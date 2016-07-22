Sonnen’den daha verimli akıllı enerji depolama sistemi

Akıllı enerji depolama sistemleri, son dönemin popüler konularından birisi. Tesla’nın Superwall sisteminin ilgi görmesi ile birlikte, bir anda sektöre ilgi duyanlar çoğaldı. Rekabet ile birlikte, yenilikler ve avantajlar da öne çıkmaya başladı.

Batarya konusunda önemli firmalardan olan Sonnen, evlere yönelik SonnenBatterie eco compact adında yeni bir enerji depolama sistemi duyurdu. Firmanın hali hazırda, SonnenBatterie eco adında bir sistemi vardı. Yeni ürün, bunun biraz daha kompakt ancak daha verimli versiyonu olacak.

Ürün, duvara asılabilecek kadar küçük boyutlara sahip. Özellikle güneş panelleri kullanarak, elektrik maliyetlerini azaltmak isteyenlere hitap eden SonnenBatterie eco compact, 4 kWh enerji depolayabiliyor. Sistemi 4 kWh eklemelerle, 16 kWh seviyesine kadar çıkarabiliyorsunuz. Batarya, 10 yıl veya 10 000 döngü garantisi sunuyor.

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Bu tarz sistemlerin amacı, harici kaynaktan gelen enerjiyi depolayarak, günün belirli saatlerinde ana tesisata aktarmak ve böylece özellikle birim fiyatın daha yüksek olduğu saatlerde üst seviye tasarruf sağlayabilmek. Kullanıcılar, isterse akıllı telefonlarından da enerji tüketimini takip ederek kontrol sağlayabiliyor.

SonnenBatterie eco compact ürünü, 4 kWh modül için 5950$ fiyat belirlemiş. Bu fiyat içerisine dönüştürücü, akıllı enerji yönetimi ve ölçüm teknolojileri dahil. Kurulum ise dahil değil. Mevcut rakip sistemlere nazaran yüzde 40 daha düşük bir maliyet olduğu ifade ediliyor. Örneğin Tesla Powerwall, 6.4kWh için 3000$ istiyor ancak kurulum ve dönüştürücü dahil değil.

Modül eklendikçe, ürünün boyutu aşağıya doğru uzuyor. Henüz toplam ağırlığın ne kadar olduğu açıklanmamış. Sonnen, yılın sonlarına doğru yeni enerji depolama sisteminin satışa sunulacağını ifade ediyor.