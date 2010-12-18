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Sony Ericsson'un dokunmatik ekranlı Walkman telefonu Yendo'nun çıkış tarihi ertelendi?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,5b
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22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un haziran ayında duyurduğu dokunmatik ekranlı Walkman telefon Yendo'nun çıkış tarihi, Almanya merkezli NieuweMobiel sitesinden gelen haberlere göre ertelendi. Firmanın önemli isimlerinden Ben Padley'nin yaptığı açıklamalara göre ertelemenin temelinde yazılımsal kaynaklı bir takım problemler olması yatıyor ve telefonun çıkış tarihi olarak 2011 yılının şubat ayı gösteriliyor.

Çift band GSM şebekesi desteği, 2.6 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 2 megapiksel CMOS kamera, Bluetooth 2.1, RDS'li FM radyo ve Facebook, Twitter, Orkut gibi sosyal ağlarla entegrasyon gibi teknik özelliklere sahip telefonun pek çok renk seçeneğiyle Walkman telefon meraklılarıyla buluşması bekleniyor.


http://www.nieuwemobiel.nl/120734/4207/Sony-Ericsson-stelt-Yendo-uit.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
eskiden 10 numara telefonlar yapıyordu sony ericson şimdi tam bir rezalet böyle giderse piyasadan komple silinir giderler harbi çok yazım one oyle 5mb hafızalı telefon :D:D haha cok guldum yaa :D acaba 5 mb hafıza ile 100 mb hafıza koymasının arasında nekadar bi maliyet farkı var cok merak ediyorum acıkcası :D
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Tesla Nikola 8 yıl
telefon cikti

gsmarena.com/...
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xxxx1 8 yıl
Sony Ericsson'un müzik kalitesi hemen hemen her cihazında üst seviyede...w serilerine medya oynatıcılarında farklılık ve fazladan bir kaç tuş var okadar...
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_SENSONİC_ 8 yıl
özellikleri cok yüksek olmasada giriş seviyessi için güzel bir model
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frt-_-ctn 8 yıl
bunun her yeri dokunmatik olsa ne olur ya?
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Master KENOBI 8 yıl
Öellikleri çok kısıtlı, en azından kamera ve dahili bellek daha yüksek olabilirdi.
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dreamblue35 8 yıl
bu telefon değilde 3' ekranı olup da masa standı ile beraber gelen bi cep telefonu var 600 küsür lira çok hoşuma gitmişti walkman özelliği olanlarının diğerlerinden hiç bir farkı yok hepsinde hemen hemen aynı özellik var
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yunuss.10 8 yıl

dreamblue35

bu telefon değilde 3' ekranı olup da masa standı ile beraber gelen bi cep telefonu var 600 küsür lira çok hoşuma gitmişti walkman özelliği olanlarının diğerlerinden hiç bir farkı yok hepsinde hemen hemen aynı özellik var


aino diyosunuz heralde oda tam dokunmatik değil
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Batuist 8 yıl
telefon oldukça şık duruyor
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babaeski39 8 yıl
yazıda bir hata olmalı 5 mb dahili bellek deniyor o eskilerde kaldı özellikleri iyi sayılır kamerası 3.2 olabilirdi en azından
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me3333 8 yıl
156mhz.de işlemcisi var hata mata yok 5mb bellek işte işletim sistemi olmayan bi cihaz:)
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..Knight.. 8 yıl
babaeski39

yazıda bir hata olmalı 5 mb dahili bellek deniyor o eskilerde kaldı özellikleri iyi sayılır kamerası 3.2 olabilirdi en azından


sonyericsson.com/...

Yazıda hata yok.
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