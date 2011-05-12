Sony Ericsson, Android işletim sistemli Cyber-shot telefon üzerinde mi çalışıyor?

2011 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında 8.1 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirerek 11 milyon Euro net gelir elde eden Sony Ericsson, kısa bir süre önce Android işletim sistemli Walkman telefonları W8 ve WT18i'yi duyurmuştu. Android'li Walkman telefonların tantımını takiben kamera odaklı Cyber-shot serisi cephesinden bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı akıllarda soru işaretleri bırakıyordu ta ki bugüne dek.

İnternette yayınlanan bulanık fotoğrafın gerçekliği tartışılır olmakla beraber silinik şekilde de olsa Cyber-shot logosu ve Android işletim sistemli akıllı telefonlara özel kısayol tuşları dikkatlerden kaçmıyor. Sony Ericsson yetkilileri ise bu konuda sessizliğini korumakta.

http://pocketnow.com/android/sony-ericsson-prepping-android-cyber-shot-phone