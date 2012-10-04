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Sınırlı paylaşımda bulunmak isteyenlere Everyme uygulaması

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook üzerinde yüzlerce arkadaşınız var ve paylaşım yapmak istediğiniz içeriklerin kimlere görüneceğini ayarlamanız gerekiyorsa, Everyme bu noktada size yardımcı olabilir.

Everyme bir özel sosyal ağ. İsterseniz sadece aile bireyleri ve yakın arkadaşlardan oluşan bir ağ kurabiliyorsunuz. Bu ağda istediğiniz içerikleri üyelerle paylaşabiliyorsunuz. Bu sayede arkadaşlarınızın arkadaşlarının paylaştığınız içerikleri görme imkanı kalmıyor.

İçerikleri sadece uygulama içerisinde paylaşmak da gerekmiyor. Dilerseniz mail veya SMS yoluyla paylaşımlarınızı gönderebiliyor, cevap da verebiliyorsunuz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.everyme.mobile.android

http://itunes.apple.com/us/app/everyme/id494728164?mt=8
Sınırlı paylaşımda bulunmak isteyenlere Everyme uygulaması
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Amedra 7 yıl
Yorumda denk geldim paylaşayim dedim, arkadaş güzel anlatmış;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Puzzles 7 yıl
İyiymiş
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