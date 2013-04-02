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Sony, 20MP çözünürlükte kameraya sahip Honami adlı bir model üzerinde çalışıyor olabilir

6 yıl
1,4b
1
54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, 20MP çözünürlükte kameraya sahip Honami adlı bir model üzerinde çalışıyor olabilir

Xperia Z ile yıl iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Sony'nin, amiral gemi modeli haricinde farklı konfigürasyonlara sahip modeller üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında. Ancak son iddialar firmanın 20MP çözünürlüğe sahip bir akıllı telefon hazırladığı yönünde.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Sony, Xperia isminin dışında farklı bir isimlendirme yapacağı ve 20MP çözünürlüğünde kamera ile donatacağı Honami kod adlı yeni bir akıllı telefonun planlarını yapıyor. 

PureView 808 modelindeki gibi Honami de 20MP çözünürlükte bir sensör barındırırken, oversampling benzeri bir yöntem ile 5MP ve 8MP çözünürlükte kayıpsız zoom yapılabilen ve kumlanmayı gideren çekimler yapabiliyor. Kamera Xenon veya çift plazma LED flaşla da destekleniyor.Yine aynı şekilde Sony bu sensörü sadece Honami'ye özel tutarak Exmor RS modülünde olduğu gibi diğer üreticilere verme niyetinde değil. Firma bu sayede Honami'yi en özel akıllı telefonlardan birisi olarak tutmayı istiyor. 

Yılın ikinci yarısı için planlanan Honami aynı Galaxy S gibi yeni bir serinin başlangıcı olacak. Diğer özellikleri açısından da dikkat çeken modelde Snapdragon 800 MSM8974 işlemci ve Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 5 inçlik Full HD ekran, 2700/3000mAH batarya, daha az enerji tüketerek daha iyi görüntü kalitesi sunan JDI üretimi WhiteMagic veya Sharp üretimi IGZO panel şeklinde özellikler olacağı değerlendiriliyor.

Model Xperia Z gibi suya ve toza dayanıklılık göstergesi IP 55/57 sertifikalarına sahip. Modelde ayrıca bir de Walkman entegrasyonu olacak.

Sony'nin iddialı yeni bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı ve CyberShot serisinden önemli özellikleri de harmanlayacağı daha önce de dile getirilmişti. Sony takipçilerini heyecanlandıracak yeni amiral gemi modeli ile ilgili detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.esato.com/board/viewtopic.php?topic=204753&start=6285 Yorum Yaz
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CmSandman 6 yıl en beğenilen
Sony aldı başını gidiyor. Çekik gözlü dostlarımızın gözü dönmüş. 2014 ve 2015 Herkes Sony konuşacak firma eski günlerine geri dönecek On larca yıl dünyaya teknoloji olarak hep yenilik getirmiştir Sony.
Sony aldı başını gidiyor. Çekik gözlü dostlarımızın gözü dönmüş. 2014 ve 2015 Herkes Sony konuşacak firma eski günlerine geri dönecek On larca yıl dünyaya tekno...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 6 yıl
sony i eleştirenleri anlamıyorum... sony ,samsung galaxy yada iphone gibi yılda bir amiral gemisi cıkartmak zorundamı? akıllı telefon piyasası muazzam bir şekilde buyurken( henuz akıllı telefon kullanmayan milyonlarca insan var),neden kendini kısıtlasın ki... şahsen ben 2 yıldır aynı telefonu kullanıyorum, ve yaz aylarında telefon almayı düşünüyorum.. eğer sony inin cıkaracağı telefon cok üstün bir modelse neden almayayım? samsung yada iphonun cıkış tarihlerini beklemek zorun da değilim..!!
sony i eleştirenleri anlamıyorum... sony ,samsung galaxy yada iphone gibi yılda bir amiral gemisi cıkartmak zorundamı? akıllı telefon piyasası muazzam bir şekil...
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redbloodedman 6 yıl
Arkadaşlar haberin kesin bir dayanağı yok, gelebilir, olabilir, mış, miş gibi durumlar söz konusu. Geçen sene de yine sitede haber çıkmıştı çok iyi hatırlıyorum. S4 pro adreno 320 li telefon ifa da tanıtılacaktı. Ne oldu onun yerine Xperia T tanıtıldı, Xperia Z ocak ayında geldi. Şimdi bu telefon gelsin diye 6 ay beklersiniz üstüne 2 ay da Türkiyeye gelsin diye. Sonra ocak ayında yeni amiral gemi tanıtılır o daha iyi olur, derken yine beklersiniz. Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız varsa alın kullanın. Xperia Z olur, htc one olur. Günlük kullanımda sürekli real racing 3 oynamıyoruz. qualcomm 800 adreno 330 benim oynayacağım cut the rope tarzı oyunlar için zaten çok anlam ifade etmiyor, biçoğumuz için de öyledir.
Arkadaşlar haberin kesin bir dayanağı yok, gelebilir, olabilir, mış, miş gibi durumlar söz konusu. Geçen sene de yine sitede haber çıkmıştı çok iyi hatırlıyoru...
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ahmetdemirci 6 yıl
nokia'dada 41mp xeon+led flashlı , ois 'li lumia eos söylentileri var. gerçek çıkarsa piyasa iyice kızışacak demekki. samsung napar bilmem bu durumda
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lAshH 6 yıl
bu söylenenler doğruysa sony akıllı telefonlarda çağ atlatacak kanımca.
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Regionella 6 yıl
çok iyi
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Krauser ll 6 yıl
beklemedeyiz.
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Guest-9D2914531 6 yıl
Daha bu telefonun cikacagi kesin degil tum sonyciler baslamis atip tutmaya
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Gestapo SS 6 yıl
bekliyoruz,göreceğiz bakalım bu seferde sony yine amiral telefoni diye çıkarıpda miço telefonu ayağına düşmesin
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ultraslan.1905 6 yıl
yeni çıkacak olan walkman ve cybershot modelleri çıksın bunada bakarız sonra
özellikleri ve donanım olarak sağlam gelecek bir model
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Technotronic 6 yıl
Tasarımıda şık olursa diğer xperia serisi gibi ben alırım bunu.
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erdincerdinc 6 yıl
20 Değil 50 mp yapsa ne olur sanki.. Xperia s kulanıyorum telefondan genel anlamda memnumum ama kamerasına aynı şeyi söyleyemem. 12 mp kamera var ama o akdar kötü çekim yapıyor ki fotograf çekme ihtiyacım olduğumda cebimden çıkarmıyorum çünkü çekim yaparsam sinirleneceğim.
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ZZ RAT 6 yıl
Cybershot adi altiinda boyle bir telefon cikmaz, cikamaz.
Aksi durumda, seneye Sony CPU haricinde telefona ilave olarak ne koyabilir ki !!!
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Mr. Jingles 6 yıl
Sony iyi bir kamera yapmak istiyorsa tasarımdan ve incelikten feragat etmek zorunda. Büyük bir sensör koymadan bu iş olmaz. Yine 1/3" sensör koyarsa geçmiş olsun. Sıradaki fiyasko olur. Sonra 20 MP kamerası ile N8'in altında nasıl ezildiğini görürüz. Şayet o çözünürlüğü hakedecek büyüklükte bir sensör ile çıkarsa işte o zaman N8'e belki de 808'e rakip çıktı deriz.
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ahmetdemirci 6 yıl
808e rakip gemiyor demek. Android ile geliyorsa kamera anlamında rakip olabileceğini hiç sanmıyorum
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gently weeps 6 yıl
samsungculara noldu amolediniz yakında yalan oluyor:)
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Gladiotürk 6 yıl
Android Cybershot Geliyor desene...
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SystemApps 6 yıl
htcden cevap:megapiksel önemli değil htc one+ ile 1mp mükemmel fotoğraflar çekebileceksiniz
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ahmetdemirci 6 yıl SystemApps
SystemApps
htcden cevap:megapiksel önemli değil htc one+ ile 1mp mükemmel fotoğraflar çekebileceksiniz


kesin öyle bir model gelir htc den :)
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V4LKyR 6 yıl SystemApps
SystemApps

htcden cevap:megapiksel önemli değil htc one+ ile 1mp mükemmel fotoğraflar çekebileceksiniz

ASDLŞKASŞKLSDİkdsfiğpksago,ğpsdalgsd D:D:D:DD bak bu güzeldi işte. Saçmalık ya, megapixel önemli değil falan diyorlar. Tamam eyw, fotoğraf detayı, kalitesi falan önemlidir, gözün gördüğüne ne kadar yakınsa o kadar mükemmeldir de, tutup da 1 MP çözünürlüğe istediğin kadar detay, kalite falan koy hacı :D saçmalık yani. Gitmiş Ultrapixel diye bir şey çıkartmış. Aslında sağlam bir teknoloji helal. Ama 4MP çözünürlüğünde fotoğraf çekiyor. benim INCA webcam bile polarizasyon sonucu 6MP falan resim çekiyo yau :D
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Krone 6 yıl
Mükemmel.
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