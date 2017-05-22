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Snapdragon 835 ve çift kameralı Nokia 9 amiral gemisi sızdı

Frandoid tarafından ele geçirilen Nokia 9 prototipi, merakla beklenen amiral gemisinin neredeyse tüm özelliklerini açığa çıkarmış durumda. Cihazın internete sızdırılan tüm detayları haberimizde.
2 yıl
4,7b
1
17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bir süredir Nokia'nın Android çalıştıran bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Şimdi ise bir Fransız web sitesi, şirketin Samsung Galaxy S8 rakibi olabilecek yeni cihazına göz atabilmemizi sağladı.
Frandoid, -her ne kadar bir kutu içerisinde gizlenmiş olsa da- Nokia 9 prototipi olduğuna inanılan bir cihazı ele geçirmeyi başarmış görünüyor. Bu sayede nihayet cihazın bazı özelliklerini ortaya koyan fotoğraflar da internete düşmüş durumda.
Ayrıca Bkz. "Michelin lastiklerdeki yasal diş derinliğinin arttırılmasını istemiyor"
Kaynağın yayınladığı CPU-Z ekran görüntüsüne göre Nokia 9'un 5.3 inç ekranı olsa da ekran boyutu 5.27 inç olacak gibi görünüyor. Ayrıca 1440x2560 piksel çözünürlük, 557 dpi piksel yoğunluğu ve 530 nit maksimum parlaklık değerine sahip olacak.
Ayrıca cihazda Samsung Galaxy S8 ve LG G6 modellerinde olduğu gibi, saati ve son alınan bildirimleri görmek için "Daima Açık Ekran" özelliğini göreceğiz.

Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM 

Akıllı telefonun 2.46 GHz hızında Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM'le geleceği söyleniyor. Her ne kadar Nokia, 64GB depolama alanı sunacak olsa da bazı varyantların daha fazla depolama alanı ile birlikte gelmesi muhtemel. Ayrıca bir microSD kart da sunulacak.
Kameralar açısından Nokia 9'un daha küçük ekrana rağmen çift lensli bir dizilime sahip olacağı için özellikle iPhone 7 Plus'ı hedef alacağını söyleyebiliriz. Raporda, Nokia'nın iki adet 13 megapiksellik kamera ve daha kaliteli gece çekimleri için çift LED flaş kullanacağı iddia ediliyor. Şu an için telefoto lens bahsinin geçmediğini ekleyelim.
Nokia 9'da bir kulaklık girişi bulunacak ve USB Type-C üzerinden şarj ve dosya aktarımını destekleyecek. Telefon bir Home butonu ile gelecek bu butonun bir parmak izi sensörü içerme ihtimali de var.
Android 7.1.1 çalıştıracak Nokia 9'un Google Pixel'de kullanılan başlatıcıya benzer bir launcher ile gelmesi muhtemel görünüyor. Ancak bunun bir prototip olduğunu ve bazı özelliklerin lansmandan önce değişebileceğini unutmamak gerekir. Son olarak telefonun 700 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.

http://www.frandroid.com/marques/nokia/427619_exclusif-on-a-essaye-le-nokia-9-avant-sa-presentation-impressions-et-caracteristiques Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 yıl en beğenilen
"Ayrıca cihazda Samsung Galaxy S8'dekine benzer şekilde, saati ve son alınan bildirimleri görmek için "Daima Açık Ekran" özelliğini göreceğiz"
Daima Açık Ekran özelliğini millet Samsung bulmuş zanneyor ama bu özelliği telefonlara ilk getiren zaten Nokia'dır. Symbian'dan beri varolan bir özelliktir. Vizyonsuz Samsung ve avaneleri daha yeni yeni keşfetti bunu. 2009 çıkışlı N86'dan Daima Açık Ekran özelliği.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
"Ayrıca cihazda Samsung Galaxy S8'dekine benzer şekilde, saati ve son alınan bildirimleri görmek için "Daima Açık Ekran" özelliğini göreceğiz"Daima Açık E...
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3 Yanıt Yanıtla +30
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Mr. Jingles 2 yıl LOSSLESSGAME
Çift dokunuş yani "Double-Tap" özelliği de yine ilk kez Nokia'nın N9 modeliyle geldi. Daha sonra LG G3'ü tanıtırken bunu kendi bulmuş gibi duyurdu. Nokia'nın bilmediğimiz ya da unuttuğumuz birçok özelliği var ve şimdilerde vizyon özürlü Android üreticilerinin bunları yenilik olarak tanıtmaları cidden komik ve acınası bir durum.
Çift dokunuş yani "Double-Tap" özelliği de yine ilk kez Nokia'nın N9 modeliyle geldi. Daha sonra LG G3'ü tanıtırken bunu kendi bulmuş gibi duyurdu. Nokia'nın b...
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Tr@mmler 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
"Ayrıca cihazda Samsung Galaxy S8'dekine benzer şekilde, saati ve son alınan bildirimleri görmek için "Daima Açık Ekran" özelliğini göreceğiz"
Daima Açık Ekran özelliğini millet Samsung bulmuş zanneyor ama bu özelliği telefonlara ilk getiren zaten Nokia'dır. Symbian'dan beri varolan bir özelliktir. Vizyonsuz Samsung ve avaneleri daha yeni yeni keşfetti bunu. 2009 çıkışlı N86'dan Daima Açık Ekran özelliği.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


"Nokia Glance Screen" fonksiyonun orijinal adı. Nokia bazi Lumia modellerinde de bu özelliği kullanmıştı.
Mr. Jingles"Ayrıca cihazda Samsung Galaxy S8'dekine benzer şekilde, saati ve son alınan bildirimleri görmek için "Daima Açık Ekran" özelliğin...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Büyük markalara kafa tutuyor...
Bence kendisine bir dur desin.
3310 a devam edelim biz.
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AMC 2 yıl
Ne nokiaymış arkadaş
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bluebest 2 yıl
LG bitti sony bitiyor pazara bir büyük gelmesi lazım inşallah bu Nokia olur.
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Whippoorwill 2 yıl
Tasarım fena durmuyor göründüğü kadarıyla. Özellikler desen zaten üst düzey. Piyasaya çıkışı beklemek kalıyor geriye.
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gcb1903 2 yıl
Bir arkadaş belirtmiş sürekli açık ekran olayını. Ben de bir tane daha ekleyeyim. Ekrana çift tık ile açılma olayını da Nokia bulmuştur. N9 sahipleri ( ben gibi efem 64 gb ve taş gibi media oynatıcısı ) 2011 yılında zaten ekran çift tıklıyordu. Basiretsiz MS bitirdi Nokia'yı.
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kadirirdem 2 yıl
F/p oranı iyi olsun tutar. Xiaomi'nin yaptığı fiyat politikasından girerse eskisi gibi şahlanır.
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hector_1990 2 yıl
markası ve sağlam kitlesi var ama artık atı alan üsküdarı geçti hocam
artık markalar özelleşmeye gidiyor (kendi işlemcileri asistanları farklı kullanım deneyimi sunmaya çalışıyor ses görüntü vs )
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Haggard1963 2 yıl
Nokia, de get...
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muroooo19 2 yıl
uygun fiyatla gelmezse patlar. Ahanda yazdım buraya.
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alperen_69 2 yıl
700 dolar ?
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