Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4, veri transferinde kardeşlerinden daha iyi

iPhone 4 satışa sunulalı kullanıcıların en çok tartıştığı konuların başında cihazın belli konumda tutulması durumunda meydana gelen sinyal düşümü ve bir süre sonra çağrının sonlanma sorunu geliyor. Bu durum akıllara "iPhone 4 kablosuz bağlantı da sorunlu bir cihaz mı?" sorusunu getirmiyor değil ancak yapılan testler ve kullanıcılardan gelen yorumlar iPhone 4'ün diğer kardeşlerine göre 3.Nesil ağını daha verimli kullandığını gösteriyor.

Dile getirilen sinyal sorunuyla karşılaşmadıklarını belirten ZDNet'den Jason Hiner, iki günlük kullanımı ardından yeni iPhone'un özellikle operatör üzerinden bağlantıda gösterdiği performanstan etkilendiğini söylüyor.

Hiner'ın gerek veri alım gerekse de veri gönderimindeki performans artışını göstermek için yaptığı testlerin sonuçları şöyle;

Bu arada Mac dünyasının önemli sitelerinden Macrumors'un sinyal sorunuyla ilgili yaptığı anketin şu anki sonuçları da sinyal sorununun operatöre bağlı olabileceğini gösteriyor;

Amerika Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 13704 Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 11610

İngiltere Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 2594 Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 2132

Fransa Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 211 Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 244

Almanya Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 423 Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 547

Japonya Sorunla karşılaşan kullanıcı sayısı; 113 Sorunla karşılaşmayan kullanıcı sayısı; 192



Ekleme: PC World'ün yaptığı test sonuçları;

Death Grip; iPhone 4'ün sinyal düşümüne neden olan şekilde tutularak yapılan testtir.