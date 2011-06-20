Sony Ericsson Xperia Duo, yayınlanan yeni görüntüyle tekrar gündeme geldi

Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükseliş yakalayan Sony Ericsson firmasının, Xperia Duo modeliyle ilgili yeni bir görsel daha internete sızdırıldı.

İsminden yola çıkılarak çift çekirdekli işlemciden güç alması beklenen Xperia Duo, hemen yanında duran Xperia Arc'a kıyasla biraz daha uzun duruyor ve ekran boyutu daha büyük (4.5-inç olabilir) görünüyor. Hatırlatmak gerekirse şık tasarım çizgilerine sahip 125 mm uzunluğundaki Xperia Arc'da 4.2-inç boyutunda dokunmatik ekrana yer verilmişti. Muhtemelen Xperia Duo'nun ekran çözünürlüğü Xperia Arc ile aynı (480 x 854 piksel) kalacaktır.





Xperia Duo'nun kamerasının 8 megapiksel veya 16 megapiksel çözünürlük sunabileceği rivayet edilirken işlemcinin önceki modeller göz önünde tutulduğunda Qualcomm tarafından geliştirilebileceği düşünülüyor.





Sony Ericsson Xperia Duo'nun ne zaman resmi olarak tanıtılacağı üzerindeki sır perdesi kaldırılmadı.

