Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, 2400W RMS toplam güç verebilen yeni ses sistemini duyurdu

5 yıl
7,8b
1
64
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, 2400W RMS toplam güç verebilen yeni ses sistemini duyurdu

Elektronik dünyasının önemli ismi Sony, farklı ürün gruplarında çalışmalar yapmaya devam ediyor. Firma bu doğrultuda SHAKE-5 isimli yeni ses sistemini kullanıcılar karşısına çıkarttı.
2000W RMS gücüyle gelen DJ SHAKE modelinin yerine geliştirilen ve toplam 2400W RMS güç verebilen SHAKE-5, üzerinde yer alan multi-LED ışık sistemiyle yer aldığı ortamlarda kendini rahatlıkla belli edebiliyor. Günümüz ihtiyaçlarına uyumlu olarak NFC ve Bluetooth teknolojilerinin de unutulmadığı model, bu sayede kablosuz müzik aktarım keyfi yaşatabiliyor ve ayrıca iki adet USB portu yardımıyla farklı cihazlardan müzik kayıt işlemleri yapılabiliyor. 
Ana kontrol ünitesinin 504 x 165 x 350mm, iki adet hoparlörün ise 490 x 660 x 360mm boyutlarında olduğu sistemin içerisinde, kullanıcıların kendi remixlerini oluşturmalarını sağlayan DJ Effect özelliği de yer alıyor.
Dikkat çekici bir tasarımla hazırlanan Sony SHAKE-5, Ağustos ayının ortalarında 1400$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
 
Sony, 2400W RMS toplam güç verebilen yeni ses sistemini duyurdu

http://www.sony.co.nz/product/shake-5 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yukuberk 5 yıl en beğenilen
IT'S A SONY

Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl
IT'S A SONY

Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar 2400 RMS nedir biliyomusunuz iki tane ''Kicker L7'' yi bile geçeiyor...
Bunu evde kullanamassınız aq cam kapı çerçeve iner aşağı :D
''s333'' bu nickli arkadaşa cevap veriyorum...bu çöp mü :D sen git creative 2+1 sisteminle dinle abisi ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
BOŞA KONUŞMAYIN. PARASI. OLAN. ALIR BOŞ. KONUŞMAYIN. BEN. OLSAM. ALIRIM. KARDEŞİM.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydinsakaryali 2 yıl DH Misafiri
Parası olan bu oyuncağı ne yapsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ploto 4 yıl
youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/... bu cihazlar çok heybetli eve gelenlerin dikkatini daha müzik çalmadan çekeceği kesin insanlar bu setlerden gözlerini alamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkprince 4 yıl
fazla gereksiz evde z906 kullanıyorum %50 ye bile açamadım doğru düzgün bu setler cok abartı bence ancak mahalle düğünlerinde falan işe yararlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
merhaba bu sistemi benim arkadaşım dinledi ve ses daha yarıdayken önünde duramıyorsun dedi baslardan bu arada 2400 w rms güç üretmez bu değer yalan bu değer sadece hoparlörlerin toplam gücüdür anfi çıkış gücü bunun en fazla 1800 w rms toplam güçü olur oda şöyle 4x450 w rms güç üretmektedir bu sistem yada daha fazla olabilir bilemiyorum 370 w elektrik tüketimi. bu arada sony shake 33 2200 w rms sound pressure horn sistemli bir set var oda 2200 w rms güç üretmez belkide üretir bilemiyorum gerçektende üzerinde yazan rms değerleri gerçek rms ise o zaman yandık diyelim evde kullanılmaz yahuu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
www.btsony.com 5 yıl
Bu ürünü dinlemek, test etmek isteyenler Maltepe Park Sony Center'da deneyimleyebilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
headbanger6 5 yıl
2500 rms cokta dogru gibi gelmiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enerji78 5 yıl headbanger6
headbanger6
2500 rms cokta dogru gibi gelmiyor.

Yakınından bile geçemez.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
headbanger6 5 yıl
Kac ohm bu hoparlorler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omergunce 5 yıl
elimde var.almak isteyen mesaj atsın.yeni ilan açtım.ilgili sitelere bakabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
hala oğlu eskiden 3 lü cd tepsisine sahip sistemden alabilmek için ne uğraşmıştı ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaanka12 5 yıl
bu elektrik faturasını ne derece etkiler acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 5 yıl
Komşularla kavga etmek için birebir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7773 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Müzik / Ses Sistemleri, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte GTX 760 OC WindForce Ekran Kartı Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim