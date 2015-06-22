Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Singapur’un üç boyutlu sanal modeli oluşturuluyor

3 yıl
1,4b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Singapur’un üç boyutlu sanal modeli oluşturuluyor
 
Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Dassault Systèmes, Singapur'daki National Research Foundation (NRF) ve Başbakanlık Ofisi ile sanal uzaydaki anlam ve özellikleri içeren gerçekçi ve entegre üç boyutlu (3D) model "Virtual Singapore'u" geliştirmek için işbirliği yaptığını açıkladı. 

Virtual Singapore, Singapur'un karşılaştığı yeni ve karmaşık zorlukları hedef alan araç ve hizmetleri geliştirmek için Singapur vatandaşları, şirketleri, hükümeti ve araştırmacıları tarafından kullanılacak olan, zengin veri ortamı ve görselleştirme teknikleri barındıran, ortak geliştirilen bir platform. Proje, Dassault Systèmes’in "3DEXPERIENCity" teknolojisini kullanarak Singapur'un dinamik ve 3 boyutlu bir modelini oluşturacak ve bunları kontrollü bir ortamda bir araya getirecek. Konseptlerin ve hizmetlerin test edilmesi, karar verme, teknoloji araştırma ve topluluğun işbirliğini sağlamak için modelde veri analitiği olacak ve modelleme kabiliyetleri simüle edilecek.

Virtual Singapore; çeşitli kamu kuruluşlarından alınan geometrik, coğrafi mekansal ve topolojik görüntü ve veriler ve demografik, hareket veya iklim gibi arşivlenmiş ve gerçek zamanlı verilerden yararlanacak. Kullanıcıların Singapur'a ait zengin görsel modellerini ve gerçekçi büyük boyutlu simülasyonlarını oluşturabilmesini sağlayacak. Kullanıcılar şehir devletinde şehirleşmenin etkilerini dijital olarak inceleyebilecek ve çevre ve felaket yönetimi, altyapı, iç güvenlik veya kamu hizmetleri ile ilgili lojistik, yönetim ve operasyonları optimize eden çözümler geliştirebilecek.

Dassault Systèmes Başkanı ve CEO'su Bernard Charlès ise konu hakkında şunları söyledi: “Singapur önümüzdeki yıllar için dönüşümünü planlarken teknolojiden yararlanma konusunda dünyanın en gelişmiş şehri. Hükümetin Akıllı Ulus oluşturma yönündeki ileri görüşlü vizyonu bizim ürün, doğa ve yaşamı 3 boyutlu evrenlerde uyumlu hale getirme yönündeki misyonumuz ile uyuşuyor.  Şehirler insanlar tarafından üretilen en karmaşık ürünlerden biridir. En ileri teknolojiye sahip araçlar ve uygulamalar kullanarak bu şehirlerin gelecekte yaşayacaklarını daha verimli ve doğru bir şekilde tahmin ederek, ulusal kaynakların planlanması veya hizmetlerin sağlanması yönünde daha hazırlıklı olabilir ve daha sürdürülebilir bir yaşam kalitesine katkıda bulunabiliriz. Başka şehirlerin de Singapur'un bu heyecan verici girişimini takip etmesini umuyoruz."

Singapur’un üç boyutlu sanal modeli oluşturuluyor
 
Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformu üzerinde çalışan 3DEXPERIENCity uygulaması, gerçek dünyayı temsil etmek, genişletmek, geliştirmek ve sürdürülebilir şehirlerin verileri, süreçleri ve insanlarını yönetmek için ölçeklendirilebilir, tek bir merkezi platform sunuyor. 3DEXPERIENCity sanallaştırma, simülasyon ve işbirliği özellikleri sayesinde mimari, altyapı, planlama, kaynak ve toplumu hedef alıyor.

Singapur'un kalkınmasında araştırma, inovasyon ve girişimcilik büyük önem taşıyor. Aynı şekilde insanların hayatını geliştiren çözümler sunduğu, iş fırsatları oluşturduğu ve yeni sektörlere girdiği için bilgiye dayanan bir ekonomi ve toplum da büyük öneme sahip.
Aralık 2014'te Singapur'un Akıllı Toplum girişiminin bir parçası olarak başlatılan Virtual Singapore platformunun 2018 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Oluşturulacak bu detaylı model ayrıca, Oculus Rift gibi sanal gerçeklik başlıklaryla "sanal turizm" açısından da büyük bir potansiyel vaat ediyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 3 yıl
Buna dair benim Edirne düşüncem vardı, 2 sene önce Cebit'te gördüğüm bir araç bile bu konuda neler yapılabileceğini ve doğru düzgün yatırım yapılmayacağını düşündürmüştü. Edirne ise öğrenciliğimin geçtiği ve yaşadığım İstanbul'a göre daha küçük olmasından dolayı altından kalkılabilir geliyordu ama destek konusu sıkıntı gerçekten. KS adına ülkemizden başvuru yapılamaması da ayrı bir olay zaten. Böyle bir yapılanmanın gerekirse bazı değişimlerle oyunlarda bile değerlendirilebilecek olması nedeniyle çok iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım bir gün ben de (mezun olmadan ki +1 olacak olmam nedeniyle 1 senem kaldı) bu hayalimi güzelce gerçekleştiririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huzurlarınızda Sony Xperia Z3+ nam-ı diğer Xperia Z4 video ön inceleme 3 yıl iCam Pro FHD: Yeni nesil kamera! Ev ve işyerlerinin vazgeçilmezi olabilir! Video ön inceleme 3 yıl Mobilite: Asus ZenFone 2, Vodafone Smart 6, HTC One M9+, Galaxy S6 Edge Plus, 5G için belirlenen hızlar ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim