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Şimdi de 4K ekranlı Xperia Z5 Ultra sesleri

3 yıl
2,9b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimdi de 4K ekranlı Xperia Z5 Ultra sesleri

IFA 2015 fuarında ses getiren Xperia Z5 amiral gemi serisini duyuran Sony, Japonya için de farklı bir model hazırlığında ve toplamda seri 4 modele çıkmış olacak. Ancak Sony'nin seriyi gelecek yıla da taşıma planı olduğu iddia ediliyor. 

Daha önce Sony'nin her yıla bir amiral gemi modeli stratejisini benimsediğini öğrenmiştik. Ancak bu yıl Xperia Z4v-Z4-Z3+ şeklinde piyasaya sürülen yeni amiral gemi modeli satış konusunda başarısız olunca Xperia Z5 serisi devreye girmişti.

Gelecek yıl ise Sony'nin uzun bir süre Xperia Z5 ile devam etmek istediği anlaşılıyor zira Xperia Z5 Ultra adında yeni bir 4K ekranlı akıllı telefon planları mevcut. Xperia Z5 Ultra modelinin Mart ayında bağımsız bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. 

Xperia Z5 Ultra, ilk nesil Xperia Z Ultra konseptini uzun bir aradan sonra devam ettirecek. Z Ultra firmanın en büyük ekranlı ve en ince akıllı telefonu konumundaydı. Xperia Z5 Ultra muhtemelen bu ünvanları sürdürecek. 

6.44 inçlik ekranında 2160x3840 piksel çözünürlük sunması beklenen Xperia Z5 Ultra modeli Snapdragon 820 yongasetinden gücünü alacak ve gelecek yılın en iddialı modellerinden birisi arasına girecek. Modelde 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 4GB RAM, 4000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler yer alacak.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z5-Ultra-rumored-to-come-in-March-2016-with-Snapdragon-820-on-board_id73501 Yorum Yaz
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tugares 3 yıl
Ekran sadece büyümesin Samsung NOTE serisinin bu segmentte rakibe ihtiyacı var. Yoksa tekelleştiği için bugunden fazlasını sunmadan makyajladığı cihazları piyasaya sürmeye devam edecektir.
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DH Misafiri 3 yıl
Umarım üst ve alt çerçeve için düzenleme yapılır
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kadirirdem 3 yıl
herşey iyide 6.44 inç nedir ya.....
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carman 3 yıl
z ultra kullandığım ender güzel telefonlardand taki sony güncelleme yayınlayana kadar umarım yeni modelde eski modelde olan sıkıntıları giderirler en basiti ekranın en ufak nemde kendi kendine tıklaması gibi bunları giderip flash koyarlarsa tutabilir ama büyük cihaz sevmeme rağmen arada sıkıntı yaşadığım durumlarda olmadı değil
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hazarRS 3 yıl
Mene

aspirin_00Z5 ihtiyaç halinde 4k devreye sokacakmış uygulama böylece gereksiz yere 4k da çalıştırıp eksra güç tketimi yapmayacak mış eğer doğruysa pilde şarj süresi artışıda olabilir...
Ekranın doğal çözünürlüğü 4K olduğu için isterse HD görüntüye düşürsünler aynı 4Kdaki gibi batarya tüketimi olacaktır. Sonuçta ekrandaki bütün LEDler yanacak. 4Kdan FullHDye düşürerek işlemciye ve ekran kartından alacağınız performansı arttırabilirsiniz

Dediğiniz çok doğru ancak işlemci ve grafik birimi de bataryayı oldukça tüketen bileşenler. Ekran kadar olamaz tabi ki. 10 saat gidecekse 12 saat gidecek, kötünün iyisi yani.


Bu arada zamanında potansiyel alıcı olarak ilk ultra modelini sadece flaşı olmadığı için almamıştım. Yoksa gayet güzel telefondu. Bu sefer böyle saçma bir hataya düşmezler umarım.
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Elefue 3 yıl
Bu sefer flaş koyarlar inşallah.
Bu 6.44"lik telefonu alıp kullandım. Büyüklüğünden çok sorun da yaşamadım aslında. İnceliği ve internette gezinirken aldığın keyif harikulade. Ama sadece ve sadece flaşsız olması inanılmaz berbat bir şey. Bir de kameranın 8Mp gibi çok düşük bir çözünürlüğe sahip olması iyice çileden çıkarıyor. Kardeşimde 20 MP Z3 Compact o da çok iyi değil.
6" yeterli bence. Bu değeri çok da aşmamak gerekiyor bence
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nightsoldier 3 yıl Elefue
Elefue
Bu sefer flaş koyarlar inşallah.
Bu 6.44"lik telefonu alıp kullandım. Büyüklüğünden çok sorun da yaşamadım aslında. İnceliği ve internette gezinirken aldığın keyif harikulade. Ama sadece ve sadece flaşsız olması inanılmaz berbat bir şey. Bir de kameranın 8Mp gibi çok düşük bir çözünürlüğe sahip olması iyice çileden çıkarıyor. Kardeşimde 20 MP Z3 Compact o da çok iyi değil.
6" yeterli bence. Bu değeri çok da aşmamak gerekiyor bence

Ekrani da gereksiz hassas. Tel ile konusurken bildirim menusunu falan aciyor,ekrani tam kapatmiyor yani.

Buyuk ekran sadece ekrani buyuk oldugu icin alinmaz. Bu koca kutleyi tasimaya niyetleniyorsaniz,uretim de yapabilmwlisiniz. Sadece tuketim yapilacaksa, ipad alinir gecilir. Ama insan yaninda bu kadar buyuk bir kitleyi tasiyorsa, note serisindeki gibi uretim yapabilmeli
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alemburda34 3 yıl
6 inç üstü saçmalık 6 bile zorlama bence 5.5 yeterli
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 3 yıl alemburda34
O zaman sen 5.5" al hocam. Daha büyük ekran isteyene niye engel oluyorsun
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aspirin_00 3 yıl
Z5 ihtiyaç halinde 4k devreye sokacakmış uygulama böylece gereksiz yere 4k da çalıştırıp eksra güç tketimi yapmayacak mış eğer doğruysa pilde şarj süresi artışıda olabilir...
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Mene 3 yıl aspirin_00
aspirin_00
Z5 ihtiyaç halinde 4k devreye sokacakmış uygulama böylece gereksiz yere 4k da çalıştırıp eksra güç tketimi yapmayacak mış eğer doğruysa pilde şarj süresi artışıda olabilir...

Ekranın doğal çözünürlüğü 4K olduğu için isterse HD görüntüye düşürsünler aynı 4K'daki gibi batarya tüketimi olacaktır. Sonuçta ekrandaki bütün LED'ler yanacak. 4K'dan FullHD'ye düşürerek işlemciye ve ekran kartından alacağınız performansı arttırabilirsiniz
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