürücüleri için yuva sağlanıyor. Daha çok gündelik ihtiyaçları için küçük sistem arayan kullanıcıların tercih edeceği SilverStone ML09, 60 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

 

http://www.tomshardware.com/news/silverstone-ml09-mini-itx-case,31690.html Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Konsol yerine oturma odasına PC koymak isteyenler için çoğu biçimsiz küp kasalar yerine güzel bir alternatif. i5 + gtx970ix hatta para bolsa i7 6700 + furry nano ile coşar...
Konsol yerine oturma odasına PC koymak isteyenler için çoğu biçimsiz küp kasalar yerine güzel bir alternatif. i5 + gtx970ix hatta para bolsa i7 6700 + furry nan...
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elektroman91 3 yıl
tahir40
Konsol yerine oturma odasına PC koymak isteyenler için çoğu biçimsiz küp kasalar yerine güzel bir alternatif. i5 + gtx970ix hatta para bolsa i7 6700 + furry nano ile coşar...

o slota gtx 970 sıgarmı bi bak bidaha istersen:SS
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tns1 3 yıl
küp kasalardan daha güzel görünüyor. gerçek anlamda çantaya valize konulup taşınabilir de olmuş.
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Infinitum 3 yıl
Kasayı yan yatırmışlar gerçek anlamıyla :D
Ben beğendim.
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asdfzxcv12 3 yıl
Çok iyi ya . Kasa çok hoş gözüküyor. Üstünde de küçük bir kulp olacak çanta gibi gezdir . Sistem gerçekten güzel pratik
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dedeler666 3 yıl
bu da güzel itx kasaymış ama kullandığım rvz02 daha hoş
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WB 3 yıl
Cirkin duruyor, geciniz..
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vjdrsjejv 3 yıl WB
WB
Cirkin duruyor, geciniz..

O yüzden Raven rvz02 çok daha iyi bir alternatif bence.
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Konsol yerine oturma odasına PC koymak isteyenler için çoğu biçimsiz küp kasalar yerine güzel bir alternatif. i5 + gtx970ix hatta para bolsa i7 6700 + furry nano ile coşar...
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Basteryus 3 yıl
Merak edenler için boyutları: 350mm (W) x 109 mm (H) x 205 mm (D)

Bi sonraki kasam bunlardan olacak sanırım, sadece birazcık daha alçalması lazım, gerisi yeterli sayılır



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


silverstonetek.com/...
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Psydia 3 yıl
Bu silverstone firmasını çok takdir ediyorum. Adamlar resmen masaüstü pc form faktörlerin değişmesine öncülük etti.
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