Sony PlayStation 4, AMD tabanlı CPU ve GPU ile gelebilir

PlayStation 4 için çalışmalarına devam eden Sony, Orbis kod adını taşıyan yeni oyun konsolunda AMD platformuna geçiş yapacak gibi görünüyor. PlayStation 3'te, IBM'in Cell mimarisini kullanan, kısa bir süre önce piyasaya sunduğu PS Vita'da ise ARM Cortex-A9 tasarımına adapte olan Sony, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte PlayStation 4'te, x86 mimarisini geçiş yapacak.

Son gelen bilgilere göre Sony, PlayStation 4 için AMD'nin en hızlı Fusion işlemcilerinden biri olan dört çekirdekli A8-3850'nin özelleştirilmiş versiyonunu kullanacak. Phenom II ve Athlon II serisi işlemcilerdeki K10 çekirdek mimarisini temel alan işlemciye, 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Radeon HD 6550D entegre grafik birimi eşlik ediyor. VLIW5 tasarımını temel alan grafik birimine ek olarak konsolda Radeon HD 6670'in özelleştirilmiş versiyonunun da olacağı ve iki GPU'nun Hybrid CrossfireX konfigürasyonu çerçevesinde paralel (Radeon HD 6690D2 olarak) çalışacağı bildiriliyor.

Çıkış tarihi henüz bilinmeyen PlayStation 4 için bahsi geçen donanım özellikleri bir takım soru işaretleri yaramıyor da değil zira AMD hali hazırda daha güncel işlemci mimarisine (Bulldozer/Piledriver) ve VLIW4 ile GNC tabanlı daha yeni GPU tasarımlarına sahip. Tabi bu noktada seçimleri etkileyen asıl kriter, PlayStation 4'ün konfigürasyon çalışmalarının başladığı tarih ve takvimi olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan AMD, bu gelişme ile konsol dünyasında da tam hakimiyet kurmuş olacak. Mevcut konsollar arasında Nintendo Wii ve Xbox360'da yer alan AMD, yeni nesilde ise her üç konsolda da yer alarak buradaki pazar payını arttıracak gibi görünüyor.