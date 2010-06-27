Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4, veri transferinde kardeşlerinden daha iyi

iPhone 4 satışa sunulalı kullanıcıların en çok tartıştığı konuların başında cihazın belli konumda tutulması durumunda meydana gelen sinyal düşümü ve bir süre sonra çağrının sonlanma sorunu geliyor. Bu durum akıllara "iPhone 4 kablosuz bağlantı da sorunlu bir cihaz mı?" sorusunu getirmiyor değil ancak yapılan testler ve kullanıcılardan gelen yorumlar iPhone 4'ün diğer kardeşlerine göre 3.Nesil ağını daha verimli kullandığını gösteriyor.
Dile getirilen sinyal sorunuyla karşılaşmadıklarını belirten ZDNet'den Jason Hiner, iki günlük kullanımı ardından yeni iPhone'un özellikle operatör üzerinden bağlantıda gösterdiği performanstan etkilendiğini söylüyor.
Hiner'ın gerek veri alım gerekse de veri gönderimindeki performans artışını göstermek için yaptığı testlerin sonuçları şöyle;
Bu arada Mac dünyasının önemli sitelerinden Macrumors'un sinyal sorunuyla ilgili yaptığı anketin şu anki sonuçları da sinyal sorununun operatöre bağlı olabileceğini gösteriyor;
- Amerika
- Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 13704
- Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 11610
- İngiltere
- Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 2594
- Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 2132
- Fransa
- Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 211
- Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 244
- Almanya
- Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 423
- Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 547
- Japonya
- Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 113
- Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 192
Ekleme: PC World'ün yaptığı test sonuçları;
Death Grip; iPhone 4'ün sinyal düşümüne neden olan şekilde tutularak yapılan testtir.
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şahsınıza söylemiyorum ama üzerinden henüz 1 yıl geçmiş olan 3Gs'in ilk çıktıgı zamanı bilmem hatırlar mısınız? Çok ısınıyor, şarjı inanılmaz gidiyor, wifi çekmiyor, görüşmeler kesiliyor vs vs... Yahu alısın artık iPhone'un her cihazında böyle karalamalar oluyor.Bunlar karalamadan öte gidemiyor..
eger cok ilgileniyorsanız 3Gs ile arasındaki farkla ; 3G nin 3Gs den ne kadar daha hızlı oldugu bilgisini yüzde olarak bulup buradan oranlayın.Benim takıldıgım nokta muhtemelen iPhone ya da apple kullanıcısı olmayan kişilerin nasıl oluyor da bu kadar katı ve belirli yorumlar yapabiliyor...Burada takılıyorum ben arkadas.
@cem
bugun cydiadan. hackulo.com. adresinden. appsync 4.0 yükledim. ama itunes üzerinden indirdigim uygulamaları atamıyorum yardım lütfen..
teşekkürler.
Muhtemelen 3gs dir,3g ile kıyaslamanın anlamı yok bence.