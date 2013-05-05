Smart Food Scale ile besin değerleri iOS cihazınızda





Günlük hayatta yanımızdan ayırmadığımız mobil cihazlarımız, farklı aksesuarlar ile evde de en büyük yardımcımız haline geliyor.





Kickstarter üzerinde başlayan Smart Food Scale projesi, mutfağınızdaki besinlerin değerleri ile ilgili bilgileri anlık olarak iOS cihazlarınıza gönderen akıllı bir tartı içeriyor.





Bluetooth 4.0 ile iOS cihazlarınıza bağlanan tartı, uyumlu uygulaması vasıtasıyla hem besinlerinizi tartıyor hem de bilgiler veriyor. Standart besin mutfak tartısı olarak kullanılabilen ürün, bunun yanında farklı karışımlar yapmanızı da sağlıyor.





Seçeceğiniz bir besin karışımı için önce gerekli gıdaları listeleyen uygulama, sırayla bunları tartıya koymanızı istiyor ve olması gereken ağırlığa gelince uyarı veriyor. Her tartışma sonrası sıfırlanan uygulama böylece tek kap içerisinde tüm gıdaları toplamanızı sağlıyor. Siz besin karışımını hazırlarken, uygulama da aldığınız kalori, yağ gibi değerleri cihazınızda listeliyor.





Tartının uygulama programlama arayüzü üçüncü taraf geliştiricilere de açılacak ve farklı fikirlere yol gösterilecek. Proje tamamlandığında tartı 99$ fiyat etiketine sahip olacak.





30000$ barajına kısa sürede ulaşan proje bir iki gün içerisinde tamamlanacak ve 69$ ve üzeri bağış yapanlara Haziran ayında dağıtıma başlayacak.

http://www.kickstarter.com/projects/chefsleeve/smart-food-scale-less-about-weight-more-about-you