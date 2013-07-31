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SkyDrive servisi yeni fotoğraf seçenekleri ve paylaşma özellikleri ile güncellendi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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SkyDrive servisi yeni fotoğraf seçenekleri ve paylaşma özellikleri ile güncellendi
Microsoft'un bulut depolama servisi SkyDrive, yeni fotoğraf seçenekleri ve paylaşma özellikleri ile güncellendi.
Yeni güncelleme ile içerisinde hareketli GIF dosyalarının da olduğu birçok yeni dosya formatına destek vermeye başlayan SkyDrive servisi, ayrıca yeni düzenleme özelliklerine, yeni dosya paylaşma desteklerine ve kullanıcıların paylaştıkları dosyalar üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlayan yeteneklere kavuşmuş durumda. Servis içerisinde depolanan fotoğrafların döndürülmesi ve dosyaların daha kolay bulunması için fotoğraf filtre seçeneklerinin de güncellendiği servis, görsel olarak ta bazı yenilikler içeriyor. 
Yapılan değişikler hakkında yayınlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
(GG) / ((MS) 


http://blogs.windows.com/skydrive/b/skydrive/archive/2013/07/30/creating-the-most-beautiful-and-powerful-way-to-view-share-and-search-your-photos-with-html5.aspx Yorum Yaz
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Nelson Muntz 5 yıl
E güzel
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaslar merhaba ben bir program gormustum bilgisayarimda msn de yazdiginda bilgisayara kaydeden bu programin hangi internet sitesine girsem ve face de dahil her yazilani bir dosyaya kaydeden bir program var mi yardimci olursaniz cok sevinirim simdiden tesekkur ediyorum..
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