Sonovation'dan mobil cihazlar için fiziksel tuşa ihtiyaç duymayan parmak izi okuma teknolojisi

Uzun yıllardır kullanılmasına rağmen Apple'ın Touch ID'siyle mobil dünyada ağırlık bulan parmak izi okuma teknolojisi, Sonovation'ın bugün duyurduğu teknolojisiyle yeni bir noktaya geçiş yapıyor.

Güvenlik sistemleri konusunda çalışma gösteren Sonovation'un bugün duyurduğu teknoloji, parmak izinin "Corning Gorilla Glass" cam altına yerleştirilen ultrasonik biometrik sensörler üzerinden okunmasına dayanıyor. Bu sayede parmak izi verileri herhangi bir fiziksel tuş ya da mekanizmaya ihtiyaç duymadan mobil cihazlar tarafından okuyabiliyor ve belirtildiği üzere süreç şimdilik sadece Corning Gorilla Glass ile aktif olarak çalışma gösterebiliyor.

Sunduğu altyapı sayesinde dokunmatik ekranlı bütün mobil cihazlara uygulanabilecek bir seçenek oluşturan teknoloji, dahili sensör birimleriyle parmak ucunda bulunan sırt ve vadileri tarayarak ölçüm gerçekleştiriyor ve üç boyutlu ölçüm sayesinde parmak ucu kirli, ıslak ya da yağlı dahi olsa algılama sağlanabiliyor.

Şimdilik mobil cihazlara geleceği tarih hakkında bilgi bulunmayan teknoloji, uzun zamandır bazı dedikoduları gelen "Home" tuşu olmayan iPhone modelleri için de önemli bir gelişme olabilir.

http://thenextweb.com/insider/2015/07/21/sonovation-has-bonded-3d-fingerprint-sensors-to-gorilla-glass-kiss-your-home-button-goodbye/