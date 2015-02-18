Snapdragon ailesine 4 yeni üye eklendi





Kısa süre önce sizlere aktardığımız Cortex-A72 çekirdekli ilk Snapdragon yongasetlerinin sızdığı haberinden sonra Qualcomm beklenen açıklamayı yaptı ve aileye 4 yeni üye daha eklediğini duyurdu. Yeni yongasetleri Snapdragon 400 ve Snapdragon 600 serilerine ekleniyor.

Tüm yongasetlerinin 64-bitlik olduğunu belirtmek gerek. Anlaşılan Qualcomm bir daha 32-bit evrenine dönüş yapmayacak. Snapdragon 400 serisine eklenen iki yeni üye Snapdragon 425 ve Snapdragon 415 adlarını taşırken 8 çekirdekli olarak tasarlanmış.

Snapdragon 425 yongasetinde 1.7GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Qualcomm X8 LTE modemi ile Cat 7 stndardını destekleyen yongaseti 300Mbps indirme hızlarına ulaşıyor.

Snapdragon 415 yongasetinde ise 1.4GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdeği ve Qualcomm X5 LTE modem ile 150Mbps indirme hızlarına erişim şeklinde özellikler mevcut. Bu yongasetlerinin grafik birimi bilinmiyor.

Snapdragon 618 ve 620 ise Cortex-A72 çekirdeğini kullanan ilk yongasetleri olacak gibi görünüyor. Ancak iddiaların aksine her ikisi de 8 çekirdekli. Yongasetlerinde 4 Cortex-A72 ve 4 Cortex-A53 çekirdeği dizilimi olacak. Cortex-A72 çekirdekleri 1.8GHz saat hızında çalışırken, Cortex-A53 çekirdekleri de 1.2GHz saat hızında çalışıyor.

Yongasetlerinde grafik birimi ile ilgili açıklama yok anca Adreno 510 kullanılacağı tahmin ediliyor. 2560x1600 piksel çözünürlükteki ekranlara destek sunan grafik birimi, 60Hz tazeleme oranı, 21MP çözünürlüğe kadar kamera, 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı şeklinde diğer desteklere sahip. Yongasetlerinde ayrıca X8 LTE modemi mevcut.

Snapdragon 415 yongaseti yılın ilk yarısında cihazlarda yerini almaya başlayacak. Diğer üç yongaseti ise bu yılın ikinci yarısını hedefliyor. Muhtemelen yıl sonuna kadar sarkacaktır.

Görüldüğü kadarıyla Cortex-A72 çekirdeği orta seviye yongasetlerinde de kendisine yer bulabilecek. Ancak üretim sürecinin 28nm olabileceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan ARM'ın Cortex-A72'de vaad ettiği yüksek performans artışı ve enerji tasarrufu bu yongasetinde kendisine yer bulamayacak. Ayrıca saat hızları da düşürülmüş durumda.

Eski üretim süreçleri ve düşürülmüş hız seviyeleri ile orta seviye cihazlarda göreceğimiz Cortex-A72, muhtemelen 16nm FinFET süreci ve en üst seviye hızlar ile de amiral gemi akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak.









http://phandroid.com/2015/02/18/new-snapdragon-chips/