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Singapur'da gerçekleşen siber saldırıda 1,5 milyon vatandaşın sağlık bilgileri çalındı

Singapur'da, ülkede bu zamana kadar gerçekleştirilmiş olan en büyük siber saldırı yaşandı. Ülkenin en nüfuzlu sağlık kuruluşunu hedef alan saldırganlar 1,5 milyon kişinin sağlık bilgilerini çaldı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Güvenlik
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dün sabah saatlerinde Singapur'da yaşanan siber saldırı ülkede büyük bir gerilime yol açtı. Ülkenin önde gelen sağlık kuruluşu SingHealth'i hedef alan saldırganlar, yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın kişisel bilgilerini ve 160.000 kişinin e-reçetelerini çaldılar. Bir dizi halinde gerçekleşmeye devam eden tehdit ve saldırıların ülkenin Başbakanı Lee Hsien Loong'u hedef aldığı düşünülüyor.
Parlamento tarafından ana hatlarıyla incelenen bu saldırıların arkasında kimlerin olduğu henüz bilinmiyor ancak pek çok yerel haber kuruluşu tüm bunların hükümetin kendisi tarafından planlanan bir oyun olduğunu iddia ediyor.
Ülkenin Başbakanı Lee bu olay hakkındaki görüşlerini açıkladığı Facebook gönderisinde şu sözleri dile getirdi: “Saldırganların ne bulmayı umduğunu bilemiyorum. Belki de karanlık bir devlet sırrı bulmayı veya beni zor durumda bırakacak şok edici gerçekler öğrenebilmeyi ümit ediyorlardı fakat eğer amaçları buysa hayal kırıklığına uğramış olmalılar. Zira sağlık kayıtlarım normalde insanlara bahsedeceğim şeyler değiller ama içlerinde ilgi çekici hiçbir şey yok."
Mağdurlar saldırının gerçekleştiği vakitten beri kişisel profillerine erişemiyor ve ne yazık ki devlet şu an için mağdur edilen vatandaşlara sağlık kayıtlarının değiştirilmediğini veya kalıcı olarak silinmediğini garanti edemiyor. Açıklamalara göre saldırıdan etkilenen 1,5 milyon vatandaşın profilleri, adreslerini, cinsiyetlerini, ırklarını, doğum tarihlerini ve ulusal kayıt numaraları gibi bilgilerini de içermekteydi.
Singapur'daki bu vukuata benzer olarak 2010-2013 yılları arasında Amerikan vatandaşlarına ait yaklaşık 29 milyon dijital sağlık kaydının bir şekilde çalındığı saptanmıştı. Dünya çapında pek çok örneği yaşanan sağlık alanındaki siber saldırıların sebebininin Başbakan Lee'nin de belirttiği de gibi "devlet adamlarına dair karanlık sırları deşifre etmek" olduğu tahmin ediliyor.

https://www.theverge.com/2018/7/20/17594578/singapore-health-data-hack-sing-health-prime-minister-lee-targeted Yorum Yaz
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redoracle 10 ay en beğenilen
Bizde tüm vatandaşların bilgileri defalarca servis edildi sıkıntı yok Singapur,beterin beteri var yani
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elonardo 10 ay
O da bi şey mi? Bu ülkede 50 milyondan fazla kişinin kimlik bilgileri çalındı. Veri tabanı ele ayağa düşmüş durumda internette geziniyor.
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redoracle 10 ay en beğenilen
Bizde tüm vatandaşların bilgileri defalarca servis edildi sıkıntı yok Singapur,beterin beteri var yani
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sherlockholmes33 10 ay
ver ilaç şirketine bu bilgileri, onlarda saklasın ilaçları , pahalanınca sür piyasaya misss
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