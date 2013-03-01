Sony C670X'in detayları sızdırıldı: 4.8-inç Full HD ekran, Snapdragon 600 ve dahası

C670X kod adına sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. 2013 yılına Xperia Z ve Xperia ZL gibi modellerle hızlı bir giriş yapan Sony, elindeki tüm kozları henüz oynamış değil. Xperia Blog sitesinin güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgiler ışığında, Sony kapalı kapılar ardındakod adına sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

İşlemci bilgileriyle başlamak gerekirse, Xperia Z ile Xperia ZL'de Qualcomm'un dört çekirdekli APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu tercih edilmişti. C670X'e ise Qualcomm'un yeni nesil yongada sistem çözümlerinden APQ8064T Snapdragon 600'ün hayat vereceği öne sürülüyor. 28 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.8 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli (Krait 300) bu yongada sistem çözümüne, Adreno 320 grafik işlem biriminin hızlandırılmış bir versiyonu eşlik ediyor. Merak edenler için LG Optimus G Pro ve Asus PadFone Infinity modellerinde de Snapdragon 600 yer almakta.



Android 4.2 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini, 2 GB LP-DDR3 RAM'i, 32 GB'lık dahili depolama alanını ve Exmor RS sensörlü 13 megapiksellik kamerayı beraberinde getireceği söylenen C670X'in ekran büyüklüğü 4.8-inç, ekran çözünürlüğü ise 1920 x 1080 piksel yani Full HD olacak.

C670X kod adlı akıllı telefonun, 2013 yılının ilk yarısından sonra boy gösteceği söylentiler arasında.



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