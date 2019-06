Skype ve Panasonic'ten harika bir işbirliği: "Alo, neredesin?" döneminden, "Alo, televizyondasın!" dönemine!

VIERA CAST TM özellikli Panasonic HDTV'ler üzerinden sesli ve görüntülü iletişim kurmak mümkün, hem de kanepenize rahat rahat kurularak!

High Definition (Yüksek Tanım) teknolojisinin ve TV üzerinden web eğlencesinin dünya çapındaki liderlerinden biri olan Panasonic, internet iletişiminin liderlerinden Skype ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Panasonic ile Skype arasındaki güç birliği, tüketicilerin 2010 model VIERA CAST özellikli HDTV'leri üzerinden Skype? yazılımıyla sesli ve görüntülü arama yapmasına olanak sağlayacak. Bu özelliğe sahip olan ve Türkiye'de de satışa sunulan VIERA televizyonlar G20 ve VT20 modellerini kapsıyor.



Bu işbirliği, bilgisayar ve cep telefonlarından erişilebilir olan Skype'ı, yeni bir platforma, evlerde teknolojinin kalbi olan televizyona taşıyacak. Skype on your VIERA® özelliği, Skype'ın yaygın olarak kullanılan pek çok hizmetini içerecek:



? Skype'tan Skype'a ücretsiz sesli ve görüntülü görüşme

? Ekonomik Skyoe tarifeleriyle ev ve cep telefonlarına çağrı

? Gelen çağrıları kullanıcının çevrimiçi Skype numarası üzerinden kabul etme seçeneği

? Skype sesli mesaj (Kurulumu kullanıcıya aittir)

? 24'e kadar kullanıcıyla sesli konferans görüşmelerine davet



"Televizyonlarımızdaki VIERA CAST özelliğine Skype'ın eklenmesi HDTV'lerin bağlantı özelliklerini yepyeni bir düzeye taşıyor" diyen Panasonic Tüketici Elektroniği Şirketi Başkan Yardımcısı Bob Perry sözlerine şöyle devam ediyor: "VIERA CAST'ı tasarlama amacımız, içerik odaklı en popüler web sitelerine erişim sağlayarak Panasonic VIERA® HDTV sahiplerine yepyeni bir düzeyde eğlence sunmaktı. Panasonic VIERA HDTV sahipleri artık sadece fotoğraflarını ve video kayıtlarını çevrimiçi paylaşmakla kalmıyor, Skype sayesinde aileleri ve dostlarıyla rahat rahat konuşabiliyorlar."

Skype CEO'su Josh Silverman, işbirliğiyle ilgili olarak şu yorumu paylaşıyor: "Skype görüntülü aramaları kolaylaştırmış, ücretsiz hale getirmiş ve kolayca erişilebilir kılmıştır. Bugün Skype'tan Skpye'a aramaların yüzde otuz dördü görüntü içeriyor. Skype kullanıcılarının görüntülü aramayı kullanmasının bir numaralı nedeniyse dostları ve aileleriyle daha sıkı bir bağ kurduklarını hissetmeleri. Panasonic ile işbirliğimiz ise bizim için son derece heyecan verici. Televizyonlar görüntülü iletişim için mantıklı ve doğal bir platform. Bugün televizyonlar artık sadece eğlence deneyimin kalbi olmakla kalmıyor, iletişim deneyiminin de merkezi olma potansiyeli taşıyor."

VIERA CAST HDTV üzerinden Skype araması gerçekleştirmek için ayrı bir aksesuar olarak satılan, özel Panasonic kamerayı televizyona bağlamak yetiyor. Yüksek performanslı kamera, kullanıcının sesini oturduğu kanepeden rahatlıkla alabilen özel bir mikrofon sistemi içeriyor ve internet bant genişliğine bağlı olarak 720p yüksek tanımlı video görüntü kalitesi sağlayabiliyor.

Panasonic'in internet uygulamalarında fark yaratan VIERA CAST özelliği sayesinde kullanıcılar hedef siteleri küçük bir bilgisayar ekranından değil geniş ekranlı bir HDTV'den takip etme olanağına kavuşuyor. VIERA CAST harici kutu ya da bilgisayar gerektirmiyor. Erişim ise uzaktan kumada üzerindeki tek bir düğmeden kolayca gerçekleştiriliyor. VIERA CAST işlevlerini kullanabilmek için herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor (ancak VOD gibi belirli VIERA CAST hizmetlerinin ayrı bir ücretlendirme yapısı mevcut).

Panasonic'in yeni işbirliği sayesinde Skype, Panasonic'in VIERA CAST özellikli HDTV'leri üzerinden sunulan ve Amazon Video On Demand, YouTube?, Picasa Web Albums?, Bloomberg News ve hava durumu bilgisi gibi hizmetleri içeren kapsamlı listeye eklenmiş oluyor.

