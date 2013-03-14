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Snapdragon 600 işlemcili Vivo Xplay internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 600 işlemcili Vivo Xplay internete sızdı

Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarındaki iddialı yükselişleri devam ediyor. Geçen yıl en ince akıllı telefon sloganıyla tanıtılan Vivo X1 modelinden sonra Vivo, yeni amiral gemisinin hazırlıklarını da sürdürüyor.

Vivo Xplay adlı akıllı telefon ile ilgili bir süredir yüzeysel bilgiler gelmekteydi. Dün bir sosyal ağ hesabından model ile ilgili tüm detaylar paylaşıldı. Vivo'nun bu kez üst seviye firmalar ile doğrudan rekabete girecek bir model hazırladığı anlaşılıyor. Vivo XPlay, barındırdığı 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 APQ8064T işlemcisi ve hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi ile HTC One ve LG Optimus Pro modelleri ile aynı klasmanda kendisine yer buluyor.

Ekranı 5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğe sahipken, True HD IPS teknolojisini üzerinde barındırıyor. Modelin dikkat çeken özelliği ise 3 adet HiFi yongasına yer vererek ses tecrübesini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemesi.

Diğer özellikleri ise amiral gemi modellerinin sundukları ile farklı değil. Android 4.2.1 işletim sistemi, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera şeklinde sayılabilir. Modelde görüntülü görüşme için 5MP çözünürlükte bir kameraya yer veriliyor. Uzun kullanım süreleri için de 3400mAh bataryaya yer verilerek rakiplerinden ayrılması sağlanmış.

Vivo yeni amiral gemisi ile fiyat baremini de biraz yukarı çekiyor. Yeni modelin beklenen satış fiyatı 600$ civarında. Modelin ilk olarak Çin'de bir müddet sonra da uluslararası pazarlarda satışa sunulacağı belirtiliyor.

Oppo ve Vivo aynı holding altında faaliyet gösterdiği için Vivo Xplay modelinin Oppo Find 5 ile aynı stratejiyi izleyeceği ifade ediliyor. 

http://www.gizchina.com/2013/03/12/vivo-xplay-full-specifications-leaked-its-a-full-hd-snapdragon-600-beast/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Umutcan 6 yıl en beğenilen
demekki çinliler biraz orijinal takılsa piyasayı silip süpürecekler
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erdemchetin 6 yıl
aliekspreste 400 450 dolar arasında nedense Türkiye'ye gelmiyor bu cihazlar.
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sonicar 6 yıl
özellikler süper de önyüz kamerasının 5 mp olması iyi değil. yüksek mp görüntülü görüşmeleri kasar, ayrıca internet kotasını vampir gibi yer. büyük firmalar ön kamerayı kıskandıkları için düşük tutmuyorlar. 1.5 mp den yukarısı akıl karı değil...
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oledudi 6 yıl sonicar
sonicar
özellikler süper de önyüz kamerasının 5 mp olması iyi değil. yüksek mp görüntülü görüşmeleri kasar, ayrıca internet kotasını vampir gibi yer. büyük firmalar ön kamerayı kıskandıkları için düşük tutmuyorlar. 1.5 mp den yukarısı akıl karı değil...

Mp ayarı vardır
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saltooo 6 yıl
tasarım ve özellikler çok iyi
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Artyom1959 6 yıl
Tasarım mükemmel. Bataryasıda cabası.
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bayraak 6 yıl
Artıları:
True HD IPS Ekran
3400 mAh Batarya
Snapdragon 600 İşlemci
Adreno 320 GPU
Tasarım
Ses Kalitesi
Fiyatı
5MP ön kamera
Eksileri:
Yok gibi :)
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..scream.. 6 yıl
tasarım , teknik özellikler ve batarya vay beee... yapmış çinliler...
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savinelli 6 yıl
keşke ülkemizde de satılsa da fiyatı yüksek bile olsa alternatif oluştursa
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foz54 6 yıl
çin malı çakma diyoruz ama sansung baksın da tasarım görsün, htc baksın da batarya görsün. adamlar isteyince yapıyorlar aga
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oledudi 6 yıl
vay be.. telefonda yok yok.. 8mm kasa ya iyi sığdırmışlar o kadar donanımı
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hollowman_ 6 yıl
samsung en azından şu çinli vivonun tasarımından feyz alsın.
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Entüisyonist 6 yıl hollowman_
hollowman_

samsung en azından şu çinli vivonun tasarımından feyz alsın.

+100000000000000000000000000000 destek veriyorum kocaman samsung tasarım nasıl yapamazya dünyada tasartımcımı kalmadı ? türkiyede bile daha iyi yapılır tasaarımı
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skid_row 6 yıl
Adamlar yapmış cidden şunların desteği ve piyasası olsada bizde alabilsek...
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