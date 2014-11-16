Skype platformu web uygulamasını faaliyete sokuyor





Uzun süredir mobil cihazlar üzerinden kullanıcılarına erişim hizmeti sağlayan Skype, artık masaüstü platformlarında da kullanıcılara sunulacak.





Web sitesi üzerinden herhangi bir kuruluma gerek olmaksızın kullanabileceğiniz Skype, standart olarak sunduğu tüm uygulamaları eksiksiz olarak web üzerinden de sunacak. Kullanıcılar doğrudan Skype araması başlatabilecek.





Skype kısa süre içerisinde beta olarak Windows üzerinde Chrome, Firefox ve IE, Mac üzerinde Safari tarayıcısı ile denemeye açılacak. Microsoft web üzerinden gerçek zamanlı iletişim teknolojisi geliştiriyor. Bu zamana kadar web üzerinde Skype için bir eklenti kurmak gerekiyor.

http://blogs.skype.com/2014/11/14/please-welcome-skype-for-web-beta/