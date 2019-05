Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi

Android (Java) ve iOS (Swift) için de yazılım geliştirmeye başlamak için kapsamlı dersler sunan Udacity, temel seviyeden başlayarak size adım adım kod yazmayı öğretiyor. Bir çok alanda derslerin bulunduğu sistem, bir haftalık ücretsiz içeriğin ardından derslere göre değişmek üzere aylık ödemeler talep ediyor. Mesela Swift eğitimleri için aylık 200 Dolar ödemeniz gerekmekte.





Bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda hatta akıllı saatlerde kullandığımız yazılımlar sizin de ilginizi çekiyor ve bu alanda siz de bir şeyler yapmak istiyorsanız işe bir yerden başlamak. Yazımızın devamında bu noktada tüm dünyada kabul görmüş, bazısı teknoloji dünyasının dev şirketleri tarafından da desteklenen bir çok kaynak mevcut.Stack overflow her yazılımcının dara düştüğündeki can simidi olsa da o ana gelmek için de epey yol katetmeniz şart. İşte bu noktada size çok yardımı dokunacağını düşündüğümüz o web sayfaları:İnteraktif bir şekilde size kodlama öğretmeye çalışan Codecademy, JavaScript, PHP, Python, Ruby, JQuery gibi programlama dillerini size öğretmeyi amaçlıyor. İnteraktif yapıdaki web sayfasında dersleri tamamladıkça çeşitli rozetler kazanıyorsunuz.İspanyolca ve İngilizce kursların sunulduğu Platzi, farklı kategorilerde toplu eğitimler vermeyi amaçlıyor. Alanında kendini kanıtlamış kişilerin verdiği kodlama dersleri arasında şimdilik Node.js ve Sails.js ile web app, RethinkDB gibi kurslar bulunuyor.Her hafta yeni bir kurs yayınlayan SitePoint, aylık ve ömürlük üyelik ücreti ile pazarlanıyor. Dersleri bir bütün olarak değil parça parça sunması, sistemi her türden kullanıcıya parçalı olarak hizmet eder hale getiriyor. Dersler arasında iOS için Swift’ten, Android için Java’ya HTML&CSS’e, Rubby’den PHP’ye kadar geniş bir yelpazede kurslar mevcut.1 Milyon’dan fazla öğrencisi bulunan Code School, videolar izleyerek size kodlama öğretmeyi amaçlıyor. Aylık veya yıllık ödeme yapabildiğiniz sistemde videolar temel seviyeden başlıyor ve yetkinlik gerektirecek düzeye kadar çıkıyor. Seçenekler arasında, veritabanı sistemlerinde Ruby, JavaScript ve iOS’a kadar bir çok alternatif bulunuyor.Tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak birebir destek sağlayan bir rehber eşliğinde kurslar alabileceğiniz Thinkful, özel ders kıvamında hizmet sunuyor. Haliyle de fiyatları biraz yüksek.Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi destekçileri olan Code.org bir organizasyon yapısında. Çok temel seviyelerden başlayarak kodlama öğretmeyi veya mantığını oturtmayı amaçlayan sistem, teknik gönüllülerin desteği ile her geçen gün büyüyor. Sistem tamamen ücretsiz.1000’den fazla proje üzerinden gidilen video ile size kodlama ve tasarım öğretmeyi amaçlayan Treehouse, her geçen gün büyüyen bir platform. Forumlarından anlık destek de sağlayan sistem, bir çok temel kodlama yapısında eğitimler sunuyor. 25 Dolar aylık üyelik ile satılan sistemde Pro Plan’a ödeme yaparsanız 49 Dolar gibi bir rakam talep ediliyor. İki paket arasındaki en önemli fark ise diğer planda olmayan bonus içeriklere erişim ve endüstri profesyonellerinin başka yerde bulunmayan konuşmalarına erişim olarak sıralanabilir.