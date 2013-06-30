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Smart Beam pico projeksiyon cihazı avuç içine sığıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Smart Beam pico projeksiyon cihazı avuç içine sığıyor

Bir dönem büyüklükleri nedeniyle çok fazla taşınabilir bir konumda olmayan projeksiyon cihazları artık el çantalarının içine sığabilecek duruma geldi. Galaxy Beam gibi örneklerle akıllı telefonların içine de entegre edilebilen taşınabilir projeksiyon cihazları genelde pico tanımlaması yapılan mini boyutlarda tercih ediliyor.

Güney Koreli SK Telekom tarafından Asya bölgesinde satışa sunulan Smart Beam adlı pico projeksiyon cihazı küçük boyutlarının yanında bağlantı seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

Ürün 4.5cm x3 ölçülerinde bir küp şeklinde. 126gr ağırlık ile birlikte avuç içine kolaylıkla oturuyor. Dahili bataryası 2 saatlik kullanım sunarken microUSB ile şarj edilebiliyor. Parlaklık DLP DMD projeksiyon sistemi sayesinde 35 lümen seviyesinde ve 640x480 piksellik çözünürlük mevcut.

Ürüne hem MHL hem de HDMI yoluyla bağlantı yapılabiliyor. Bu açıdan pek çok mobil cihaz ve PC kolaylıkla ürüne bağlanabiliyor. Modelin karanlık ortamlarda daha çok kullanılması tavsiye edilirken, fiyatı ise 300$. Ürünün uluslararası piyasaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. 


http://www.phonearena.com/news/Smart-Beam-cube-is-a-300-pico-projector-for-your-smartphone_id44585 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 6 yıl
ucuz olmayınca ilgimi çekmiyor :( 300 dolara büyüğüde var diyesim geliyor.küçük olanı kime nerde lazım oluyor hiç görmedim ondan belki.
not: Toplantı ve konferans salonları kuruyorum :D
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yehenebe 6 yıl
Görünce şaşırdım doğrusu.. Gerçekten güzel bir gelişme.. teknoloji ne çabuk ilerledi bu kadar
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YordleKing 6 yıl
Af buyurun merakımdan soruyorum.Bu kime nerede lazım olur ki?
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WmGMD 6 yıl
Herşey gelişiyor.Bi bataryalar hariç.
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aozgec 6 yıl
yakında bunu 3d ultra hd versiyonları çıkar... o zaman tadından yenmez.
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deli_kan 6 yıl
Samsung da zaten vardı ki böyle bişey
Kaynak: letsgodigital.org/...
samsung.com/...
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