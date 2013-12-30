Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, 3 Ocak'ta bir etkinlik düzenliyor

5 yıl
2,7b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony, 3 Ocak'ta bir etkinlik düzenliyor

 Sony'nin Xperia Z1 modelinin mini versiyonu sayılacak Xperia Z1f akıllı telefonunu Japonya'da piyasaya sürmesinin ardından gözler uluslararası versiyon için yapılacak muhtemel bir lansmana çevrilmişti. 

Sony'nin Çin sayfasında ortaya çıkan bir duyuru, modelin yeni ülkeler için yola çıkacağına işaret ediyor olabilir. 3 Ocak 2014 tarihinde Çin'de düzenlenecek olan etkinlikte neyin tanıtılacağına dair bir bilgi yok ancak görsellerden kamera odaklı bir akıllı telefon tanıtılacağı anlaşılıyor.

Daha önce, gelecek yılın ilk ayına denk gelen yeni Çin yılında Xperia Z1f modelinin satışa sunulabileceği iddia edilmişti. Bu da lansmanın muhtemel bir Xperia Z1f modeli için olabileceğini gösteriyor.

Kaynaklar i3 kod adının verildiği Xperia Z1f modelinin Çin'de yaklaşık olarak 675$ fiyat etiketi ile satışa çıkacağını belirtiyor. Xperia Z1f modeli Xperia Z1 modelinden donanım olarak büyük farklılıklar göstermese de 4.3 inçlik 720p ekran ve daha küçük bir batarya sunuyor. Modele ait olduğu iddia edilen alttaki fotoğraf da bugün internete sızdırıldı.

 
Sony, 3 Ocak'ta bir etkinlik düzenliyor

http://www.phonearena.com/news/International-version-of-Sony-Xperia-Z1f-to-be-unveiled-on-January-3rd_id50752 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Thomassee 5 yıl en beğenilen
Bakıyorum Sony baya güzel modeller çıkarıyor.
Donanımlar,tasarım,güvenilirlik(su geçirmez falan) on numara görünüyor.
Yazılım zaten Android.Fiyatları da uygun ama sanki tutmuyor.
Samsung çok satıyor.Sony iyidir herhalde Samsung'dan diye düşünüyorum.
Yanlış bişey söylemiş olabilirim pek takip etmiyorum bu telefonları sadece merak ettim.
Bakıyorum Sony baya güzel modeller çıkarıyor.Donanımlar,tasarım,güvenilirlik(su geçirmez falan) on numara görünüyor.Yazılım zaten Android.Fiyatları da ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 5 yıl
Başlık yanlış olmuş. Şöyle Olmalı
Sony, 3 Ocak'ta bir etkinlik düzenliyor olabilir !!!
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
oncelıkle sunu dıyım donanım habere 6 aydır uye olmaya calısıyom olamıyorum su maıle msj gelme ısını ya halledın yada kaldırın her zaman uye olmayarak yazmaktan bıktım ..gelelım sonye sonyden adam olmaz adamlar kendı saraylarına cekılmıs ne verırsek mıllet onu alsın havasında..1- servıs ıgrenc(su servısten kurtulmaları gerek) 2- googlenın 3 guncellemesıne sony 1 guncellemeyle karsılık verıyor ve guncellemeden sonra telefonlar kullanılmaz hale gelıyor 3- pıyasa daha sonynın telefonlarına guvenmezken ıphone fıyatından satıyor f-p oranı cok kotu fıyatları dusurmelerı lazım 4-bır zamanlar sony dedınmı kalıte gelırdı ınsanın aklına marka ısmı ozellıklede telefnlar yuzunden buyuk deger kaybedıyor artık pekte guvenılmıyor 5-dunyanın en ıyı kamera ses ve goruntuleme teknolojılerıne sahıp ama neredeyse hıcbırı telefonlarda yok sozum ona one sony polıtıkası olacaktı bana sonynın kamerası nokıa kadar net ceken,htc kadar sesı ıyı cıkan ve lg gıbı ekranı net ve kalıtelı olan bır telefonu varmı gostersın japonlar..arkadas elınde teknolojı varmı var neden kullanmıyon sasıyom batsın sony hak edıyor ınsallah bbden beter olursunuz halkın sesıne kulak vermeyen her fırma batar oyle cok ucmasınlar
oncelıkle sunu dıyım donanım habere 6 aydır uye olmaya calısıyom olamıyorum su maıle msj gelme ısını ya halledın yada kaldırın her zaman uye olmayarak yazmaktan...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Sony gerçekten kaliteli ürün yapıyor kesinlikle bu nedenle tebrikediyorum.
Eksikleri konusunda ben xperia sp kullanıcısı olarak genel olarak memnunum ama üst ve alt boşlukları biraz fazla fiyatı da en uygun telefonu bence f/p lideri. Z1 2000 bin liradan fazla z1 minide 1700 liradan çıkarsa tam bir fiyasko olur. O kadar param varsa gider apple alırım.
Sony bu konuya dikkat etmeli fiyat bi ürünü alırken en önemli kıriter bence. Sp 1200 tl olduğu için aldım ve daha fazlasını vermek istemem kendi adıma.
Sony sonuç olarak f/p ürünü cıkarmassa fazla satmaz o fiyata z1 miniyi. Lg G2 mini çıkacak yakında fiyatı daha uygun ve özellikleri kesin olmazsa bile söylenenler gayet iyi
4,7 inc s800 işlemci full hd ekran 3000 mah batarya 2 gb ram güzel özellikler tek sorun lg 'nin yazılım güncelleme vermemesi. Eger bu sorunu çözerse lg cok iyi yerlere gelecek.
Bence google edition mu nedir tam yazılışını bilmiyorum ama bu sertifikayı lg telefonlara verse kimse terettüt etmeden alır bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 5 yıl
@mavister, aslında önemli bir nokta var, daha önce de konuştuk ama noksanlıklar var sanırım. Bu işin uzmanı değilim ama yaptığım araştırmalarda baskın noktalar:
Triluminos ciddi manada eksik bırakılan bir nokta ama asıl olay aydınlatma, bu sayede renk skalasının arttırılması, yani basit bir yazılım mantığı değil, o konu bravia motoru oluyor yazılımsal yönde. 2. aşaması x-reality entegreli devreler ve iyi bir yazılımla daha iyi bir görüntü ölçeklemesi ve yönetimi. 3. aşama ise triluminos ile de daha canlı ve geniş bir renk skalası sunmak. Daha derin ve güçlü kırmızılar, daha huzulur yeşiller ve daha cıvıl cıvıl maviler gibi. Benim genel olarak algıladığım ve gördüğüm bu yönde.
Diğer konuya gelirsek o da şu tft olayı. TFT aslında genel katmanı olayın, altına giren TN ve IPS var, bunların çeşitleri var. Asıl sıkıntı bunca zaman standart TN paneldi, Mesut Bey zamanında buna laf etmek istedi ama artık ekran koruyucusuna dair bir şeyler diyor bunu da tam idrak edemedim şahsen, nasıl bir sıkıntısı var sıkıntı olarak anlamıyorum. Doğru açı değişince bazı hatlarda kaybolmalar ve renklerin (misal mavinin eğer açık tonlardaysa beyaza çalması) değişimi var ama bunu vasat olarak lanse etmek ne mantıktır bilinmez, telefon temelde kişinin kullanımına yönelikken ne farkedecek yan taraftakiler, hadi elimizde tutuyoruz gerekirse birazcık açıyı ayarlarız elimizle, kaldı ki merak etmeyin beyin zaten onu en uygun haliyle kaydettiği için en iyi görüntüyü gördükten sonra normal bir zamanda bunu size sıkıntı olarak sunmaz, aklınızda gayet güzel kalır.


@Thomassee, dediklerin doğru, Samsung'dan iyi olduğu noktalar var ama piyasa şu an Apple ve Samsung'un 1.lik 2.lik kısmında. Arada ciddi farklar oluşmuş durumda 3.lük konusunda. Bu boşluğu doldurması için eline ciddi fırsat geçenler var, hep derim ki:
"Google önce HTC'ye destek verdi ve adamlar zirvedeydi. Gün geldi Samsung'a destek verdi 2 kez ve şimdi Samsung ciddi bir yerlere gelebildi. Şu an LG'ye destek veriyor ve LG de artık adından söz ettirmeye başladı. Çinli firmalar zaten üretim güçleri sayesinde gayet iyi durumlar sağlayabiliyorlar f/p konusunda. Eh geriye kim kaldı? Motorola zaten Google çatısı altında. SONY kalmadı mı? Sony önce Ericsson hisselerini almasıyla durumu zora soktu, 2012 senesinde Ericsson'dan kalan mirasları temizlemekle geçirdi ve 2013 yılının ilk yarısında Z serisiyle adını duyurdu, Xperia T'de bile SE logosu bulunur (yeşil) ama Xperia Z ile başlayan yeni seride asla bulunmaz çünkü tamamen Sony tasarımının özelliklerine sahip. Eh düşünürsek adamlar bu büyük vadireyi daha yeni tamamladı ve Xperia Z çok iyi bir çıkış yaptı. LG G2'den bile daha başarılı satışı görebildiğimiz civarda. Üstüne üstlük gerçekten iyi bir donanımı olan S4'e rağmen ve öyle karalayan insanlara rağmen. S4 Pro kullandı diye bile fazlasıyla saydıranlar oldu ama şu bir gerçek, s4 pro'dan s600'e geçmek size zaten 1 nesil atlatmaz. Gerçek 1 nesil atlama buyrun s800'dedir ve bu işte Z1 ile oldu. Adamlar iyi bir yaklaşımla hem S4'ün bir sürü varyasyonuna hem de g2'ye hem de lumia 1020'ye karşı durmaya çalıştı. Yine yenilik peşine koştular ve bazı noktalarda sıkıntılar yaşadılar (bkz bionz for mobile, adamlar görüntü kayıt konusunu s800'den ve diğer birimlerden tamamen oraya yönlendirmişken 4k çekmemesini hayal kırıklığı olarak görenler çıktı. Adamlar güzel bir görüntü işlemcisi yerleştirdi, biraz zaman tanıyıp görmek lazım nereye kadar taşıyacaklar!) Ayrıca X-Reality'nin de görüntü ölçekleme ve temizlemede Bravia Engine 2'ye göre daha iyi noktaları var, daha dengeli bir görüntü koyuyor (canlılık ve kontrast adına)
ZU'ya geçersek, adamlar bi Note 3 kadar yazılım desteği sunamadılar henüz. Note3'ün tek el kullanımı ve kalem özellikleri muazzam, kabul etmek lazım phablet için en önde gelecek tercihtir ama ZU'da Sony'den destek almaya başlayıp iyi bir ilerleme sunacaktır. Kurşun kalem bile destekliyor olması da hoş bir şey. Sonuç olarak en ince tablet olarak da varsayılmakta. Eh bi flaşı yok o da keşke dedirtebilir tabi. Artık bi tane kulaklık portundan çalışan fenerlerden almak lazım basit 1 tane :)
Son bir konu, Samsung GEAR'da ne kadar saçma bir davranış gerçekleştirdi gördük. Çeşitli dizilerde göze sokulması olsun, 1 günlük şarjı olsun, şarj etmek için katlanılması gerekenler olsun... Sony 3. nesil saatini sundu ve her şey çok çok iyi bir şekilde gelişti. Ekran full time açık ve şarj uzun gidiyor, çeşitli watch face'ler inanılmaz derecede kullanışlı, elimde LiveView yani 1. nesil SE üretimi saat de var ve adamlar fersah fersah yol katetmişler, ilerlemişler. Bir isteğim var o da qi standartı ile direk kablosuz şarj desteklemesi, gece çıkardığımda koyduğum yerde şarj etsin kendi kendine işte. Daha ötesi yok, su geçirmezlik vs de ekstrası, el yıkarken sıkıntı yok. Gerekirse banyo yaparken açtığın müziği kumanda etmek için kullan, Z kullanmıyorsan en azından böyle faydası dokunsuz! Zira GEAR bir kaç ürüne destek sunarken Sony yine global yaklaşım göstermiyor mu?! 4 ve üzeri Android'de desteği var saatin. QX10 ve 100 modelleri (lensler) IOS'de bile çalışmakta. Bence Sony ilerliyor, elinden geleni yapıyor ve meyvesini de toplamaya başladı. Bunları da kendi başına başarmaya çalışıyor. Google henüz bir destek sunmuş durumda değil özel bir şekilde

@Thomassee, dediğim gibi dediklerin doğru sadece bunu da başka konular üzerine belirttim, dediğine karşılık değil bunca yazdıklarım :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
ciddi bir atak yapması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
htc one mini en alınası mini bence android tarafında ekran kalıtesı cozunurluk ses malzeme kalitesi tatminkar kamerası estetik dizaynıyla on numara olmuş bir cihaz güncellemede alacak sony nin kasa ebatları ve cerceveleri berbat ötesi çöp üreticisi samsung bile bu kadar bozmadı cihazlarının estetiğini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 5 yıl
hadı telefonlarının yarısı cerceve olur anlarımda nıye sanal tus koyuyorsun sony?
sony hep telefonlarını eksık yaptı belkı de bu yuzden samsung kadar satmıyor.. cogu sony hayranı var ancak bunlar gıder samsung alır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lestet 5 yıl
Sp 'nin 4.3 güncellemsini gönder önce sony :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 5 yıl lestet
lestet
Sp 'nin 4.3 güncellemsini gönder önce sony :)

Hangi telefonlara canım:) z ye geldi 4.3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetmuhsin 5 yıl
arkadaşlar bu z1 mini modelinde hangi ekran teknolojisi kullanılacak kesin olarak bilen var mı? internette farklı farklı bilgiler var. kimi yerde lcd, kimi yerde triluminos, kimi yerde ips deniyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alter Bridge 5 yıl
Sony bi sürpriz yapıp IPS ekran koyar mı acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Perklorat 5 yıl ahmetmuhsin
ahmetmuhsin

arkadaşlar bu z1 mini modelinde hangi ekran teknolojisi kullanılacak kesin olarak bilen var mı? internette farklı farklı bilgiler var. kimi yerde lcd, kimi yerde triluminos, kimi yerde ips deniyor...

Triluminos Sony'e ait olan televizyonlarda da kullandığı yazılımsal bir özellik. Ekran TFT de olsa IPS de olsa bulunacak. TFT ekran Z1'de kullanılan ekran. LCD denilen TFT sanırım. 3 Aralık'ta tanıtımı olunca göreceğiz kesin bilgiyi fakat IPS olursa Sony gerçekten bir sürü olumsuz yorumdan kurtulmuş olacak. Benim TFT ekran ile hiç sorunum yoktu fakat IPS bence biraz daha güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SuperSantorelli 5 yıl
Sony şu temprated glass olayından kurtulmalı ve ses olayını şanına yakışır şekilde iade-i itibar yapmalı mobil cihazlarına.

Sharp gibi kendi panel patenti olan yegane panel üreticilerinden biri sony ve ses mevzuatın da herkesin bildiği bir çok kitleyi tatmin eden bass,tiz ve mid gelenekleri olan bir marka Z serisin'de nedense geri plan da kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
z1 mini tam oyun telefonu olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 5 yıl
Sony'de bir şeyler hep eksik kalıyor... Bir türlü istediklerini yapamadılar bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CorelDraw04 5 yıl
yıllardır sony kullanıyorum hiç pişman olmadım.aileme hemen hemen hepsine sony aldım 10 yıldır sorunsuz telefon kullanan vardır.ama şimdiki mesele teknoloji çılgınlığı işte telefon değiştirmek hastalık oldu ben dahil her yıl bir telefon değiştiriyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Toshiromifune53 5 yıl
Eğer fiyatı düzgün olursa Piyasada ki en alınası telefon olur Z1Mini
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2660 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Apple iPad Air video inceleme: "Daha hızlı, daha hafif ve daha ince" 5 yıl Asus FonePad 7: Telefon özellikli melez tablet bilgisayar mercek altında 5 yıl Samsung ile fotoğraf makineleri üzerine: Yeni modeller, teknolojiler ve Türkiye faaliyetleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim