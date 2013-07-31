SkyDrive servisi yeni fotoğraf seçenekleri ve paylaşma özellikleri ile güncellendi

Microsoft'un bulut depolama servisi SkyDrive, yeni fotoğraf seçenekleri ve paylaşma özellikleri ile güncellendi.

Yeni güncelleme ile içerisinde hareketli GIF dosyalarının da olduğu birçok yeni dosya formatına destek vermeye başlayan SkyDrive servisi, ayrıca yeni düzenleme özelliklerine, yeni dosya paylaşma desteklerine ve kullanıcıların paylaştıkları dosyalar üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlayan yeteneklere kavuşmuş durumda. Servis içerisinde depolanan fotoğrafların döndürülmesi ve dosyaların daha kolay bulunması için fotoğraf filtre seçeneklerinin de güncellendiği servis, görsel olarak ta bazı yenilikler içeriyor.

Yapılan değişikler hakkında yayınlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://blogs.windows.com/skydrive/b/skydrive/archive/2013/07/30/creating-the-most-beautiful-and-powerful-way-to-view-share-and-search-your-photos-with-html5.aspx