Snapdragon 600 işlemcili Vivo Xplay internete sızdı





Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarındaki iddialı yükselişleri devam ediyor. Geçen yıl en ince akıllı telefon sloganıyla tanıtılan Vivo X1 modelinden sonra Vivo, yeni amiral gemisinin hazırlıklarını da sürdürüyor.





Vivo Xplay adlı akıllı telefon ile ilgili bir süredir yüzeysel bilgiler gelmekteydi. Dün bir sosyal ağ hesabından model ile ilgili tüm detaylar paylaşıldı. Vivo'nun bu kez üst seviye firmalar ile doğrudan rekabete girecek bir model hazırladığı anlaşılıyor. Vivo XPlay, barındırdığı 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 APQ8064T işlemcisi ve hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi ile HTC One ve LG Optimus Pro modelleri ile aynı klasmanda kendisine yer buluyor.





Ekranı 5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğe sahipken, True HD IPS teknolojisini üzerinde barındırıyor. Modelin dikkat çeken özelliği ise 3 adet HiFi yongasına yer vererek ses tecrübesini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemesi.





Diğer özellikleri ise amiral gemi modellerinin sundukları ile farklı değil. Android 4.2.1 işletim sistemi, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera şeklinde sayılabilir. Modelde görüntülü görüşme için 5MP çözünürlükte bir kameraya yer veriliyor. Uzun kullanım süreleri için de 3400mAh bataryaya yer verilerek rakiplerinden ayrılması sağlanmış.





Vivo yeni amiral gemisi ile fiyat baremini de biraz yukarı çekiyor. Yeni modelin beklenen satış fiyatı 600$ civarında. Modelin ilk olarak Çin'de bir müddet sonra da uluslararası pazarlarda satışa sunulacağı belirtiliyor.





Oppo ve Vivo aynı holding altında faaliyet gösterdiği için Vivo Xplay modelinin Oppo Find 5 ile aynı stratejiyi izleyeceği ifade ediliyor.

http://www.gizchina.com/2013/03/12/vivo-xplay-full-specifications-leaked-its-a-full-hd-snapdragon-600-beast/