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Sony C670X'in detayları sızdırıldı: 4.8-inç Full HD ekran, Snapdragon 600 ve dahası

6 yıl
2b
1
68
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony C670X'in detayları sızdırıldı: 4.8-inç Full HD ekran, Snapdragon 600 ve dahası
2013 yılına Xperia Z ve Xperia ZL gibi modellerle hızlı bir giriş yapan Sony, elindeki tüm kozları henüz oynamış değil. Xperia Blog sitesinin güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgiler ışığında, Sony kapalı kapılar ardında C670X kod adına sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.
İşlemci bilgileriyle başlamak gerekirse, Xperia Z ile Xperia ZL'de Qualcomm'un dört çekirdekli APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu tercih edilmişti. C670X'e ise Qualcomm'un yeni nesil yongada sistem çözümlerinden APQ8064T Snapdragon 600'ün hayat vereceği öne sürülüyor. 28 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.8 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli (Krait 300) bu yongada sistem çözümüne, Adreno 320 grafik işlem biriminin hızlandırılmış bir versiyonu eşlik ediyor. Merak edenler için LG Optimus G Pro ve Asus PadFone Infinity modellerinde de Snapdragon 600 yer almakta.
Android 4.2 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini, 2 GB LP-DDR3 RAM'i, 32 GB'lık dahili depolama alanını ve Exmor RS sensörlü 13 megapiksellik kamerayı beraberinde getireceği söylenen C670X'in ekran büyüklüğü 4.8-inç, ekran çözünürlüğü ise 1920 x 1080 piksel yani Full HD olacak.
C670X kod adlı akıllı telefonun, 2013 yılının ilk yarısından sonra boy gösteceği söylentiler arasında.
Editörün notu: Görsel temsilidir.

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Chandler Bing 6 yıl en beğenilen
htc one xperia z'nin ölü doğmasına neden oldu. bu yetmezmiş gibi bir de s4 geliyor. sony hep aynı şeyi yapıyor, çok geç kalıyor, sürekli geriden geliyor. bir türlü lider telefon sony'den çıkmıyor. samsung galaxy s serisiyle alıyor sazı eline, sonra htc daha iyisini, sonra lg daha iyisini çıkarıyor, samsung da note serisinden devam ediyor, yine en iyi donanıma veya çok yakına sahip oluyor. lg güncellemeden kaybediyor, htc de samsung kadar sık güncelleme yapamıyor ve arayüzü çok ram yiyor. samsung ondan dolayı alıp yürüyor. bir de samsung'un amiral gemisi bellidir. galaxy s serisi. note da onun büyük ekranlısı, bu kadar. her şey net. s4 çıktığında 1 yıl boyunca amiral gemisi olacak. note 3 de ona eşlik edecek bi kaç ay sonra. diğer markalar daha iyi donanımlı telefon çıkaracak ama ne firma ne de custom rom desteği galaxy s'i geçemeyecek. çünkü zırt pırt telefon çıkarıyorlar. sony de bunların önde bayrak taşıyanı. xperia z ile bu değişecek sandım ama peh... şimdi bu telefonun çıkmasına daha var di mi? vardır. s4 bu telefondan iyi olacak, iddiaya girmek isteyen varsa girelim. e sen s4'ten sonra s4'ten kötü amiral gemirisi yaparsan yüzünün suyunun hürmetine mi sony alacak insanlar?
htc one xperia z'nin ölü doğmasına neden oldu. bu yetmezmiş gibi bir de s4 geliyor. sony hep aynı şeyi yapıyor, çok geç kalıyor, sürekli geriden geliyor. bir t...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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..Knight.. 6 yıl Tesla Nikola
kaan_9292

Adreno 330 olacak..

Merak edenler için;

Snapdragon 200: Adreno 203
Snapdragon 400: Adreno 305
Snapdragon 600: Adreno 320
Snapdragon 800: Adreno 330
kaan_9292Adreno 330 olacak..Merak edenler için;Snapdragon 200: Adreno 203Snapdragon 400: Adren...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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muhtesemgitlan 6 yıl
Basit bir kullanıcı olarak ben bile biliyorum adreno 320nin full hd performansının yeterli olmadığını koca koca firmalar mı anlamıyor
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09.09.2006 6 yıl
ZTE Grand Memo
5.7-inch (1280 x 720 pixels) HD display
1.5 GHz quad-core Qualcomm 800 processor with Adreno 330 GPU
Android 4.1 (Jelly Bean) OS with Mifavour UI
13MP auto focus camera with LED Flash
1MP front-facing camera
8.5mm thickness
1080p Full HD video playback
Dual MIC for noise reduction, HD Voice
2GB RAM, 16GB internal memory
4G LTE up to 100 Mbps / 3G HSPA+, WiFi (2.4G, 5GHz ) 802.11 a/b/g/n, DLNA, WiFi Direct, GPS
Bluetooth 4.0, GPS, HDMI via MHL
3200 mAh battery
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Tayff 6 yıl
Xperia Z'yi alıp kullanmadan oradan buradan gördükleri videolarla konuşanlara çok gülüyorum.
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aziz77 6 yıl
baysan240
arkadaş masaya koymak için sony kimse görmeden kullanmak için samsung alcaksın
şaka bir tarafa xperia z serisinden görüldüğü kadarıyla öyle aman aman bir amiral gemisi olmayacağı için sony doğru olanı yapmış.

Merak ediyorumda ne zaman inceledinizde öyle aman aman telefon değilmiş kanısına katıldınız.samsung bildiğimiz plastik oyuncak telefon gibi...
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baysan240 6 yıl aziz77
aziz77
baysan240
arkadaş masaya koymak için sony kimse görmeden kullanmak için samsung alcaksın
şaka bir tarafa xperia z serisinden görüldüğü kadarıyla öyle aman aman bir amiral gemisi olmayacağı için sony doğru olanı yapmış.

Merak ediyorumda ne zaman inceledinizde öyle aman aman telefon değilmiş kanısına katıldınız.samsung bildiğimiz plastik oyuncak telefon gibi...

sony in tft ekranla yaptığı yanlısı geçen yılın islemcisiyle devam ettirmesi sonucu tasarımı güzel ancak performansı zayıf bir telefon oldu xperia z sen nexus 4 le. aynı donanımı 2.5 kat pikselle cikarirsan sonuç için dahi olmaya gerek yok samsung cihazlara gelince bende malzeme kalitesinin kötü olduğunu ancak kullanıcı deneyimi açısından iyi oldunu yazmışım yazdığımın neresi size yanlış geldi ?
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aziz77 6 yıl
Daha xperia t Türkiyeye gelmedi,bide millete xperia iönu james bond telefonu diye sattılar...
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cepni27 6 yıl
ben sonyden şaşmam, eger bu ürün su ve toz geçirmez olursa alırım. SONY bu yıl iyi gidiyor.
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londoner23 6 yıl
bu ne klasik bi tasarım böyle.....!
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DH Misafiri 6 yıl
Sony Xperia serisini HTC, Samsung vs markalarla kıyaslamak yanlış olur. Sony kesinlikle daha stabil ve sağlam cihazlar üretiyor. Samsung ve HTC hep fazlasını vaad ediyor fakat cihazı aldıktan sonra bu vaad ettiklerini istikrarlı olarak sunmaya devam edip edemeyecekleri muamma? tanıdığım bazı Samsung kullanıcıları, kilitlenme, donma vs sorunlar yaşıyor. Ben Temmuz 2011 de Xperia Arc almıştım o sırada samsung ve Htc nin çift çekirdekli modelleri vardı. Herkes neden donanımı daha düşük Sony'i tercih ettiğimi sordu. 2013 e girdiğimizde benim telefonum hala ilk günkü performansı sunmaya devam ediyor, defalarca düşürmeme kasanın kenarları düşmekten paramparça olmasına rağmen telefonun çalışmasında en ufak problem yok. Sony demek milimetrik farklarla kağıt üstünde gösterilen en yüksek donanımlı cihaz demek değildir. o işler birbirine hava atmaya çalışan çoluk çocuk işidir. Özellikle cihazı iş için kullananlar, en önemli zamanlarda kendisini yarı yolda bırakmayacak cihazları tercih ederler. Tabi şık ve ergonomik olması da gerekir. Uzun lafın kısası Sony müşterisi burda yazılıp çizilenlere pek aldırmaz; Önemli olan sunulan performansın istikrarlı, güvenilir olması ve cihazın sağlamlığıdır ...
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aziz77 6 yıl
bu model daha 7 ay sonra anca gelir,dereyi görmeden yorum yapmayın.
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Guest Account 6 yıl
Sony yine kullanıcılarını bezdirecek güncelleme konusunda. Aha buraya yazıyorum. S'den sonra SP,T,TX,V,Ion,Acro S i çıkardı S donanımının benzeri. Şimdi Nexus 4.2.2 de, S3 4.2.1 deyken bu telefonlar daha 4.1 alacak. Hem de geçen sene amiral gemi dedikleri Xperia S nisanda alacak. Z alırsınız ama 4.2.2 de bile aldığınıza pişman ederler sizi. Tecrübe ile sabit. Güncelleme konusunda sinir krizi geçirmek istemeyenler Samsung ya da Nexus cihaz tercih etsin.
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..scream.. 6 yıl
sanırım sony hTC nin geçtiğimiz yıllardaki satış stratejisine özeniyor...
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revelax 6 yıl
herşeyi 4 dörtlük yapsaar bir sonrakı modelı nasıl satacaklar illkai eksik gelecek bi tarafı yarım kalcak
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Gene lcd ekran koyarlarsa gene bi cacık olmaz ondan
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Technotronic 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Gene lcd ekran koyarlarsa gene bi cacık olmaz ondan


Sony nin zperia z den sonraki amiral gemisi oled ekranlı olacak
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talerk 6 yıl
Bence amiral gemisini CES de değil de mwc de tanıtsın CES de tanıtınca bazı donanımlar eski oluyor (işlemci gpu en önemlisi) ve diğer firmalardan çok önce tanıtıldığı için htc yada samsung ona göre donanım koyuyor buda sony için olumsuz yönde oluyor
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psyshock 6 yıl talerk
talerk
Bence amiral gemisini CES de değil de mwc de tanıtsın CES de tanıtınca bazı donanımlar eski oluyor (işlemci gpu en önemlisi) ve diğer firmalardan çok önce tanıtıldığı için htc yada samsung ona göre donanım koyuyor buda sony için olumsuz yönde oluyor

Ona gore mi? 1 ayda mi degisti yani htc one in islemcisi? Hic islemciyi falan denemeden direk sony den daha iyi diye s600 mu koydular yani komik olmus bu yorum.
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MIKROP DOGAN 6 yıl
bu nedir böyle arkadaş
hafta başı telefon çıkıyor
hangisi üst seviye hangisi amiral gemi anlaşılmıyor
sony'i severim ama telefonlarına baktığımda kafam karışıyor
yapın söyle alt giriş orta üst amiral gemiden oluşan 5-6 model
kafamız rahat olsun
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ßlaCKFOX 6 yıl
ben HTC One'i çok beğendim ve muhtemelen onu alacağım son anda bir terslik görmezsem bu model HTC One ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olacak Galaxy s4'ün de gerisinde bir model olacak ve yılın 2.yarısı çıkacak o zaman muhtemelen Tegra 4 ve Snapdragon 800'lü cihazlarda çıkmış olacak ki böyle bir model Sony için ölü yatırım olur bu dedikodu asılsız olabilir
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