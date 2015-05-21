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Sony Lavender ön kamerası 13MP çözünürlüğe sahip olacak

4 yıl
2,9b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Lavender ön kamerası 13MP çözünürlüğe sahip olacak

Sony'nin neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını bu haberimizde sizlere duyurmuştuk. Sony Levander kod adına sahip bu cihaz ile ilgili yeni bilgiler geldi. 

Sızan yeni bilgilere göre Sony Lavender 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir ön kameraya sahip olacak. Daha çok özçekim tutkunlarına hitap eden modelleri Sony Xperia C serisi altında topluyordu. Ancak Xperia C4 yeni lanse edildiği için bu modelin farklı bir kulvarda yürümesi muhtemel. 

Ayrıca modelin ön kamera çözünürlüğü de Sony açısından bir ilki temsil ediyor. Zira bu denli yüksek bir çözünürlük şimdiye kadar herhangi bir Xperia cihazının ön kamerasında kullanılmamıştı. 

Sony Lavender modelinin Full HD ekran, 64-bitlik MT6752 8 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, çift SIM desteği, Android 5.0 işletim sistemi  şeklinde özellikleri olduğu belirtiliyor. Sony Lavender'in ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Ancak edindiğimiz bilgilere göre yaz ayları sonlarında 4G ihalesi ile birlikte ülkemize gelmesi ihtimal dahilinde. 

http://www.phonearena.com/news/Sonys-bezel-less-Lavender-smartphone-to-feature-two-13-MP-cameras_id69404 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mentor23 4 yıl
Sony nin bu kadar ince çerçeve ile gelmesini beklemiyorum
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beter.böcek 4 yıl
blackberry z10 dan alintilar mevcut
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AjanGevrek 4 yıl
Mediatek diyince aklıma direkt replika telefon geldiği için pek güven vermiyor bana. Pohta çuğabilir yani
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.Aslan. 4 yıl
Cok gerekliymis gibi gelmedi bana.
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3ngerek 4 yıl
c4 teğil T4 Ultra !
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Beybifeys 4 yıl
travers
Çizim paint terk :)Yalnız Sony ve diğer markaların mediatek işlemcileri yavaş yavaş kullanmaları güzel bir hareket. Qualcomm aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koymaz artık.

Çizim sketch yani taslak model olduğundan alışık değilsiniz. Render alsalar gerçeğinden farkı kalmayacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 4 yıl Beybifeys
Beybifeys

travers

Çizim paint terk :)Yalnız Sony ve diğer markaların mediatek işlemcileri yavaş yavaş kullanmaları güzel bir hareket. Qualcomm aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koymaz artık.


Çizim sketch yani taslak model olduğundan alışık değilsiniz. Render alsalar gerçeğinden farkı kalmayacaktır.

Biliyor muymuş diye sorsana. Mesajı değiştirmiş hemen.
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travers 4 yıl
Çizim paint terk :)
Yalnız Sony ve diğer markaların mediatek işlemcileri yavaş yavaş kullanmaları güzel bir hareket. Qualcomm aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koymaz artık.
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10ff 4 yıl
Bu ne yahu :D
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sis651 4 yıl
İsim biraz garip, lavabo açıcı falan gibi.
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