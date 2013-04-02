Sony, 20MP çözünürlükte kameraya sahip Honami adlı bir model üzerinde çalışıyor olabilir





Xperia Z ile yıl iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Sony'nin, amiral gemi modeli haricinde farklı konfigürasyonlara sahip modeller üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında. Ancak son iddialar firmanın 20MP çözünürlüğe sahip bir akıllı telefon hazırladığı yönünde.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Sony, Xperia isminin dışında farklı bir isimlendirme yapacağı ve 20MP çözünürlüğünde kamera ile donatacağı Honami kod adlı yeni bir akıllı telefonun planlarını yapıyor.





PureView 808 modelindeki gibi Honami de 20MP çözünürlükte bir sensör barındırırken, oversampling benzeri bir yöntem ile 5MP ve 8MP çözünürlükte kayıpsız zoom yapılabilen ve kumlanmayı gideren çekimler yapabiliyor. Kamera Xenon veya çift plazma LED flaşla da destekleniyor.Yine aynı şekilde Sony bu sensörü sadece Honami'ye özel tutarak Exmor RS modülünde olduğu gibi diğer üreticilere verme niyetinde değil. Firma bu sayede Honami'yi en özel akıllı telefonlardan birisi olarak tutmayı istiyor.





Yılın ikinci yarısı için planlanan Honami aynı Galaxy S gibi yeni bir serinin başlangıcı olacak. Diğer özellikleri açısından da dikkat çeken modelde Snapdragon 800 MSM8974 işlemci ve Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 5 inçlik Full HD ekran, 2700/3000mAH batarya, daha az enerji tüketerek daha iyi görüntü kalitesi sunan JDI üretimi WhiteMagic veya Sharp üretimi IGZO panel şeklinde özellikler olacağı değerlendiriliyor.





Model Xperia Z gibi suya ve toza dayanıklılık göstergesi IP 55/57 sertifikalarına sahip. Modelde ayrıca bir de Walkman entegrasyonu olacak.





Sony'nin iddialı yeni bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı ve CyberShot serisinden önemli özellikleri de harmanlayacağı daha önce de dile getirilmişti. Sony takipçilerini heyecanlandıracak yeni amiral gemi modeli ile ilgili detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.esato.com/board/viewtopic.php?topic=204753&start=6285