Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype platformu web uygulamasını faaliyete sokuyor

4 yıl
249
1
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Skype platformu web uygulamasını faaliyete sokuyor

Uzun süredir mobil cihazlar üzerinden kullanıcılarına erişim hizmeti sağlayan Skype, artık masaüstü platformlarında da kullanıcılara sunulacak. 

Web sitesi üzerinden herhangi bir kuruluma gerek olmaksızın kullanabileceğiniz Skype, standart olarak sunduğu tüm uygulamaları eksiksiz olarak web üzerinden de sunacak. Kullanıcılar doğrudan Skype araması başlatabilecek. 

Skype kısa süre içerisinde beta olarak Windows üzerinde Chrome, Firefox ve IE, Mac üzerinde Safari tarayıcısı ile denemeye açılacak. Microsoft web üzerinden gerçek zamanlı iletişim teknolojisi geliştiriyor. Bu zamana kadar web üzerinde Skype için bir eklenti kurmak gerekiyor.  

http://blogs.skype.com/2014/11/14/please-welcome-skype-for-web-beta/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 4 yıl
çok olumlu gelişme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl TG: Sony ile Aksiyon ve yeni 4k el kameralarını konuştuk 4 yıl 5000TL ödüllü Monster Editörünü Arıyor yarışması başlıyor! 4 yıl Mobilite: Huawei Ascend G7, Samsung Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3 Compact ve cihaz akını... 4 yıl Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim