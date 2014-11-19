Slow Moves deneysel konsollar ile her güne bir hamle hakkı düşüyor





Günümüzde video oyun konsolları oyuncuların konsantrasyon, el-göz uyumu, hızlı aksiyon verme gibi pek çok kabiliyetini test eden veya zorlayan oynanış mekaniklerine sahip. Slow Moves adlı deneysel bir çalışma ise insanaların gözlem ve sabır gibi kabiliyetlerini test etmeyi amaçlıyor.





Girişim bunun için üç adet mini oyun konsolu geliştirmiş. Küp şeklindeki bu konsolların bir tanesi atlama hareketinin yapıldığı, bir tanesi döndürme hareketinin yapıldığı, diğeri ise yukarı aşağı hareketinin yapıldığı basit oyunlar içeriyor. Bu oyunlar genelde Mario veya Pong gibi klasikleri temel almış. Herhangi bir ekranın olmadığı konsollar LED ışıklandırma ile hareketleri gösteriyor.





Yine her bir konsol için gün içerisinde sadece bir hareket yapmanız gerekiyor. Bir konsolda düğmeye basma, öbür konsolda kolu sağa sola hareket ettirme ve diğer konsolda ise gövdeyi sağa sola çevirme şeklinde harekete imkan tanınıyor.





Her güne bir hareket düştüğü için oyunlar haliyle daha uzun sürüyor. Bu bakımdan oyuncuların sabırlı bir şekilde küplerini gözlemlemeleri gerekiyor. Girişim bu deney ile insanların taleplerine dair teknolojiden ne kadar hızlı cevap beklediklerini ve bu hızlı gelişimin insanlara aşıladıkları alışkanlıkları gözlemlemeyi hedefliyor.







http://www.ishback.com/work/slowgames/slowgames.html