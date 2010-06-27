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Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4, veri transferinde kardeşlerinden daha iyi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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iPhone 4 satışa sunulalı kullanıcıların en çok tartıştığı konuların başında cihazın belli konumda tutulması durumunda meydana gelen sinyal düşümü ve bir süre sonra çağrının sonlanma sorunu geliyor. Bu durum akıllara "iPhone 4 kablosuz bağlantı da sorunlu bir cihaz mı?" sorusunu getirmiyor değil ancak yapılan testler ve kullanıcılardan gelen yorumlar iPhone 4'ün diğer kardeşlerine göre 3.Nesil ağını daha verimli kullandığını gösteriyor.

Dile getirilen sinyal sorunuyla karşılaşmadıklarını belirten ZDNet'den Jason Hiner, iki günlük kullanımı ardından yeni iPhone'un özellikle operatör üzerinden bağlantıda gösterdiği performanstan etkilendiğini söylüyor.

Hiner'ın gerek veri alım gerekse de veri gönderimindeki performans artışını göstermek için yaptığı testlerin sonuçları şöyle;

Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4, veri transferinde kardeşlerinden daha iyi
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Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4, veri transferinde kardeşlerinden daha iyi
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Bu arada Mac dünyasının önemli sitelerinden Macrumors'un sinyal sorunuyla ilgili yaptığı anketin şu anki sonuçları da sinyal sorununun operatöre bağlı olabileceğini gösteriyor;

  • Amerika
    • Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 13704
    • Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 11610
  • İngiltere
    • Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 2594
    • Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 2132
  • Fransa
    • Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 211
    • Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 244
  • Almanya
    • Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 423
    • Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 547
  • Japonya
    • Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 113
    • Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 192

Ekleme: PC World'ün yaptığı test sonuçları;

Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4, veri transferinde kardeşlerinden daha iyi
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Death Grip; iPhone 4'ün sinyal düşümüne neden olan şekilde tutularak yapılan testtir.


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Tolgá 9 yıl
bence sorun yazılımsal düzeltirler yada fabrikasyon hatası olabilir bazı modellerde
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Transformation 9 yıl
Yazılım mı üretim mi ooooohoooo eylülde türkiyeye gelecek modellerde hiç bi sorun kalmaz belkide aynen devam eder bekleyip görecez
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santanio 9 yıl
çok başarılı anten yapalım derken %50 lere varan sorun olması büyük sıkıntı. böyle sorun var diyen sayısının %1 i bile geçmemesi gerekirdi. iphone4 u zamanında test eden kişiler galiba ellerini kullanmıyolardı yada telefonla konuşma testi yerine yazılım kısmıyla vakit geçirdi yazık... kaç adet üretirlerse üretsinler hepsi satılıcaktır ama sorun yaşayan birçok kişinin telefonunu 2.el de görmek hoş olmıcak... yazılımla düzeltilebilir umarım..
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engin9103 9 yıl

santanio

çok başarılı anten yapalım derken %50 lere varan sorun olması büyük sıkıntı. böyle sorun var diyen sayısının %1 i bile geçmemesi gerekirdi. iphone4 u zamanında test eden kişiler galiba ellerini kullanmıyolardı yada telefonla konuşma testi yerine yazılım kısmıyla vakit geçirdi yazık... kaç adet üretirlerse üretsinler hepsi satılıcaktır ama sorun yaşayan birçok kişinin telefonunu 2.el de görmek hoş olmıcak... yazılımla düzeltilebilir umarım..

şahsınıza söylemiyorum ama üzerinden henüz 1 yıl geçmiş olan 3Gs'in ilk çıktıgı zamanı bilmem hatırlar mısınız? Çok ısınıyor, şarjı inanılmaz gidiyor, wifi çekmiyor, görüşmeler kesiliyor vs vs... Yahu alısın artık iPhone'un her cihazında böyle karalamalar oluyor.Bunlar karalamadan öte gidemiyor..
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Guest-1A72C1774 9 yıl
bence sorun yazılımla çözülemez gibime geliyo cünkü orada 2 ayrı anten var ve birbirine değmesi çok muhtemel zaten 2 sinin değmesi sorun olmasaydı apple ayrı ayrı yapmazdı çerçeveyi komple yapardı
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Shady 9 yıl
Habere iPhone 3Gs ile ilgili olan karşılaştırma da eklenmiştir.
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napolyon94 9 yıl
3gs ye fark atamıyolar ya anca onu göstermişler
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engin9103 9 yıl

napolyon94

3gs ye fark atamıyolar ya anca onu göstermişler

eger cok ilgileniyorsanız 3Gs ile arasındaki farkla ; 3G nin 3Gs den ne kadar daha hızlı oldugu bilgisini yüzde olarak bulup buradan oranlayın.Benim takıldıgım nokta muhtemelen iPhone ya da apple kullanıcısı olmayan kişilerin nasıl oluyor da bu kadar katı ve belirli yorumlar yapabiliyor...Burada takılıyorum ben arkadas.
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Batuist 9 yıl
neden 3G , 3Gs değilde???
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DH Misafiri 9 yıl
Sinyal alış mekanik bir olaydır,millett yazılım güncelemesinden medet umuyor,zaten 0 km cihaz neyi güncelliyeceksiniz!..yakında yağmur yağmasa yeni bir güncellemede ona beklersiniz Apple söylüyor Milette yiyor...
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similes 9 yıl
iphone 4 her haliyle mutlaka 3.nesilden iyi.. ama bu sinyal olayında ben yazılımsal olduğuna inanıyorum bu kadar tartışma sadece gündemde kalmak ve reklam yapmak amacıyla yapılmış olduğunu düşünüyorum.. nreden biliyorsunuzki içinde 2 anten olmadığını birinin şu anki versiyonda çalışmasını engellemiş olabilirler.. yada tekde olsa veri alma gücünü yazılımsal olarak da kesebilirler herşey reklam o yüzden ben sorun olarak bakmıyorum..
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Cem 9 yıl
Speedtest i ben üst üste yapınca bile bu farklar oluyor. Önemli olan defalarca yapılıp ortalamasının alınması ve standart sapma ile hesaplanması. Elbette güçlü işlemci fark yaratacak ama bu fark tek ekran görüntüsü ile açıklanamaz.
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djbulut19 9 yıl


@cem
bugun cydiadan. hackulo.com. adresinden. appsync 4.0 yükledim. ama itunes üzerinden indirdigim uygulamaları atamıyorum yardım lütfen..
teşekkürler.
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gageracer 9 yıl
testte iphone 3g mi 3gs mi kullanılmış?
Muhtemelen 3gs dir,3g ile kıyaslamanın anlamı yok bence.
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Transformation 9 yıl
Rakamlar çok ciddi neredeyse yarı yarıya umarım bişiler yaparlar
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