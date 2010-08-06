Solidmicro SD-HK800: Taşınabilir projeksiyon cihazı

Japonya merkezli elektronik üreticisi Solid Micro, yeni pico projekisyon cihazı SD-HK800'ü duyurdu. SolidMicro SD-HK800'ü benzeri modellerinden ayıran özellik, dahili hafızasındaki ve harici depolama birimlerinden birçok dosya formatını doğrudan açabiliyor olması. Windows CE 5.0'ye sahip olan projeksiyon cihazı, 2 GB'lik dahili hafızaya ve 32 GB'ye kadar destekli MicroSD kart girişine sahip. VGA çözünürlükte (640x480) görüntü sunan SD-HK800, MPEG, AVI, MP4, WMV, VOB, MP3, WMA ve OGG gibi ses ve video formatlarının yanısıra pdf ve office dökümanlarını da destekliyor.

Solid Micro adlı üretici firmanın hazırladığı taşınabilir projeksiyon cihazının piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.