Şimdi de 4K ekranlı Xperia Z5 Ultra sesleri

IFA 2015 fuarında ses getiren Xperia Z5 amiral gemi serisini duyuran Sony, Japonya için de farklı bir model hazırlığında ve toplamda seri 4 modele çıkmış olacak. Ancak Sony'nin seriyi gelecek yıla da taşıma planı olduğu iddia ediliyor.





Daha önce Sony'nin her yıla bir amiral gemi modeli stratejisini benimsediğini öğrenmiştik. Ancak bu yıl Xperia Z4v-Z4-Z3+ şeklinde piyasaya sürülen yeni amiral gemi modeli satış konusunda başarısız olunca Xperia Z5 serisi devreye girmişti.





Gelecek yıl ise Sony'nin uzun bir süre Xperia Z5 ile devam etmek istediği anlaşılıyor zira Xperia Z5 Ultra adında yeni bir 4K ekranlı akıllı telefon planları mevcut. Xperia Z5 Ultra modelinin Mart ayında bağımsız bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.





Xperia Z5 Ultra, ilk nesil Xperia Z Ultra konseptini uzun bir aradan sonra devam ettirecek. Z Ultra firmanın en büyük ekranlı ve en ince akıllı telefonu konumundaydı. Xperia Z5 Ultra muhtemelen bu ünvanları sürdürecek.





6.44 inçlik ekranında 2160x3840 piksel çözünürlük sunması beklenen Xperia Z5 Ultra modeli Snapdragon 820 yongasetinden gücünü alacak ve gelecek yılın en iddialı modellerinden birisi arasına girecek. Modelde 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 4GB RAM, 4000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler yer alacak.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z5-Ultra-rumored-to-come-in-March-2016-with-Snapdragon-820-on-board_id73501