Silverstone'dan 1350 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı

Silverstone daha önce çeşitli fuarlarda sergilediği yüksek kapasiteli yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor. Hız aşırtma profesyonelleri, oyun tutkunları ve iş istasyonlarını hedef alan 1350 Watt kapasiteli Zeus güç kaynağı, modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetimini de kolaylaştırıyor. Sağladığı sürekli güç 1350 Watt olan ancak bununla birlikte anlık en yüksek değer olarak 1500 Watt'a (50 derece çalışma sıcaklığında, 60 derecede sürekli güç seviyesi 1080 Watt )çıkabilen üründe, yüksek kaliteli bileşenlere yer veriliyor.

80Plus Silver sertifikasına sahip olan dolayısıyla aynı zamanda enerji verimli bir yapı sunan güç kaynağı, altı adet 12v rail hattı ile gelirken, aynı zamanda tekli rail modu da bulunuyor. Toplamda 105A sağlayabilen railler ile modern donanımlar ve çoklu ekran kartı kurulumlarına göz kırpan güç kaynağının soğutulmasından ise 80mm çapında fan sorumlu. Kullanım ömrü 100,000 saat olan güç kaynağının kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmış değil.