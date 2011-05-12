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Sony Ericsson, Android işletim sistemli Cyber-shot telefon üzerinde mi çalışıyor?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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2011 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında 8.1 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirerek 11 milyon Euro net gelir elde eden Sony Ericsson, kısa bir süre önce Android işletim sistemli Walkman telefonları W8 ve WT18i'yi duyurmuştu. Android'li Walkman telefonların tantımını takiben kamera odaklı Cyber-shot serisi cephesinden bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı akıllarda soru işaretleri bırakıyordu ta ki bugüne dek.

İnternette yayınlanan bulanık fotoğrafın gerçekliği tartışılır olmakla beraber silinik şekilde de olsa Cyber-shot logosu ve Android işletim sistemli akıllı telefonlara özel kısayol tuşları dikkatlerden kaçmıyor. Sony Ericsson yetkilileri ise bu konuda sessizliğini korumakta.


http://pocketnow.com/android/sony-ericsson-prepping-android-cyber-shot-phone Yorum Yaz
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vebo 8 yıl
halihazirda android telefonlar arasinda kamerasi ile one cikan bir cihaz yok.bu boslugu ancak se doldurabilir.bu telefonun kamerasi efsane k serisi gibi olursa super olur.
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sasa_iliç 8 yıl
Bomba olur
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Ram10 8 yıl
Sony telefonlarından hiç memnunn kalamadım ama laptop ları için aynı şeyi söyleyemem. Bakalım bu haberinde doğru olma olasılığı çok yüksek.
Sony farklılık yapmadan duramaz.
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Angelica 8 yıl
tuş takımını sony ericsson paris e benzettim biraz. yalnız bu telefon cıkıcak, demedi demeyin


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numerik 8 yıl
bir daha ne sony laptop nede telefon alırım. laptop ve telefonlarda en çok geri dönüşümü olan ve kronik sorunlu cihazlar listesinin baş kahramanı haline geldi. özellikle sony vaio f serisi
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oktayakgoz 8 yıl

numerik

bir daha ne sony laptop nede telefon alırım. laptop ve telefonlarda en çok geri dönüşümü olan ve kronik sorunlu cihazlar listesinin baş kahramanı haline geldi. özellikle sony vaio f serisi


acaba şunu gözden kaçırıyor olabilirmisiniz. diğer firmalar bu kadar özen göstermiyordur.

mesela windows için sürekli yama yayınlanır. bazıları için bu çok sorunlu bi işletim sistemi manasına geliyor. halbuki işi bilen biri için ürünün arkasında durdukları manasına gelir
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