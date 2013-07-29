Sony, 2400W RMS toplam güç verebilen yeni ses sistemini duyurdu





Elektronik dünyasının önemli ismi Sony, farklı ürün gruplarında çalışmalar yapmaya devam ediyor. Firma bu doğrultuda SHAKE-5 isimli yeni ses sistemini kullanıcılar karşısına çıkarttı.

2000W RMS gücüyle gelen DJ SHAKE modelinin yerine geliştirilen ve toplam 2400W RMS güç verebilen SHAKE-5, üzerinde yer alan multi-LED ışık sistemiyle yer aldığı ortamlarda kendini rahatlıkla belli edebiliyor. Günümüz ihtiyaçlarına uyumlu olarak NFC ve Bluetooth teknolojilerinin de unutulmadığı model, bu sayede kablosuz müzik aktarım keyfi yaşatabiliyor ve ayrıca iki adet USB portu yardımıyla farklı cihazlardan müzik kayıt işlemleri yapılabiliyor.

Ana kontrol ünitesinin 504 x 165 x 350mm, iki adet hoparlörün ise 490 x 660 x 360mm boyutlarında olduğu sistemin içerisinde, kullanıcıların kendi remixlerini oluşturmalarını sağlayan DJ Effect özelliği de yer alıyor.

Dikkat çekici bir tasarımla hazırlanan Sony SHAKE-5, Ağustos ayının ortalarında 1400$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

http://www.sony.co.nz/product/shake-5