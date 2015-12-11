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Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi

Kodlama öğrenmeye bir yerden başlamak istiyorsanız o yer tam olarak bu yazı olabilir. Size kodlama öğretmeye kendini addetmiş ilgi çekici 8 web sitesi bu yazıda:
3 yıl
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16
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda hatta akıllı saatlerde kullandığımız yazılımlar sizin de ilginizi çekiyor ve bu alanda siz de bir şeyler yapmak istiyorsanız işe bir yerden başlamak. Yazımızın devamında bu noktada tüm dünyada kabul görmüş, bazısı teknoloji dünyasının dev şirketleri tarafından da desteklenen bir çok kaynak mevcut.

Stack overflow her yazılımcının dara düştüğündeki can simidi olsa da o ana gelmek için de epey yol katetmeniz şart. İşte bu noktada size çok yardımı dokunacağını düşündüğümüz o web sayfaları:

Codecademy

İnteraktif bir şekilde size kodlama öğretmeye çalışan Codecademy, JavaScript, PHP, Python, Ruby, JQuery gibi programlama dillerini size öğretmeyi amaçlıyor. İnteraktif yapıdaki web sayfasında dersleri tamamladıkça çeşitli rozetler kazanıyorsunuz.

Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi
 

Udacity

Android (Java) ve iOS (Swift) için de yazılım geliştirmeye başlamak için kapsamlı dersler sunan Udacity, temel seviyeden başlayarak size adım adım kod yazmayı öğretiyor. Bir çok alanda derslerin bulunduğu sistem, bir haftalık ücretsiz içeriğin ardından derslere göre değişmek üzere aylık ödemeler talep ediyor. Mesela Swift eğitimleri için aylık 200 Dolar ödemeniz gerekmekte.
Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi
 

Platzi

İspanyolca ve İngilizce kursların sunulduğu Platzi, farklı kategorilerde toplu eğitimler vermeyi amaçlıyor. Alanında kendini kanıtlamış kişilerin verdiği kodlama dersleri arasında şimdilik Node.js ve Sails.js ile web app, RethinkDB gibi kurslar bulunuyor.

Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi
 

SitePoint

Her hafta yeni bir kurs yayınlayan SitePoint, aylık ve ömürlük üyelik ücreti ile pazarlanıyor. Dersleri bir bütün olarak değil parça parça sunması, sistemi her türden kullanıcıya parçalı olarak hizmet eder hale getiriyor. Dersler arasında iOS için Swift’ten, Android için Java’ya HTML&CSS’e, Rubby’den PHP’ye kadar geniş bir yelpazede kurslar mevcut.

Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi
 

Code School

1 Milyon’dan fazla öğrencisi bulunan Code School, videolar izleyerek size kodlama öğretmeyi amaçlıyor. Aylık veya yıllık ödeme yapabildiğiniz sistemde videolar temel seviyeden başlıyor ve yetkinlik gerektirecek düzeye kadar çıkıyor. Seçenekler arasında, veritabanı sistemlerinde Ruby, JavaScript ve iOS’a kadar bir çok alternatif bulunuyor.

Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi
 

Thinkful

Tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak birebir destek sağlayan bir rehber eşliğinde kurslar alabileceğiniz Thinkful, özel ders kıvamında hizmet sunuyor. Haliyle de fiyatları biraz yüksek.

Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi
 

Code.org

Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi destekçileri olan Code.org bir organizasyon yapısında. Çok temel seviyelerden başlayarak kodlama öğretmeyi veya mantığını oturtmayı amaçlayan sistem, teknik gönüllülerin desteği ile her geçen gün büyüyor. Sistem tamamen ücretsiz.

https://code.org/

Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi
 

Treehouse

1000’den fazla proje üzerinden gidilen video ile size kodlama ve tasarım öğretmeyi amaçlayan Treehouse, her geçen gün büyüyen bir platform. Forumlarından anlık destek de sağlayan sistem, bir çok temel kodlama yapısında eğitimler sunuyor. 25 Dolar aylık üyelik ile satılan sistemde Pro Plan’a ödeme yaparsanız 49 Dolar gibi bir rakam talep ediliyor. İki paket arasındaki en önemli fark ise diğer planda olmayan bonus içeriklere erişim ve endüstri profesyonellerinin başka yerde bulunmayan konuşmalarına erişim olarak sıralanabilir.

Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi
 

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awolfinsky 3 yıl en beğenilen Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Evet herkes uygulama yapsın, marketler çöplerle dolup taşsın.


Evet herkes sadece tüketsin otursun.Böylece muasır medeniyetler seviyesine çıkalım.
elektro_gadgetEvet herkes uygulama yapsın, marketler çöplerle dolup taşsın.Evet herkes sadece tüketsin otursun.Böy...
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GenkaNuank 3 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Evet herkes uygulama yapsın, marketler çöplerle dolup taşsın.


Kimse şu saçmalığı artılamadığına göre forumun ruhu hala bir yerlerde yaşıyor
elektro_gadgetEvet herkes uygulama yapsın, marketler çöplerle dolup taşsın.Kimse şu saçmalığı artılamadığına göre ...
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ShadowofDeath06 3 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget

Evet herkes uygulama yapsın, marketler çöplerle dolup taşsın.


Kafaya, düşünce yapısına bakar mısın, sanki kafasına silah dayayıp amatör uygulama indirtiyorlar adama.

Yeni başlayan arkadaşlara özellikle codeacademy'i tavsiye ederim Python'a başlamıştım bende kısa bir zaman önce gerçekten çok güzel bir şekilde interaktif olarak adım adım anlatıyor. Bunun dışında Microsoft'un Açık Akademi platformuna ve udemy.com, khanachademy gibi sitelerede göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar, öğrenmek isteyene sınır yok. Son olarak şunuda ekleyeyim bu sitelerin her birinin çalışma yöntemi var, örneğin codeachademy'de dersler ücretsiz ama sertifika ücretli açık akademi'de dersler ücretsiz udemy'de ise ders+sertifika olarak paket halinde dersler satılıyor.
Bu işleri "çöp" olarak görmemek gerek. Kodlamaya başlayınca aslında elinizin altında müthiş bir potansiyeli olan ama bir okadar da aptal bir makina olduğunu göreceksiniz. Meraklı ama imkan sahibi olmayan kişiler için böyle yerler birebir. Ekrana isminizi yazdırmanın veya bir top zıplatmanın bile verdiği zevk anlatılmaz yaşanır arkadaşlar, hepinize kolay gelsin şimdiden
elektro_gadgetEvet herkes uygulama yapsın, marketler çöplerle dolup taşsın.Kafaya, düşünce yapısına bakar mı...
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TRaceur 3 yıl
C++ ve c-- ve c# öğrenebileceğimiz bi site yokmu
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orithyia 3 yıl
iyimiş :)
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ADAMınSon2Harfi 3 yıl
rez
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Patren 3 yıl
c++ olsa iyimiş
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Seyrim 3 yıl
Bir gün herkes programcı olacak..
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arel.gr 3 yıl
..... kadir burda, patren nerde ?
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arel.gr 3 yıl
koçari
Mesajım bulunsun

... he ya !
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alemburda34 3 yıl
bana bunlarla gel :)
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kadirirdem 3 yıl
güzel ve yararlı bir makale olmuş...
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koçari 3 yıl
Mesajım bulunsun
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