SilverStone, küçük yapılar için yeni kasasını duyurdu

Bilgisayar dünyasında, küçük yapılara olan ilgi giderek artıyor. Üreticiler de bu ilgiyi değerlendirebilmek adına, farklı tasarım ve boyutlara sahip kompakt bileşen yapıları piyasaya sürüyor. SilverStone bunlardan birisi.

SilverStone ML09 kasa modeli, mini-ITX temelli sistem toplamaktan hoşlanan kullanıcılara hitap ediyor. 7 litrelik bir iç hacme sahip olan ML09, tam boy ekran kartlarının takılmasına izin vermiyor. Bununla birlikte, ekstra genişleme kartı slotu sayesinde, kullanıcılar çift slotlu ve düşük profilli ekran kartları takabiliyor. Bu da, alternatifleri biraz daha artırıyor.

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Kasa içerisinde SFX tarzda güç kaynakları kullanmak gerekiyor. Ayrıca bir adet 120mm ve iki adet 80mm fan için yer ayrılmış. Yine sadece 2.5 inçlik depolama sürücüleri için yuva sağlanıyor. Daha çok gündelik ihtiyaçları için küçük sistem arayan kullanıcıların tercih edeceği SilverStone ML09, 60 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.