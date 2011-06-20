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Sony Ericsson Xperia Duo, yayınlanan yeni görüntüyle tekrar gündeme geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,5b
1
36
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükseliş yakalayan Sony Ericsson firmasının, Xperia Duo modeliyle ilgili yeni bir görsel daha internete sızdırıldı.
İsminden yola çıkılarak çift çekirdekli işlemciden güç alması beklenen Xperia Duo, hemen yanında duran Xperia Arc'a kıyasla biraz daha uzun duruyor ve ekran boyutu daha büyük (4.5-inç olabilir) görünüyor. Hatırlatmak gerekirse şık tasarım çizgilerine sahip 125 mm uzunluğundaki Xperia Arc'da 4.2-inç boyutunda dokunmatik ekrana yer verilmişti. Muhtemelen Xperia Duo'nun ekran çözünürlüğü Xperia Arc ile aynı (480 x 854 piksel) kalacaktır.

Xperia Duo'nun kamerasının 8 megapiksel veya 16 megapiksel çözünürlük sunabileceği rivayet edilirken işlemcinin önceki modeller göz önünde tutulduğunda Qualcomm tarafından geliştirilebileceği düşünülüyor.

Sony Ericsson Xperia Duo'nun ne zaman resmi olarak tanıtılacağı üzerindeki sır perdesi kaldırılmadı.

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St Batuhan 8 yıl en beğenilen
DH Misafirine izninizle yuh çekiyorum :) zira SE en kötü tasarimli telefon üreten firma demiş ama 2 sene üstüste red dot tasarım ödülünü kapan kimmiş acaba? :) Nese sonuçta plastik kullanmasına rağmen sağlamlığını bana gayet güzel hissettiriyor :) hafifliği ve kaliteyi çok güzel koruyor ;)
DH Misafirine izninizle yuh çekiyorum :) zira SE en kötü tasarimli telefon üreten firma demiş ama 2 sene üstüste red dot tasarım ödülünü kapan kimmiş acaba? :) ...
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_extreme_ 8 yıl

DH Misafiri

bence se tasarım konusunda en kötü firmalardan biri ve hep plastik telefonlar üretiyo.

ne s.ericsson dan ne motoroladan telefon alınmaz artık.se arkasında kocaman sony olmasına rağmen bişeler başaramıyor ya yazık .....


SE tasarım olarak kötü diyorsanız, tasarım anlayışınız biraz farklı sanırım. ancak renkler ve zevkler tartışılmaz tabi orası da var.


ayrıca hep plastik telefon üretiyorlar diyorsunuzda, Samsung ve SE gibi devlerin cihazlarında neden plastik malzemeyi kullandığını anlamak zor değil. plastik malzeme metale göre her zaman çok hafif olur ve özellikle yazın telefonun ısınmasını önler. yani sonuç olarak bu iki dünya devi birşey biliyorlar ki bu malzemeyi kullanıyorlar. ancak burda tamam cihaz hafif, yazın az ısınır ama kasa plastik olduğundan malzeme kalitesiz diye düşünebilirsiniz ancak Arc'ı 1 hafta kullanmış ve şuan SII kullanan biri olarak size şunu söyleyebilirim ki; bu iki cihaz da plastik kasaya sahip olmalarına rağmen kullanılan plastiklerin malzeme kalitesi üst düzeydedir ki; zaten bu iki devin de böyle ultra ince bir yapıya sahip cihazlarının kasa kaplamalarında, kalitesiz malzeme kullanma gibi bir lüksleri yoktur.Prestij kaybetmek istemezler bu konuda...
DH Misafiribence se tasarım konusunda en kötü firmalardan biri ve hep plastik telefonlar üretiyo.ne s.ericsson dan ne m...
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xxxx1 8 yıl
atın şunu dışarııı!..
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DH Misafiri 7 yıl
SE Kötü Tasarımı Var Diyen Arkadaşlara Tek Cevabım Biliyorumki Apple Hastası Arkadaşlardır Bunlar Şu Dünydada 3 Kuruşluk Telefona 13 Kuruş Alan Tek Firma Apple ve Ayrıca Apple Hep Aynı Kasa Çıkarırken Tasarımlarıyla Renk Katan SE e Yorum Yapmak Siz Sadece Tek Birşeyin Güzel Olduğunu Düşünen Arkadaşlara Kalmış Birşey Değil Saygılarla.
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skydoom 7 yıl
arc ın tasarımı çok iyiydi, duo nun resmini tam olarak görebilirsek karar daha iyi olacak gibi.
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DH Misafiri 8 yıl
Delinin biri kuyuya taş atar kırk akilli çıkaramaz tasarım konusunda ödül almış bi cihazın tasarımına kötü diyen insana diyecek fazla bisey yok
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Lepanto 8 yıl
Tasarımını gerçekten çok beğendim, qHD çözünürlükle gelecek ise 4.5 inch ekran çok güzel olur ve o ekran boyutuna rağmen telefonun fazla büyümeyeceği aşikar çünkü ön yüzde ekran hariç az bir kısım kasaya ayrılmış özellikle yan taraflarında incecik bir plastik kısım kalıyor. Telefonun sağ tarafı hafiften gözüküyor, üst tarafa doğru bir kalınlaşma var farkederseniz. Bu yüzden kamera konusunda da iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Bir de adam gibi bir dahili hafıza koysa SE, tadından yenmez bu telefon :) En kısa sürede tanıtımı yapılır umarım, son dönemlerde en çok merakla beklediğim model diyebilirim. Uçuk bir fiyattan da girmezse piyasaya, SE'a geri dönüş yapacağım gibi duruyor şimdilik, bakalım beni hayal kırıklığına uğratmaz umarım SE :)

Dipnot: Bu arada bunun gibi haber başlıklarına cevap atamıyorum. Boş bir haber sayfası çıkıyor karşıma, başlığa döndüğümde ise mesajımın gönderilmediğini ancak mesaj göndermişim gibi 1 dakika mesaj yazamama durumuyla karşı karşıya kaldığımı görüyorum. Son çare olarak mobil sürümden girip gönderiyorum bu mesajı. Benimle aynı sorunu yaşayan var mı acaba?
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yunuss.10 8 yıl

Lepanto

Tasarımını gerçekten çok beğendim, qHD çözünürlükle gelecek ise 4.5 inch ekran çok güzel olur ve o ekran boyutuna rağmen telefonun fazla büyümeyeceği aşikar çünkü ön yüzde ekran hariç az bir kısım kasaya ayrılmış özellikle yan taraflarında incecik bir plastik kısım kalıyor. Telefonun sağ tarafı hafiften gözüküyor, üst tarafa doğru bir kalınlaşma var farkederseniz. Bu yüzden kamera konusunda da iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Bir de adam gibi bir dahili hafıza koysa SE, tadından yenmez bu telefon :) En kısa sürede tanıtımı yapılır umarım, son dönemlerde en çok merakla beklediğim model diyebilirim. Uçuk bir fiyattan da girmezse piyasaya, SE'a geri dönüş yapacağım gibi duruyor şimdilik, bakalım beni hayal kırıklığına uğratmaz umarım SE :)

Dipnot: Bu arada bunun gibi haber başlıklarına cevap atamıyorum. Boş bir haber sayfası çıkıyor karşıma, başlığa döndüğümde ise mesajımın gönderilmediğini ancak mesaj göndermişim gibi 1 dakika mesaj yazamama durumuyla karşı karşıya kaldığımı görüyorum. Son çare olarak mobil sürümden girip gönderiyorum bu mesajı. Benimle aynı sorunu yaşayan var mı acaba?


Aynı sorun bugün bende de var
, mesajı yazıyom gönderiyom başka konuya giryom çıkıyom bi bakıyom az önce mesaj attığım konuda mesaj yok
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manyakurt 8 yıl
Ben glock'u sıkıştırılmış çöp diye duymuştum sanki bi ara :D
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yunuss.10 8 yıl
Konu '' Glock '' değil beyler hatırlatırım
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xxxx1 8 yıl
atın şunu dışarııı!..
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St Batuhan 8 yıl en beğenilen
DH Misafirine izninizle yuh çekiyorum :) zira SE en kötü tasarimli telefon üreten firma demiş ama 2 sene üstüste red dot tasarım ödülünü kapan kimmiş acaba? :) Nese sonuçta plastik kullanmasına rağmen sağlamlığını bana gayet güzel hissettiriyor :) hafifliği ve kaliteyi çok güzel koruyor ;)
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DH Misafiri 8 yıl
bence se tasarım konusunda en kötü firmalardan biri ve hep plastik telefonlar üretiyo.birde motorola var pazar payını tekrar kazanmak için ne bulsa koyuyo telefona çirkin çirkin en iyi donanım ama özenle üretilmemiş bir telefonu almam ben bide hergün yeni bi model yaw hem android bu tutarsızlıkla kendinden soğutuyor.daha 3.0 ı kullanmadan 3.2 dedikodusu çıktı maden sisteme entegre edeceğin çok şey var adam gibi bir güncellemeyle hepsini tam yap kullansın millet ben tablet alacak olsam beklerim 3.2 çıkacak diye sonra 3.4ü atarlar ortaya alacağım varsa da almam dengesiz bir işletim sistemi ve çırpınan üreticilerden cihaz almak pek mantılsız açıkçası.Yani ne s.ericsson dan ne motoroladan telefon alınmaz artık.se arkasında kocaman sony olmasına rağmen bişeler başaramıyor ya yazık .....
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_extreme_ 8 yıl

DH Misafiri

bence se tasarım konusunda en kötü firmalardan biri ve hep plastik telefonlar üretiyo.

ne s.ericsson dan ne motoroladan telefon alınmaz artık.se arkasında kocaman sony olmasına rağmen bişeler başaramıyor ya yazık .....


SE tasarım olarak kötü diyorsanız, tasarım anlayışınız biraz farklı sanırım. ancak renkler ve zevkler tartışılmaz tabi orası da var.


ayrıca hep plastik telefon üretiyorlar diyorsunuzda, Samsung ve SE gibi devlerin cihazlarında neden plastik malzemeyi kullandığını anlamak zor değil. plastik malzeme metale göre her zaman çok hafif olur ve özellikle yazın telefonun ısınmasını önler. yani sonuç olarak bu iki dünya devi birşey biliyorlar ki bu malzemeyi kullanıyorlar. ancak burda tamam cihaz hafif, yazın az ısınır ama kasa plastik olduğundan malzeme kalitesiz diye düşünebilirsiniz ancak Arc'ı 1 hafta kullanmış ve şuan SII kullanan biri olarak size şunu söyleyebilirim ki; bu iki cihaz da plastik kasaya sahip olmalarına rağmen kullanılan plastiklerin malzeme kalitesi üst düzeydedir ki; zaten bu iki devin de böyle ultra ince bir yapıya sahip cihazlarının kasa kaplamalarında, kalitesiz malzeme kullanma gibi bir lüksleri yoktur.Prestij kaybetmek istemezler bu konuda...
Yanıtla +5
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yunuss.10 8 yıl

DH Misafiri
bence se tasarım konusunda en kötü firmalardan biri ve hep plastik telefonlar üretiyo.birde motorola var pazar payını tekrar kazanmak için ne bulsa koyuyo telefona çirkin çirkin en iyi donanım ama özenle üretilmemiş bir telefonu almam ben bide hergün yeni bi model yaw hem android bu tutarsızlıkla kendinden soğutuyor.daha 3.0 ı kullanmadan 3.2 dedikodusu çıktı maden sisteme entegre edeceğin çok şey var adam gibi bir güncellemeyle hepsini tam yap kullansın millet ben tablet alacak olsam beklerim 3.2 çıkacak diye sonra 3.4ü atarlar ortaya alacağım varsa da almam dengesiz bir işletim sistemi ve çırpınan üreticilerden cihaz almak pek mantılsız açıkçası.Yani ne s.ericsson dan ne motoroladan telefon alınmaz artık.se arkasında kocaman sony olmasına rağmen bişeler başaramıyor ya yazık .....

Buna gulerim iste


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lazloo 8 yıl

DH Misafiri

bence se tasarım konusunda en kötü firmalardan biri ve hep plastik telefonlar üretiyo.birde motorola var pazar payını tekrar kazanmak için ne bulsa koyuyo telefona çirkin çirkin en iyi donanım ama özenle üretilmemiş bir telefonu almam ben bide hergün yeni bi model yaw hem android bu tutarsızlıkla kendinden soğutuyor.daha 3.0 ı kullanmadan 3.2 dedikodusu çıktı maden sisteme entegre edeceğin çok şey var adam gibi bir güncellemeyle hepsini tam yap kullansın millet ben tablet alacak olsam beklerim 3.2 çıkacak diye sonra 3.4ü atarlar ortaya alacağım varsa da almam dengesiz bir işletim sistemi ve çırpınan üreticilerden cihaz almak pek mantılsız açıkçası.Yani ne s.ericsson dan ne motoroladan telefon alınmaz artık.se arkasında kocaman sony olmasına rağmen bişeler başaramıyor ya yazık .....

Ya sen niye böyle Android li bir cihazın haberi çıkınca gelip yok kötü,yok çirkin deyip,Iphone alırım daha iti diyorun ki?Tasarımı en kötü dediğin firmanın telefonunun dünyanın en prestijli tasarım ödülünü kazandığını biliyor musunuz acaba?REDDOT.Güncellemeler sonsuza kadar gelecek diye birşey mi var?2.3 gelir,2.3.3 gelir,2.4 gelir.Diğerleri gelmez.Size birisi zorla mı Android li cihazlar aldırıyor acaba?
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acmtncy 8 yıl
4,5" fazla büyük olur gereksiz ama öyle olursa çözübürlük qHD olmalı.
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burak_5866 8 yıl
4.5" 16 mp çift çekirdek bataryası birde iyi giden super amoled plus ekran olursa 4-4 lük telefon olur.
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lazloo 8 yıl

burak_5866

4.5" 16 mp çift çekirdek bataryası birde iyi giden super amoled plus ekran olursa 4-4 lük telefon olur.

sAMOLED + zor ama BE kesin olur.
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Mr. Jingles 8 yıl

burak_5866

4.5" 16 mp çift çekirdek bataryası birde iyi giden super amoled plus ekran olursa 4-4 lük telefon olur.

Sony zaten ekran üreticisi konumunda ve kendisine ait ekran teknolojisi varken niye başkasının ürettiği ekranı alıp para kaptırsın?



DH Misafiri

bence se tasarım konusunda en kötü firmalardan biri ve hep plastik telefonlar üretiyo.birde motorola var pazar payını tekrar kazanmak için ne bulsa koyuyo telefona çirkin çirkin en iyi donanım ama özenle üretilmemiş bir telefonu almam ben bide hergün yeni bi model yaw hem android bu tutarsızlıkla kendinden soğutuyor.daha 3.0 ı kullanmadan 3.2 dedikodusu çıktı maden sisteme entegre edeceğin çok şey var adam gibi bir güncellemeyle hepsini tam yap kullansın millet ben tablet alacak olsam beklerim 3.2 çıkacak diye sonra 3.4ü atarlar ortaya alacağım varsa da almam dengesiz bir işletim sistemi ve çırpınan üreticilerden cihaz almak pek mantılsız açıkçası.Yani ne s.ericsson dan ne motoroladan telefon alınmaz artık.se arkasında kocaman sony olmasına rağmen bişeler başaramıyor ya yazık .....

Tasarım göreceli olduğu için bir şey diyemem ama tasarım konusunda SE'in tasarımları kadar göze hitap eden başka bir marka şu anda yok. Varsa da ben bilmiyorum.
Tasarım konusunda kimseyi taklit etmeden kendisine has tasarım yapan bir firma. En azından Samsung'un bu konuda SE'i örnek alması gerek.


Android konusunda söylediklerine katılıyorum.
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FATAL1TY` 8 yıl

burak_5866

4.5" 16 mp çift çekirdek bataryası birde iyi giden super amoled plus ekran olursa 4-4 lük telefon olur.


Harbiden mükemmel olur bir de şu dahili hafıza ve ikincil ön kamera olayına çözüm bulmaları lazım Samsung bile Galaxy S II`ye 16 ve 32 GB`lık dahili bellek seçenekleri sunuyor...Nokia deseniz N9`da adamlar 64 GB`a atladı büyük ihtimalle N950`dede öyle olacak.Ön kamera olayına değinmeme gerek yok zaten...
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LKLC 8 yıl
Sony çok geç kaldı çift çekirdekte.
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