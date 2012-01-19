Sony Ericsson'dan 4. çeyrekte 317 milyon dolar gelir kaybı

2011 yılında Xperia serisiyle oldukça beğeni toplayan Sony Ericsson, CES fuarındaki iddialı modelleriyle 2012 yılı için rekabete hazır olduğunu gösterdi. Ancak geçen yıl son çeyrekte Ericsson hisselerinin satışı ve ardından başlayan yeniden yapılanma süreci şirkete kayıplar yaşattı.





Tam mali rapor öncesi son çeyrek hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Sony Ericsson; bu dönemde Apple, Samsung ve HTC gibi rakipleri karşısında rekabetin gerisinde kaldı. Sony Ericsson ortaklığındaki Ericsson'un yüzde 50'lik payını 1.29 milyar dolara satın alan ve yeniden yapılanma sürecine giren Sony Ericsson ortaklığı, son çeyreği 317 milyon dolarlık kayıpla kapattı. Bunun 160 milyon doları Ericsson bölümünden kaynaklandı.





Sony Ericsson, Tayland'daki sel felaketinin sebep olduğu istenmeyen makro ekonomik şartlar ve etkiler nedeniyle akıllı telefon üretiminde son çeyrekte düşüşler yaşadığını açıkladı.





Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan satış sürecinde Ocak ve Şubat aylarında birleşme prosedürü devam edecek. Sony, Ericsson'un mobil bölümündeki akıllı telefon üretim bandını kendi elektronik bölümüne transfer edecek. Ayrıca kablosuz cihaz teknolojileriyle ilgili 5 önemli patent grubunu da Sony kendi portföyüne dahil edecek. Ericsson sürecin bitiminde Sony'den 1.9 milyar dolar nakit ödeme alacak.





Sony'nin daha önce Sony Ericsson olarak satışa sunduğu mobil cihazlarında bu yıldan itibaren Ericsson ibaresini göremeyeceğiz. Bu süreç nedeniyle 2012 ilk çeyreğinde de Sony Ericsson yüksek bir kar elde edemeyecek.