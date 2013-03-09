Sony NEX-7N modelinin özellikleri netleşmeye devam ediyor

Haber Editörü
Dünya'nın sayılı elektronik firmalarından olan Sony'nin NEX ailesine katılması beklenen NEX-7N modelinin özellikleri netleşmeye devam ediyor.
Sony tarafından geliştirilen ve çok beğenilen NEX fotoğraf makinesi ailesi, yeni modeller ile güncellenmeye devam ediyor. Çoğu kullanıcıya göre çok kısa aralıklarla olan bu güncellemeler, NEX-7 modeli içinde uzun zamandır bekleniyor. Son gelen bilgilere göre NEX-7 modelinin yerine gelmesi beklenen NEX-7N modelinin teknik özellikleri iyice ortaya çıkmaya başladı. Bu özelliklere bakarsak;
- Yeni geliştirilen 24MP APS-C sensör
- 3.8 milyon çözünürlüğünde elektronik vizör
- Dokunmatik ekran
- Hibrit kontrast ve sahne tespitli netleme motoru
- Renk seçme performansı arttırılmış "Focus Peaking" özelliği
- Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği
- Dahili GPS içermeyen yapı
- NEX-7 ile benzer gövde yapısı ve tasarım
Şimdilik teknik olarak yukarıdaki özellikler ile piyasaya çıkması beklenen NEX-7N modeli, nisan ayında duyurulup mayıs ayında piyasaya çıkabilir.
http://photorumors.com/2013/03/09/first-rumored-sony-nex-7n-mirrorless-camera-specifications/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotoRumors+%28PhotoRumors.com%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nex7n nex6 nın devamı değil ki ,nex 7 'nin üst versiyonu ve devamıdır nex7n .Nex6 , nex5 in devamı olan modeldir.Kulvarları biraz farklıdır.
valla nex 6 çıkalı baya oluyor aslında da buraya gelene kadar diğer modeller tanıtılıyor. nex 6 nın bir çok yönü nex 7 den daha iyi, nex 7n in çıkması gerekiyordu zaten.. yepyeni bir şey çıkmayacak, dinamik aralık biraz daha iyi ve iso performansında 1/2-1 stopluk bir iyileşme olucak işte.