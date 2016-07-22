Sonnen’den daha verimli akıllı enerji depolama sistemi

Akıllı enerji depolama sistemleri, son dönemin popüler konularından birisi. Tesla’nın Superwall sisteminin ilgi görmesi ile birlikte, bir anda sektöre ilgi duyanlar çoğaldı. Rekabet ile birlikte, yenilikler ve avantajlar da öne çıkmaya başladı.
Batarya konusunda önemli firmalardan olan Sonnen, evlere yönelik SonnenBatterie eco compact adında yeni bir enerji depolama sistemi duyurdu. Firmanın hali hazırda, SonnenBatterie eco adında bir sistemi vardı. Yeni ürün, bunun biraz daha kompakt ancak daha verimli versiyonu olacak.
Ürün, duvara asılabilecek kadar küçük boyutlara sahip. Özellikle güneş panelleri kullanarak, elektrik maliyetlerini azaltmak isteyenlere hitap eden SonnenBatterie eco compact, 4 kWh enerji depolayabiliyor. Sistemi 4 kWh eklemelerle, 16 kWh seviyesine kadar çıkarabiliyorsunuz. Batarya, 10 yıl veya 10 000 döngü garantisi sunuyor.Ayrıca Bkz. "Tumblr hamlesi, Yahoo’yu 700 milyon dolar zarara soktu"
Bu tarz sistemlerin amacı, harici kaynaktan gelen enerjiyi depolayarak, günün belirli saatlerinde ana tesisata aktarmak ve böylece özellikle birim fiyatın daha yüksek olduğu saatlerde üst seviye tasarruf sağlayabilmek. Kullanıcılar, isterse akıllı telefonlarından da enerji tüketimini takip ederek kontrol sağlayabiliyor.
SonnenBatterie eco compact ürünü, 4 kWh modül için 5950$ fiyat belirlemiş. Bu fiyat içerisine dönüştürücü, akıllı enerji yönetimi ve ölçüm teknolojileri dahil. Kurulum ise dahil değil. Mevcut rakip sistemlere nazaran yüzde 40 daha düşük bir maliyet olduğu ifade ediliyor. Örneğin Tesla Powerwall, 6.4kWh için 3000$ istiyor ancak kurulum ve dönüştürücü dahil değil.
Modül eklendikçe, ürünün boyutu aşağıya doğru uzuyor. Henüz toplam ağırlığın ne kadar olduğu açıklanmamış. Sonnen, yılın sonlarına doğru yeni enerji depolama sisteminin satışa sunulacağını ifade ediyor.
https://sonnenbatterie.de/en-us/battery-storage-sonnenbatterie-eco-compact Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Maliyet = 1200 pil 1000 dolar(tek sefer de getirmenize gerek yok) + 120 soket 100 dolar bu da Çin'de ucuzdur (şart değil yani kablo ile de yapılabilir ancak uzun ömürlülük ve kullanım kolaylığı açısından) kablo da hadi 50 dolar olsun ikinci el buz dolabı da 100 dolar olsun yani taş çatlasa 1500 dolara süper soğutuculu depolama yapabiliyorsunuz bu teslanın yöntemi paralel kısmı arttırdıkça akım artar 6kw için mesela 6 paralel yerine 10 parça paralel koyarsanız 220 W 30 A yapar Bu da 220*30=6600kWh eder.Pil arttıkça maliyet te artar tabi...
Buz dolabını rahatlıkla bu sistemde çalıştırabilirsiniz şarjı için de bence güneş paneli alıp takın elektrik komple bedavaya gelsin, sağlıcakla. Elektrikli araba için bile kullanılabilir ancak tabi güvenlik açısından onun için daha farklı soğutma yöntemi lazım iletken olmayan silikon ile anot katot ve tüm bağlantıyı kapatmak ve Saf su da tüm soketleri test etmek hatta soketleri mümkünse alümünyumdan vs yapmak içerine bir kaç bakır plaka koymak ve hepsini çelik bir Saf su havuzunda toplamak buz dolabına gereği kaldırabilir ancak ev için gereksiz her türlü 1 buz dolabı 1 fırın bir de çamaşır makinesi ve ışıklandırmaya yeter kanımca
bkz; kim lan bu Ekrem71?
Sozluk degil burasi forum forum