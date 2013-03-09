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Sony NEX-7N modelinin özellikleri netleşmeye devam ediyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony NEX-7N modelinin özellikleri netleşmeye devam ediyor
Dünya'nın sayılı elektronik firmalarından olan Sony'nin NEX ailesine katılması beklenen NEX-7N modelinin özellikleri netleşmeye devam ediyor.
Sony tarafından geliştirilen ve çok beğenilen NEX fotoğraf makinesi ailesi, yeni modeller ile güncellenmeye devam ediyor. Çoğu kullanıcıya göre çok kısa aralıklarla olan bu güncellemeler, NEX-7 modeli içinde uzun zamandır bekleniyor. Son gelen bilgilere göre NEX-7 modelinin yerine gelmesi beklenen NEX-7N modelinin teknik özellikleri iyice ortaya çıkmaya başladı. Bu özelliklere bakarsak;
  • Yeni geliştirilen 24MP APS-C sensör
  • 3.8 milyon çözünürlüğünde elektronik vizör
  • Dokunmatik ekran
  • Hibrit kontrast ve sahne tespitli netleme motoru 
  • Renk seçme performansı arttırılmış "Focus Peaking" özelliği
  • Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği
  • Dahili GPS içermeyen yapı
  • NEX-7 ile benzer gövde yapısı ve tasarım
Şimdilik teknik olarak yukarıdaki özellikler ile piyasaya çıkması beklenen NEX-7N modeli, nisan ayında duyurulup mayıs ayında piyasaya çıkabilir.

http://photorumors.com/2013/03/09/first-rumored-sony-nex-7n-mirrorless-camera-specifications/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotoRumors+%28PhotoRumors.com%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savasserter 6 yıl
Canon ve Nikon dan da ciddi rakipler bekliyorum NEX serisine. Yoksa fiyatlar hep böyle uçuk kaçık olarak kalacak, bizde 3,5,6,7 diye bakıp duracağız.
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aziz77 6 yıl
yetiş yetişebilirsen..
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TheJudgé 6 yıl
Daha Nex-6 yı bile marketlerde bulup test etmiş değilim , ne çabuk 7N çıkıyor ..
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Technotronic 6 yıl TheJudgé
TheJudgé

Daha Nex-6 yı bile marketlerde bulup test etmiş değilim , ne çabuk 7N çıkıyor ..

nex7n nex6 nın devamı değil ki ,nex 7 'nin üst versiyonu ve devamıdır nex7n .Nex6 , nex5 in devamı olan modeldir.Kulvarları biraz farklıdır.
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M@rvelous 6 yıl TheJudgé
TheJudgé

Daha Nex-6 yı bile marketlerde bulup test etmiş değilim , ne çabuk 7N çıkıyor ..

valla nex 6 çıkalı baya oluyor aslında da buraya gelene kadar diğer modeller tanıtılıyor. nex 6 nın bir çok yönü nex 7 den daha iyi, nex 7n in çıkması gerekiyordu zaten.. yepyeni bir şey çıkmayacak, dinamik aralık biraz daha iyi ve iso performansında 1/2-1 stopluk bir iyileşme olucak işte.
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DH Misafiri 6 yıl
son satırda yazım hatası var mayıs ayında duyurulup nisanda cıkcak dıye
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war3z 6 yıl
yeni nex-f3 aldım çıkacağını bilsem beklerdim :) şaka bir yana tr fiyatı 4000tl olur heralde :)
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