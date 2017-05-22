Snapdragon 835 ve çift kameralı Nokia 9 amiral gemisi sızdı

Bir süredir Nokia'nın Android çalıştıran bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Şimdi ise bir Fransız web sitesi, şirketin Samsung Galaxy S8 rakibi olabilecek yeni cihazına göz atabilmemizi sağladı.

Frandoid, -her ne kadar bir kutu içerisinde gizlenmiş olsa da- Nokia 9 prototipi olduğuna inanılan bir cihazı ele geçirmeyi başarmış görünüyor. Bu sayede nihayet cihazın bazı özelliklerini ortaya koyan fotoğraflar da internete düşmüş durumda.

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Kaynağın yayınladığı CPU-Z ekran görüntüsüne göre Nokia 9'un 5.3 inç ekranı olsa da ekran boyutu 5.27 inç olacak gibi görünüyor. Ayrıca 1440x2560 piksel çözünürlük, 557 dpi piksel yoğunluğu ve 530 nit maksimum parlaklık değerine sahip olacak.

Ayrıca cihazda Samsung Galaxy S8 ve LG G6 modellerinde olduğu gibi, saati ve son alınan bildirimleri görmek için "Daima Açık Ekran" özelliğini göreceğiz.

Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM

Akıllı telefonun 2.46 GHz hızında Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM'le geleceği söyleniyor. Her ne kadar Nokia, 64GB depolama alanı sunacak olsa da bazı varyantların daha fazla depolama alanı ile birlikte gelmesi muhtemel. Ayrıca bir microSD kart da sunulacak.

Kameralar açısından Nokia 9'un daha küçük ekrana rağmen çift lensli bir dizilime sahip olacağı için özellikle iPhone 7 Plus'ı hedef alacağını söyleyebiliriz. Raporda, Nokia'nın iki adet 13 megapiksellik kamera ve daha kaliteli gece çekimleri için çift LED flaş kullanacağı iddia ediliyor. Şu an için telefoto lens bahsinin geçmediğini ekleyelim.

Nokia 9'da bir kulaklık girişi bulunacak ve USB Type-C üzerinden şarj ve dosya aktarımını destekleyecek. Telefon bir Home butonu ile gelecek bu butonun bir parmak izi sensörü içerme ihtimali de var.

Android 7.1.1 çalıştıracak Nokia 9'un Google Pixel'de kullanılan başlatıcıya benzer bir launcher ile gelmesi muhtemel görünüyor. Ancak bunun bir prototip olduğunu ve bazı özelliklerin lansmandan önce değişebileceğini unutmamak gerekir. Son olarak telefonun 700 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.

http://www.frandroid.com/marques/nokia/427619_exclusif-on-a-essaye-le-nokia-9-avant-sa-presentation-impressions-et-caracteristiques