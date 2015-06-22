Singapur’un üç boyutlu sanal modeli oluşturuluyor

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Dassault Systèmes, Singapur'daki National Research Foundation (NRF) ve Başbakanlık Ofisi ile sanal uzaydaki anlam ve özellikleri içeren gerçekçi ve entegre üç boyutlu (3D) model "Virtual Singapore'u" geliştirmek için işbirliği yaptığını açıkladı.





Virtual Singapore, Singapur'un karşılaştığı yeni ve karmaşık zorlukları hedef alan araç ve hizmetleri geliştirmek için Singapur vatandaşları, şirketleri, hükümeti ve araştırmacıları tarafından kullanılacak olan, zengin veri ortamı ve görselleştirme teknikleri barındıran, ortak geliştirilen bir platform. Proje, Dassault Systèmes’in "3DEXPERIENCity" teknolojisini kullanarak Singapur'un dinamik ve 3 boyutlu bir modelini oluşturacak ve bunları kontrollü bir ortamda bir araya getirecek. Konseptlerin ve hizmetlerin test edilmesi, karar verme, teknoloji araştırma ve topluluğun işbirliğini sağlamak için modelde veri analitiği olacak ve modelleme kabiliyetleri simüle edilecek.





Virtual Singapore; çeşitli kamu kuruluşlarından alınan geometrik, coğrafi mekansal ve topolojik görüntü ve veriler ve demografik, hareket veya iklim gibi arşivlenmiş ve gerçek zamanlı verilerden yararlanacak. Kullanıcıların Singapur'a ait zengin görsel modellerini ve gerçekçi büyük boyutlu simülasyonlarını oluşturabilmesini sağlayacak. Kullanıcılar şehir devletinde şehirleşmenin etkilerini dijital olarak inceleyebilecek ve çevre ve felaket yönetimi, altyapı, iç güvenlik veya kamu hizmetleri ile ilgili lojistik, yönetim ve operasyonları optimize eden çözümler geliştirebilecek.





Dassault Systèmes Başkanı ve CEO'su Bernard Charlès ise konu hakkında şunları söyledi: “Singapur önümüzdeki yıllar için dönüşümünü planlarken teknolojiden yararlanma konusunda dünyanın en gelişmiş şehri. Hükümetin Akıllı Ulus oluşturma yönündeki ileri görüşlü vizyonu bizim ürün, doğa ve yaşamı 3 boyutlu evrenlerde uyumlu hale getirme yönündeki misyonumuz ile uyuşuyor. Şehirler insanlar tarafından üretilen en karmaşık ürünlerden biridir. En ileri teknolojiye sahip araçlar ve uygulamalar kullanarak bu şehirlerin gelecekte yaşayacaklarını daha verimli ve doğru bir şekilde tahmin ederek, ulusal kaynakların planlanması veya hizmetlerin sağlanması yönünde daha hazırlıklı olabilir ve daha sürdürülebilir bir yaşam kalitesine katkıda bulunabiliriz. Başka şehirlerin de Singapur'un bu heyecan verici girişimini takip etmesini umuyoruz."





Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformu üzerinde çalışan 3DEXPERIENCity uygulaması, gerçek dünyayı temsil etmek, genişletmek, geliştirmek ve sürdürülebilir şehirlerin verileri, süreçleri ve insanlarını yönetmek için ölçeklendirilebilir, tek bir merkezi platform sunuyor. 3DEXPERIENCity sanallaştırma, simülasyon ve işbirliği özellikleri sayesinde mimari, altyapı, planlama, kaynak ve toplumu hedef alıyor.





Singapur'un kalkınmasında araştırma, inovasyon ve girişimcilik büyük önem taşıyor. Aynı şekilde insanların hayatını geliştiren çözümler sunduğu, iş fırsatları oluşturduğu ve yeni sektörlere girdiği için bilgiye dayanan bir ekonomi ve toplum da büyük öneme sahip.

Aralık 2014'te Singapur'un Akıllı Toplum girişiminin bir parçası olarak başlatılan Virtual Singapore platformunun 2018 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Oluşturulacak bu detaylı model ayrıca, Oculus Rift gibi sanal gerçeklik başlıklaryla "sanal turizm" açısından da büyük bir potansiyel vaat ediyor.