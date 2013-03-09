Sony NEX-7N modelinin özellikleri netleşmeye devam ediyor

Dünya'nın sayılı elektronik firmalarından olan Sony'nin NEX ailesine katılması beklenen NEX-7N modelinin özellikleri netleşmeye devam ediyor.

Sony tarafından geliştirilen ve çok beğenilen NEX fotoğraf makinesi ailesi, yeni modeller ile güncellenmeye devam ediyor. Çoğu kullanıcıya göre çok kısa aralıklarla olan bu güncellemeler, NEX-7 modeli içinde uzun zamandır bekleniyor. Son gelen bilgilere göre NEX-7 modelinin yerine gelmesi beklenen NEX-7N modelinin teknik özellikleri iyice ortaya çıkmaya başladı. Bu özelliklere bakarsak;

Yeni geliştirilen 24MP APS-C sensör

3.8 milyon çözünürlüğünde elektronik vizör

Dokunmatik ekran

Hibrit kontrast ve sahne tespitli netleme motoru

Renk seçme performansı arttırılmış "Focus Peaking" özelliği

Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği

Dahili GPS içermeyen yapı

NEX-7 ile benzer gövde yapısı ve tasarım Şimdilik teknik olarak yukarıdaki özellikler ile piyasaya çıkması beklenen NEX-7N modeli, nisan ayında duyurulup mayıs ayında piyasaya çıkabilir.

http://photorumors.com/2013/03/09/first-rumored-sony-nex-7n-mirrorless-camera-specifications/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotoRumors+%28PhotoRumors.com%29