Sony Ericsson Xperia Duo, yayınlanan yeni görüntüyle tekrar gündeme geldi

Haber Editörü
Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükseliş yakalayan Sony Ericsson firmasının, Xperia Duo modeliyle ilgili yeni bir görsel daha internete sızdırıldı.
İsminden yola çıkılarak çift çekirdekli işlemciden güç alması beklenen Xperia Duo, hemen yanında duran Xperia Arc'a kıyasla biraz daha uzun duruyor ve ekran boyutu daha büyük (4.5-inç olabilir) görünüyor. Hatırlatmak gerekirse şık tasarım çizgilerine sahip 125 mm uzunluğundaki Xperia Arc'da 4.2-inç boyutunda dokunmatik ekrana yer verilmişti. Muhtemelen Xperia Duo'nun ekran çözünürlüğü Xperia Arc ile aynı (480 x 854 piksel) kalacaktır.
Xperia Duo'nun kamerasının 8 megapiksel veya 16 megapiksel çözünürlük sunabileceği rivayet edilirken işlemcinin önceki modeller göz önünde tutulduğunda Qualcomm tarafından geliştirilebileceği düşünülüyor.
Sony Ericsson Xperia Duo'nun ne zaman resmi olarak tanıtılacağı üzerindeki sır perdesi kaldırılmadı.
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SE tasarım olarak kötü diyorsanız, tasarım anlayışınız biraz farklı sanırım. ancak renkler ve zevkler tartışılmaz tabi orası da var.
ayrıca hep plastik telefon üretiyorlar diyorsunuzda, Samsung ve SE gibi devlerin cihazlarında neden plastik malzemeyi kullandığını anlamak zor değil. plastik malzeme metale göre her zaman çok hafif olur ve özellikle yazın telefonun ısınmasını önler. yani sonuç olarak bu iki dünya devi birşey biliyorlar ki bu malzemeyi kullanıyorlar. ancak burda tamam cihaz hafif, yazın az ısınır ama kasa plastik olduğundan malzeme kalitesiz diye düşünebilirsiniz ancak Arc'ı 1 hafta kullanmış ve şuan SII kullanan biri olarak size şunu söyleyebilirim ki; bu iki cihaz da plastik kasaya sahip olmalarına rağmen kullanılan plastiklerin malzeme kalitesi üst düzeydedir ki; zaten bu iki devin de böyle ultra ince bir yapıya sahip cihazlarının kasa kaplamalarında, kalitesiz malzeme kullanma gibi bir lüksleri yoktur.Prestij kaybetmek istemezler bu konuda...