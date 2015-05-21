Sony Lavender ön kamerası 13MP çözünürlüğe sahip olacak

Sony'nin neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını bu haberimizde sizlere duyurmuştuk. Sony Levander kod adına sahip bu cihaz ile ilgili yeni bilgiler geldi.





Sızan yeni bilgilere göre Sony Lavender 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir ön kameraya sahip olacak. Daha çok özçekim tutkunlarına hitap eden modelleri Sony Xperia C serisi altında topluyordu. Ancak Xperia C4 yeni lanse edildiği için bu modelin farklı bir kulvarda yürümesi muhtemel.





Ayrıca modelin ön kamera çözünürlüğü de Sony açısından bir ilki temsil ediyor. Zira bu denli yüksek bir çözünürlük şimdiye kadar herhangi bir Xperia cihazının ön kamerasında kullanılmamıştı.





Sony Lavender modelinin Full HD ekran, 64-bitlik MT6752 8 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, çift SIM desteği, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikleri olduğu belirtiliyor. Sony Lavender'in ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Ancak edindiğimiz bilgilere göre yaz ayları sonlarında 4G ihalesi ile birlikte ülkemize gelmesi ihtimal dahilinde.

http://www.phonearena.com/news/Sonys-bezel-less-Lavender-smartphone-to-feature-two-13-MP-cameras_id69404