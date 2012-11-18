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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silverstone'dan 1350 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
1
19
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silverstone daha önce çeşitli fuarlarda sergilediği yüksek kapasiteli yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor. Hız aşırtma profesyonelleri, oyun tutkunları ve iş istasyonlarını hedef alan 1350 Watt kapasiteli Zeus güç kaynağı, modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetimini de kolaylaştırıyor. Sağladığı sürekli güç 1350 Watt olan ancak bununla birlikte anlık en yüksek değer olarak 1500 Watt'a (50 derece çalışma sıcaklığında, 60 derecede sürekli güç seviyesi 1080 Watt )çıkabilen üründe, yüksek kaliteli bileşenlere yer veriliyor.
80Plus Silver sertifikasına sahip olan dolayısıyla aynı zamanda enerji verimli bir yapı sunan güç kaynağı, altı adet 12v rail hattı ile gelirken, aynı zamanda tekli rail modu da bulunuyor. Toplamda 105A sağlayabilen railler ile modern donanımlar ve çoklu ekran kartı kurulumlarına göz kırpan güç kaynağının soğutulmasından ise 80mm çapında fan sorumlu. Kullanım ömrü 100,000 saat olan güç kaynağının kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

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DH Misafiri 7 yıl
cok iyi ya ama zeten belirtilmiş profosyeneller için oldugu bu ev de stabil kullanıcılar için cok fazla ve pahalıda olur
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gun 7 yıl
deneme
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DH Misafiri 7 yıl
Yanında kaynak gözlüğü ve elektrot verirlerse oyundan arta kalan zamanda demir kaynağı yaparız bununla.
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DH Misafiri 7 yıl
silverstone psu'ların üzerinde on off tuşu olmuyor.
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hakemzsr 7 yıl
gold serisi 1200w kullanıyorum bendeki 14cm fanlı model bazı arkadaslar fanı elestirmişler ama sunu rahatlıkla söyleyebilirim ss fan konusunda kendini coktab asmıs bir firma cogu 12 /14 cm fandan cok daha sessiz ve yüksek cfm de calısıyor alacak olanlara simdiden hayırlı olsun ...
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Amedra 7 yıl
Gayet güzel bence.
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hakemzsr 7 yıl
gold serisi 1200w kullanıyorum bendeki 14cm fanlı model bazı arkadaslar fanı elestirmişler ama sunu rahatlıkla söyleyebilirim ss fan konusunda kendini coktab asmıs bir firma cogu 12 /14 cm fandan cok daha sessiz ve yüksek cfm de calısıyor alacak olanlara simdiden hayırlı olsun ...
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CoreXXX 7 yıl
verimliliği geliştirmeye çalışsalar daya iyi olucak gibi. bu kadar yüksek güce az bir kitlenin ihtiyacı vardır çünkü. silverstonede kaliteli markadır ama orası başka
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yunus3441 7 yıl
arkadaşlar bu güç kaynağıyla 4CF veya 4sli 8+6 pin li 4 tane ekran kartı takma imkanı varmıdır? 4.kart için sata dönüştürücüsümü lazım?



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REMZİYETTEN 7 yıl
Alına bir cihaz
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
silverstone psu lar gayet kalitelidir 14cm fana ihtyaç duymadıklarını var sayıyorum
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bayraak 7 yıl
Güç kaynaklarının gücünü arttıracak yerde enerji tüketimini azaltmaya çalışın
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capoeira_GS 7 yıl
Bu kadar güçlü bir güç kaynagına 8cm fan olmaz hem sesli hemde daha sıcak olur 14 cm fan kullanılmalıydı kesinlikle
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Güç Kaynağı, psu ve
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