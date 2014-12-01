Sony Pictures hacklendi filmler internete saçıldı





Son yıllarda hackerların Sony firmasına ayrı bir ilgi gösterdiğini ve sürekli farklı bölümlerine saldırarak elde ettiği kişisel verileri internete sızdırdığını görüyoruz. Sony bu nedenle müşterilerine tazminat ödemek zorunda kalsa da halen hacklenmeye devam ediyor.





Hackerların son kurbanı bu kez firmanın film bölümü Sony Pictures oldu. Sony hacklenme olaylarını ilk etapta kabul etmemişti ancak Annie, Fury, Mr. Turner ve Still Alice gibi filmler torrent sitelerinde boy göstermeye başlayınca gerçek ortaya çıktı.





Fury dışındaki filmler pek çok ülkede henüz gösterime girmiş bile değil ve Blu-ray setleri de haliyle hazırlanmadı. Paylaşılan filmlerin 2014 Sony Movie şeklinde başlayan isimlere sahip olması da bu iddiaları destekliyor.





Saldırıyı yaptığı belirtilen Guardians of Peace adlı grubun lideri internete sızan videolardan sorumlu olduklarını duyurdu ve yaklaşık 100TB civarında verinin de önümüzdeki günlerde internete yükleneceğini sözlerine ekledi.





Grubun sadece filmleri değil çalışanların ve müşterilerin de önemli bilgilerini çaldığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan internette yayımlanacak verilerin kredi kartı şifreleri veya email adresleri gibi hayati verileri içermesi de olası. Sony şimdilik bu saldırıya karşı bir girişim başlatmış değil.

http://www.hollywoodreporter.com/news/sony-films-leak-online-hack-752821