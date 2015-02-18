Snapdragon ailesine 4 yeni üye eklendi

Haber Editörü
Kısa süre önce sizlere aktardığımız Cortex-A72 çekirdekli ilk Snapdragon yongasetlerinin sızdığı haberinden sonra Qualcomm beklenen açıklamayı yaptı ve aileye 4 yeni üye daha eklediğini duyurdu. Yeni yongasetleri Snapdragon 400 ve Snapdragon 600 serilerine ekleniyor.
Tüm yongasetlerinin 64-bitlik olduğunu belirtmek gerek. Anlaşılan Qualcomm bir daha 32-bit evrenine dönüş yapmayacak. Snapdragon 400 serisine eklenen iki yeni üye Snapdragon 425 ve Snapdragon 415 adlarını taşırken 8 çekirdekli olarak tasarlanmış.
Snapdragon 425 yongasetinde 1.7GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Qualcomm X8 LTE modemi ile Cat 7 stndardını destekleyen yongaseti 300Mbps indirme hızlarına ulaşıyor.
Snapdragon 415 yongasetinde ise 1.4GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdeği ve Qualcomm X5 LTE modem ile 150Mbps indirme hızlarına erişim şeklinde özellikler mevcut. Bu yongasetlerinin grafik birimi bilinmiyor.
Snapdragon 618 ve 620 ise Cortex-A72 çekirdeğini kullanan ilk yongasetleri olacak gibi görünüyor. Ancak iddiaların aksine her ikisi de 8 çekirdekli. Yongasetlerinde 4 Cortex-A72 ve 4 Cortex-A53 çekirdeği dizilimi olacak. Cortex-A72 çekirdekleri 1.8GHz saat hızında çalışırken, Cortex-A53 çekirdekleri de 1.2GHz saat hızında çalışıyor.
Yongasetlerinde grafik birimi ile ilgili açıklama yok anca Adreno 510 kullanılacağı tahmin ediliyor. 2560x1600 piksel çözünürlükteki ekranlara destek sunan grafik birimi, 60Hz tazeleme oranı, 21MP çözünürlüğe kadar kamera, 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı şeklinde diğer desteklere sahip. Yongasetlerinde ayrıca X8 LTE modemi mevcut.
Snapdragon 415 yongaseti yılın ilk yarısında cihazlarda yerini almaya başlayacak. Diğer üç yongaseti ise bu yılın ikinci yarısını hedefliyor. Muhtemelen yıl sonuna kadar sarkacaktır.
Görüldüğü kadarıyla Cortex-A72 çekirdeği orta seviye yongasetlerinde de kendisine yer bulabilecek. Ancak üretim sürecinin 28nm olabileceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan ARM'ın Cortex-A72'de vaad ettiği yüksek performans artışı ve enerji tasarrufu bu yongasetinde kendisine yer bulamayacak. Ayrıca saat hızları da düşürülmüş durumda.
Eski üretim süreçleri ve düşürülmüş hız seviyeleri ile orta seviye cihazlarda göreceğimiz Cortex-A72, muhtemelen 16nm FinFET süreci ve en üst seviye hızlar ile de amiral gemi akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak.
http://phandroid.com/2015/02/18/new-snapdragon-chips/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cortex-A72 aynı güç sarfiyatında ve aynı fabrikasyon sürecinde A57'ye göre %30 daha kuvvetli olduğunu çıkarabiliyoruz, ama saat hızına oranla ne durumda olduğu belli değil. Snapdragon 810'dan bir miktar yavaş yapmak isteyeceklerdir, tahminen. Aynı zamanda Snapdragon 425'ten fark edilir derecede güçlü olması gerekir. Snapdragon 810 için Exynos 5433'ü örnek alabiliriz. Snapdragon 425 için de Mediatek MT6752'yi örnek alabiliriz.
Benim tahminim Snapdragon 620'nin CPU'sunun Snapdragon 805 seviyesinde olabileceğini gösteriyor. GPU'sunun ise 800-801 seviyesinde olabileceğini düşünüyorum.
415 ve 425 yine 28nm'den devam eder, onlarda bir sorun olmaz.
618 ve 620 yeterince ucuz olmazsa hitap ettiği segmentte pek tercih edilmez. Özellikle 620, 4 büyük çekirdek içerdiği için maliyeti ve fiyatı artacaktır. 810'un veliahtı 16nm olarak üretilir. (Çiplerini TSMC'ye ürettirdikleri için ve onlarda da 14nm yerine 16nm olduğu için.) 618 ve 620 için 20nm bile pahalı kaçabilir. Isınma sorunu olmayacaksa 28nm'den devam ederler gibi geliyor. Gücü tahmin ettiğim seviyede olacaksa 28nm'de bile fazla bir ısınma sorunu olacağını zannetmiyorum.
Anandtech de Exynos 5430 vs. 5433 üstünden de olsa A57 vs. A15, A53 vs. A7 analizi var, güzel yapmışlar.
anandtech.com/...
Sonuç : daha çok güç daha çok güç ://
Edit: Qcomm'un ne kadar değişiklik yapabildiği, çoklu çekirdek kullanımı için işletim sistemine nasıl ayar verdirtebileceği, bunu düşük frekans ve threadlerin dağıtımı gibi senaryolarla mı yapmaya çalışacakları gibi merak edilecek kısımları da var.