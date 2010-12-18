Sony Ericsson'un dokunmatik ekranlı Walkman telefonu Yendo'nun çıkış tarihi ertelendi?

Sony Ericsson'un haziran ayında duyurduğu dokunmatik ekranlı Walkman telefon Yendo'nun çıkış tarihi, Almanya merkezli NieuweMobiel sitesinden gelen haberlere göre ertelendi. Firmanın önemli isimlerinden Ben Padley'nin yaptığı açıklamalara göre ertelemenin temelinde yazılımsal kaynaklı bir takım problemler olması yatıyor ve telefonun çıkış tarihi olarak 2011 yılının şubat ayı gösteriliyor.

Çift band GSM şebekesi desteği, 2.6 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 2 megapiksel CMOS kamera, Bluetooth 2.1, RDS'li FM radyo ve Facebook, Twitter, Orkut gibi sosyal ağlarla entegrasyon gibi teknik özelliklere sahip telefonun pek çok renk seçeneğiyle Walkman telefon meraklılarıyla buluşması bekleniyor.

http://www.nieuwemobiel.nl/120734/4207/Sony-Ericsson-stelt-Yendo-uit.html