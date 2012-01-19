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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson'dan 4. çeyrekte 317 milyon dolar gelir kaybı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılında Xperia serisiyle oldukça beğeni toplayan Sony Ericsson, CES fuarındaki iddialı modelleriyle 2012 yılı için rekabete hazır olduğunu gösterdi. Ancak geçen yıl son çeyrekte Ericsson hisselerinin satışı ve ardından başlayan yeniden yapılanma süreci şirkete kayıplar yaşattı.

Tam mali rapor öncesi son çeyrek hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Sony Ericsson; bu dönemde Apple, Samsung ve HTC gibi rakipleri karşısında rekabetin gerisinde kaldı. Sony Ericsson ortaklığındaki Ericsson'un yüzde 50'lik payını 1.29 milyar dolara satın alan ve yeniden yapılanma sürecine giren Sony Ericsson ortaklığı, son çeyreği 317 milyon dolarlık kayıpla kapattı. Bunun 160 milyon doları Ericsson bölümünden kaynaklandı.

Sony Ericsson, Tayland'daki sel felaketinin sebep olduğu istenmeyen makro ekonomik şartlar ve etkiler nedeniyle akıllı telefon üretiminde son çeyrekte düşüşler yaşadığını açıkladı. 

Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan satış sürecinde Ocak ve Şubat aylarında birleşme prosedürü devam edecek. Sony, Ericsson'un mobil bölümündeki akıllı telefon üretim bandını kendi elektronik bölümüne transfer edecek. Ayrıca kablosuz cihaz teknolojileriyle ilgili 5 önemli patent grubunu da Sony kendi portföyüne dahil edecek. Ericsson sürecin bitiminde Sony'den 1.9 milyar dolar nakit ödeme alacak.

Sony'nin daha önce Sony Ericsson olarak satışa sunduğu mobil cihazlarında bu yıldan itibaren Ericsson ibaresini göremeyeceğiz. Bu süreç nedeniyle 2012 ilk çeyreğinde de Sony Ericsson yüksek bir kar elde edemeyecek.

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neXXen 7 yıl en beğenilen
sahoron
Bu sony firması 2012 fuarında 2010 teknolojisi olan işlemciler ile Xpeira S ile İon modellerini tanıtan firma degilmiydi? Hatta ingilterede satışı 500 sterlin. Kusura bakma sony cim tasarım ve kameran güzel ama diger firmalarda odun toplamıyo r sen böyle devam et milyarlarca zarar edersin

Diğer firmalar yazılımdan önce donanım veriyorlar. 4 çekirdekli bir telefonla ne yapacaksın acaba? Sony tam zamanında ve yerinde gidiyor. Diğerlerinin gereksiz bir donanım yarışı var, hepsi bu!
sahoronBu sony firması 2012 fuarında 2010 teknolojisi olan işlemciler ile Xpeira S ile İon modellerini tanıtan firma degilmiydi? Hatta ingilter...
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DH Misafiri 7 yıl
Ya anlamadıgım olay şu, bu sony ne yaprsa yapsın kimseye yaranamıyor çok garip. Ya sizin ove öve bitiremediguniz htcxe htc sensetion iphone 4 bunların hepsini kullandım. Ama bunların hiçbiri şuan kullandigim experia arc'in yanina bile yaklasamaz. Bambaşka sony bekleyin nazomiı ion geliyor asıl. O
zaman görecek sony düşmanları..
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Brk58 7 yıl
Tarz Meselesi :P

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DH Misafiri 7 yıl
Arkdaşlar acık konusmak gerekirse sony bu işi pek beceremiyor ha lg ha sony eh işte tasarımları biraz iyi farkındaysanız ilk 3 firma belli phone samsung htc yardırıp gidiyorlar .. sony en büyük kaybı hız ve dahili hafıza .. geri kalan güzel ..
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Angelica 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkdaşlar acık konusmak gerekirse sony bu işi pek beceremiyor ha lg ha sony eh işte tasarımları biraz iyi farkındaysanız ilk 3 firma belli phone samsung htc yardırıp gidiyorlar .. sony en büyük kaybı hız ve dahili hafıza .. geri kalan güzel ..

Herkes senin gibi dusunmuyor..
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sagy 7 yıl
Bence 2012 sony nin atak yılı olacak
Bi experia s videolarını izlerse degimi daha iyi anlarlar...
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Angelica 7 yıl sagy
sagy

Bence 2012 sony nin atak yılı olacak
Bi experia s videolarını izlerse degimi daha iyi anlarlar...

katılıyorum.. sony ericsson kalitesiz ya da cağ dışı telefon ürettigi için zarara girmedi. kaliteli telefonları çağ dışında piyasaya sürdüğü için kaybetti. tekele geçiş sonucu patlama olcak düşüncesindeyim. sony 2 sene içersinde ilk 3 e kesin girecek. girmezse bu foruma daha da girmem. yalnız bie sıkıntı var. o da şudur ki; sony nin tasarımları sony ericsson unkiler kadar iddialı degil. mesela o kadar sony tel görüntülendi ama hala biri bir arc yada x10 kadar yok.. beni en cok düşündüren kısım bu..
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Brk58 7 yıl
Sağlan sağlam sağlam bence bunu demenizin nedeni yavaslıgı sizi delirtiyor ve atıyorsunuz ve aa kırılmadı diyorsunuz sadece sağlamlığı var yada taş niyetine kullanıyorsunuz.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Angelica 7 yıl Brk58
Brk58

Sağlan sağlam sağlam bence bunu demenizin nedeni yavaslıgı sizi delirtiyor ve atıyorsunuz ve aa kırılmadı diyorsunuz sadece sağlamlığı var yada taş niyetine kullanıyorsunuz.

kendi adıma konusuyorum; imzamdaki sony ericssonları 10 senedir kullanıyorum tabi bunun öncesinde cok ericsson kullandım. hiçbirini, bu yavas diyip duvara fırlatmadım
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nightsoldier 7 yıl Brk58
Brk58

Sağlan sağlam sağlam bence bunu demenizin nedeni yavaslıgı sizi delirtiyor ve atıyorsunuz ve aa kırılmadı diyorsunuz sadece sağlamlığı var yada taş niyetine kullanıyorsunuz.

yavaslık konusunda kımse nokıanın elıne su dokemez. Bır telefon karsı taraf mesgul caldıgında kılıtlenır mı? veya cekmedıgınde kılıtlenır mı veya kendı web tarayıcısını wı-fı ıle actıgınızda asırı ısınır mı? Acılması ve kendıne gelmesı 1-1.5 dk. Bulur mu, e serıes yazısı bır senede sılınır mı
E63 ve bır cok nokıa boyle.(e71 arka celık kapak soldu.e63 e serıes yazısı sılındı.5230, e72 ve 1112 cok ıyı durumdalar. 1112 4 yıldır kullanılıyor) Ama sarjı 10 numara, dayanıklılıkta da oyle.
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Lewis Hamilton 7 yıl
Sony ericssonu aldıktan yükselişe geçecek.
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cagataykoroglu 7 yıl
HTC nin piline laf edenler biraz SE official forumlardaki pil şikayetlerine göz atsın derim.
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siakawa 7 yıl
Sony ericsson , iphone , htc , samsung , motorola ve lg kullanmis biri olarak kisisel fikrimi beyan edeyim piyasada farkli ve kaliteli is yapmaya calisan iki firma var biri sony digeri apple geri kalan onlarin takipcileri...
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s!y@h 7 yıl
se yi çok sevmeme rağmen ülkemizde teknik servis sağlayıcıları berbatötesi hiç çözümsüzlük için ellerinden geleni yapıyolar hala 7 aydır bekleyen cihazım var teleserviste yazılım için gönderdim ekranı kırık geldi geriye ve bunun için benden ücret talep ettiler tabi şuan konu tüketici mahkemesine taşındı sonuç bekliyoruz
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XperiaTM 7 yıl
Diğer telefon markalarını taklit etmeyen tek firma olmak zor olsa gerek.
Adamların her yaptığı telefon taş gibi. Bugüne kadar hiç sıkıntı yaşamadım.
Arc S kullanıyorum 10 numara. Şarjı da idare ediyor çok kötü değil bence.
Ekran ışığını tamamen açmazsan sorun olmuyor benim açımdan.
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furkant1 7 yıl
LegoLaSH
....Sensation Xe batarya ömrü aksam 10 ye kdar dayanıyordu....

"10 ye kadar"
Arkadaşım 10'u nasıl okudun ya bi çözemedim içimde kaldı :D
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LegoLaSH 7 yıl furkant1
furkant1

LegoLaSH
....Sensation Xe batarya ömrü aksam 10 ye kdar dayanıyordu....

"10 ye kadar"

Arkadaşım 10'u nasıl okudun ya bi çözemedim içimde kaldı :D

Bende okuyamıyorum şuan
Saat 10 a kadar olacaktı.
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fth-bsky 7 yıl
bana göre en çok iyi telefonlar yapıyorlar hatta her aldığım telefonundan memnun kaldım ama nasıl yönetiyorlarsa yada pazarlama departmanın başında kim varsa kesin bu işi bilmiyor
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NuKe_MaNia 7 yıl
yıllardır se kullanıyorum daha bir yamuğunu görmedim

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