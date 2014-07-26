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Smart Phone Projector ile akıllı telefonunuz projeksiyona dönüşsün

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Smart Phone Projector ile akıllı telefonunuz projeksiyona dönüşsün

Google'ın I/O 2014 konferansında herkese ulaşması adına kartondan bir artırılmış gerçeklik gözlüğü tanıtmış ve nasıl yapılacağını da detaylarıyla anlatmıştı. Google'ın bu hamlesi girişimcilere de ilham kaynağı olmaya başladı. Buna son örnek İngiltere'den geldi.

İngiliz bir girişimci akıllı telefonunuzu projeksiyon cihazına dönüştürecek kartondan bir set geliştirmiş. Smart Phone Projector adı verilen set karton bir kutu ve 8x büyütme yapabilen bir büyüteçten oluşuyor.

17.5 x 10.5 x 2cm ölçüleri ile standart bir projeksiyon cihazına yaklaşan kutunun dış tasarımı çizimleri de yine bir projeksiyon cihazı havası veriyor. 

Karton kutu içerisindeki kaideye akıllı telefonunuzu yerleştirdikten sonra içeriği çalıştırmanız yeterli. İlk yorumlar kutunun beklenenden daha kaliteli bir şekilde yansıtma yapabildiğini gösteriyor. 

Günümüzde akıllı telefon içerisine entegre projeksiyon modülleri veya harici piko projeksiyon cihazları mevcut. Ancak onlar oldukça pahalı. Amatör seviyede bir projeksiyon cihazı isteyenlere hitap eden setin fiyatı ise 16 Pound.  

http://www.pocket-lint.com/news/130036-turn-your-smartphone-into-a-home-cinema-projector-for-16-can-t-be-done-think-again Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Umutcan 4 yıl
Aynısını fresnel lens ile kendiniz de yapabilirsiniz, adamlara bu kadar para(56tl) kazandırmanıza gerek yok.
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WmGMD 4 yıl
bi büyüteç bulayım aynısını yapıcam :D
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WmGMD 4 yıl
bi büyüteç bulayım aynısını yapıcam :D
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OverClocK1ng 4 yıl
Vay be. Fresnel lens i kututa çevirmişler...
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lysipe 4 yıl
Seni çılgın
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Rioxis 4 yıl
İphone ile 3boyutlu görüntüleri izleyebilmek için bende zamanında bi cihaz yapmıştım kartondan hala duruyor elimde. Görüntüler ekran fırlamasada derinlik duygusu yaratabilen bi cihaz olmuştu istenirse çizimleri ile birlikte cihazın fotoğrafını siteye koyabilirim sizlerde yaparsınız basit bir şekilde.
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tugsataydin 4 yıl
Bence alınması gerekli bi aparat.
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