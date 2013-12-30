Sony, 3 Ocak'ta bir etkinlik düzenliyor









Sony'nin Xperia Z1 modelinin mini versiyonu sayılacak Xperia Z1f akıllı telefonunu Japonya'da piyasaya sürmesinin ardından gözler uluslararası versiyon için yapılacak muhtemel bir lansmana çevrilmişti.





Sony'nin Çin sayfasında ortaya çıkan bir duyuru, modelin yeni ülkeler için yola çıkacağına işaret ediyor olabilir. 3 Ocak 2014 tarihinde Çin'de düzenlenecek olan etkinlikte neyin tanıtılacağına dair bir bilgi yok ancak görsellerden kamera odaklı bir akıllı telefon tanıtılacağı anlaşılıyor.





Daha önce, gelecek yılın ilk ayına denk gelen yeni Çin yılında Xperia Z1f modelinin satışa sunulabileceği iddia edilmişti. Bu da lansmanın muhtemel bir Xperia Z1f modeli için olabileceğini gösteriyor.





Kaynaklar i3 kod adının verildiği Xperia Z1f modelinin Çin'de yaklaşık olarak 675$ fiyat etiketi ile satışa çıkacağını belirtiyor. Xperia Z1f modeli Xperia Z1 modelinden donanım olarak büyük farklılıklar göstermese de 4.3 inçlik 720p ekran ve daha küçük bir batarya sunuyor. Modele ait olduğu iddia edilen alttaki fotoğraf da bugün internete sızdırıldı.





http://www.phonearena.com/news/International-version-of-Sony-Xperia-Z1f-to-be-unveiled-on-January-3rd_id50752