Sony Pictures hacklendi filmler internete saçıldı

Haber Editörü
Son yıllarda hackerların Sony firmasına ayrı bir ilgi gösterdiğini ve sürekli farklı bölümlerine saldırarak elde ettiği kişisel verileri internete sızdırdığını görüyoruz. Sony bu nedenle müşterilerine tazminat ödemek zorunda kalsa da halen hacklenmeye devam ediyor.
Hackerların son kurbanı bu kez firmanın film bölümü Sony Pictures oldu. Sony hacklenme olaylarını ilk etapta kabul etmemişti ancak Annie, Fury, Mr. Turner ve Still Alice gibi filmler torrent sitelerinde boy göstermeye başlayınca gerçek ortaya çıktı.
Fury dışındaki filmler pek çok ülkede henüz gösterime girmiş bile değil ve Blu-ray setleri de haliyle hazırlanmadı. Paylaşılan filmlerin 2014 Sony Movie şeklinde başlayan isimlere sahip olması da bu iddiaları destekliyor.
Saldırıyı yaptığı belirtilen Guardians of Peace adlı grubun lideri internete sızan videolardan sorumlu olduklarını duyurdu ve yaklaşık 100TB civarında verinin de önümüzdeki günlerde internete yükleneceğini sözlerine ekledi.
Grubun sadece filmleri değil çalışanların ve müşterilerin de önemli bilgilerini çaldığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan internette yayımlanacak verilerin kredi kartı şifreleri veya email adresleri gibi hayati verileri içermesi de olası. Sony şimdilik bu saldırıya karşı bir girişim başlatmış değil.
http://www.hollywoodreporter.com/news/sony-films-leak-online-hack-752821 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekonomik olarak köşeye sıkıştırılan Rusya, ABD ürünlerine ve en önemlisi marka ve sektörlerine saldırıyor gibime geliyor.
Apple Cloud sisteminin hacklenmesi ve ünlülerin gayri özel resimlerinin medyaya sızması da markanın değerinini kaybetmesi üzerineydi. Hollywood filmleri iyi bir sektör ABD için ve bu çalınan filmler bir hayli dolar kaybına neden olacak sektör için.
Ayrıca Rus Hackerlar yabana atılmamalı. ABD film ve müzik sektöründen ciddi para kazanıyor, internet üzerinden korsan yayın öncelikle ABD kazançlarını azaltıyor.
İndirme hızını test etmiştim. Hem kpbs hemde mbps olarak çıkıyor.
25,38 mbps = 3,172 kpbs.
3,172 kpbs yani sanyede 3 mb indirme hızı. Bi şarkının 6 mb olduğu varsayarsak bu hızla 2 saniyede indirebilirsiniz.
Not; bu hız mobil veri hızıdır. HSPA+
Oncelikle sictin sivayayim islemine senmi bakiyorsun.
İnsan az bilgili olur
25 mbps = 3 kbps
Esit yazilir cahilmisiniz
Bak o ozene bezene resmini cektigin speed test ne yazmis bari bakar kor olmayin.
Neden iki farkli Download gosterdigin halde birisi
MBPS iken digeri KB/S bari terimleri iyi ogrenin.
Kb /s nedir saniye basina indirdigim kilobyte
S eki orada süs degil saniyeyi ifade eder.
Komik olmayin terimleri ezberleyin.
Mbps ya da Mbit = Mega bits per second. Yani 1 saniyede ne kadar Mega bit (10^6 Bit) (Bit dediğim şey 1 ler ve 0 lar) iletiliyor anlamına gelen birimdir.
Örnek; boyut olarak 1 Megabyte = 1024 Kilobyte eder, bu boyut ise toplamda 8192000 Bit'e eşittir, bunu internet hız birimine dönüştürürsek 8192000 Bit = 8192 Kbps = 8 Mbps eder.
Kısayol, uzun lafın kısası; saniyede kaç Megabyte dosya çekiyorsun? Yani kaç Mb/s? 5.6 Mb/s mı? Bunu 8 le çarp alsana 44.8 Mbps internetin var demek... Saniyede 945 Kilobyte (945 Kb/s) mı çekiyorsun? 8 le çarp 7560 Kbps netin var demek...
Yine tam tersi ise, internet hızını 8 e bölersen saniyede ne kadar indiridğini bulursun... Mbps den bölersen Mb birimde, Kbps den bölersen Kb birimde çıkar.
Umarım öğrenmişsinizdir
Aklınızda soru varsa sorun...
edit: matematiksel hata vardı düzelttim.. Ayrıca büyüklük terimleri yani bits per second dan önce gelen terimlerede dikkat edin. Kilo, Mega, Tera vs Kilo mesela 1 Kbit = 1000 Bit.
Mbps ya da Mbit = Mega bits per second. Yani 1 saniyede ne kadar Mega bit (10^6 Bit) (Bit dediğim şey 1 ler ve 0 lar) iletiliyor anlamına gelen birimdir.
Örnek; boyut olarak 1 Megabyte = 1024 Kilobyte eder, bu boyut ise toplamda 8192000 Bit'e eşittir, bunu internet hız birimine dönüştürürsek 8192000 Bit = 8192 Kbps = 8 Mbps eder.
Kısayol, uzun lafın kısası; saniyede kaç Megabyte dosya çekiyorsun? Yani kaç Mb/s? 5.6 Mb/s mı? Bunu 8 le çarp alsana 44.8 Mbps internetin var demek... Saniyede 945 Kilobyte (945 Kb/s) mı çekiyorsun? 8 le çarp 7560 Kbps netin var demek...
Yine tam tersi ise, internet hızını 8 e bölersen saniyede ne kadar indiridğini bulursun... Mbps den bölersen Mb birimde, Kbps den bölersen Kb birimde çıkar.
Umarım öğrenmişsinizdir
Aklınızda soru varsa sorun...
edit: matematiksel hata vardı düzelttim.. Ayrıca büyüklük terimleri yani bits per second dan önce gelen terimlerede dikkat edin. Kilo, Mega, Tera vs Kilo mesela 1 Kbit = 1000 Bit.
Mbps ya da Mbit = Mega bits per second. Yani 1 saniyede ne kadar Mega bit (10^6 Bit) (Bit dediğim şey 1 ler ve 0 lar) iletiliyor anlamına gelen birimdir.
Örnek; boyut olarak 1 Megabyte = 1024 Kilobyte eder, bu boyut ise toplamda 8192000 Bit'e eşittir, bunu internet hız birimine dönüştürürsek 8192000 Bit = 8192 Kbps = 8 Mbps eder.
Kısayol, uzun lafın kısası; saniyede kaç Megabyte dosya çekiyorsun? Yani kaç Mb/s? 5.6 Mb/s mı? Bunu 8 le çarp alsana 44.8 Mbps internetin var demek... Saniyede 945 Kilobyte (945 Kb/s) mı çekiyorsun? 8 le çarp 7560 Kbps netin var demek...
Yine tam tersi ise, internet hızını 8 e bölersen saniyede ne kadar indiridğini bulursun... Mbps den bölersen Mb birimde, Kbps den bölersen Kb birimde çıkar.
Umarım öğrenmişsinizdir
Aklınızda soru varsa sorun...
edit: matematiksel hata vardı düzelttim.. Ayrıca büyüklük terimleri yani bits per second dan önce gelen terimlerede dikkat edin. Kilo, Mega, Tera vs Kilo mesela 1 Kbit = 1000 Bit.
Her kaynakta farklı farklı yazılmış doğru olsa bile bunların hepsinin yuklenmesi lazım daha bir kaç tanesi duştu.