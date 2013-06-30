Smart Beam pico projeksiyon cihazı avuç içine sığıyor





Bir dönem büyüklükleri nedeniyle çok fazla taşınabilir bir konumda olmayan projeksiyon cihazları artık el çantalarının içine sığabilecek duruma geldi. Galaxy Beam gibi örneklerle akıllı telefonların içine de entegre edilebilen taşınabilir projeksiyon cihazları genelde pico tanımlaması yapılan mini boyutlarda tercih ediliyor.





Güney Koreli SK Telekom tarafından Asya bölgesinde satışa sunulan Smart Beam adlı pico projeksiyon cihazı küçük boyutlarının yanında bağlantı seçenekleri ile de dikkat çekiyor.





Ürün 4.5cm x3 ölçülerinde bir küp şeklinde. 126gr ağırlık ile birlikte avuç içine kolaylıkla oturuyor. Dahili bataryası 2 saatlik kullanım sunarken microUSB ile şarj edilebiliyor. Parlaklık DLP DMD projeksiyon sistemi sayesinde 35 lümen seviyesinde ve 640x480 piksellik çözünürlük mevcut.





Ürüne hem MHL hem de HDMI yoluyla bağlantı yapılabiliyor. Bu açıdan pek çok mobil cihaz ve PC kolaylıkla ürüne bağlanabiliyor. Modelin karanlık ortamlarda daha çok kullanılması tavsiye edilirken, fiyatı ise 300$. Ürünün uluslararası piyasaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.





http://www.phonearena.com/news/Smart-Beam-cube-is-a-300-pico-projector-for-your-smartphone_id44585