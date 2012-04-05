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Sony PlayStation 4, AMD tabanlı CPU ve GPU ile gelebilir

7 yıl
11,8b
1
191
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PlayStation 4 için çalışmalarına devam eden Sony, Orbis kod adını taşıyan yeni oyun konsolunda AMD platformuna geçiş yapacak gibi görünüyor. PlayStation 3'te, IBM'in Cell mimarisini kullanan, kısa bir süre önce piyasaya sunduğu PS Vita'da ise ARM Cortex-A9 tasarımına adapte olan Sony, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte PlayStation 4'te, x86 mimarisini geçiş yapacak.
Son gelen bilgilere göre Sony, PlayStation 4 için AMD'nin en hızlı Fusion işlemcilerinden biri olan dört çekirdekli A8-3850'nin özelleştirilmiş versiyonunu kullanacak. Phenom II ve Athlon II serisi işlemcilerdeki K10 çekirdek mimarisini temel alan işlemciye, 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Radeon HD 6550D entegre grafik birimi eşlik ediyor. VLIW5 tasarımını temel alan grafik birimine ek olarak konsolda Radeon HD 6670'in özelleştirilmiş versiyonunun da olacağı ve iki GPU'nun Hybrid CrossfireX konfigürasyonu çerçevesinde paralel (Radeon HD 6690D2 olarak) çalışacağı bildiriliyor.
Çıkış tarihi henüz bilinmeyen PlayStation 4 için bahsi geçen donanım özellikleri bir takım soru işaretleri yaramıyor da değil zira AMD hali hazırda daha güncel işlemci mimarisine (Bulldozer/Piledriver) ve VLIW4 ile GNC tabanlı daha yeni GPU tasarımlarına sahip. Tabi bu noktada seçimleri etkileyen asıl kriter, PlayStation 4'ün konfigürasyon çalışmalarının başladığı tarih ve takvimi olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan AMD, bu gelişme ile konsol dünyasında da tam hakimiyet kurmuş olacak. Mevcut konsollar arasında Nintendo Wii ve Xbox360'da yer alan AMD, yeni nesilde ise her üç konsolda da yer alarak buradaki pazar payını arttıracak gibi görünüyor.

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F.@.T.İ.H 7 yıl en beğenilen
az sonra ''amd batar''cılar gelir ve ps4 ü kötülemeye başlarlar..
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VokalAnestezi 7 yıl
Yorumlara baktıkça gülüyorum arkadaş bu kadar da saçmalanamaz demiştim saçmalanmış. 7970 diyen arkadaş zaten resimde gördüğün kasa 7970 kadar. 7970 koysalar nasıl soğutacaklar. Tek 7670 eski PS GPU'sunu rahatlıkla geçer. 2 tane olmasırahatlıkla oyun oynanmasını sağlar. Keşke yeni nesil fusion kullansalarmış. Bu olay AMD'ye büyük avantaj sağlayacak bu sayede oyunlarla daha uyumlu olacak.
Yorumlara baktıkça gülüyorum arkadaş bu kadar da saçmalanamaz demiştim saçmalanmış. 7970 diyen arkadaş zaten resimde gördüğün kasa 7970 kadar. 7970 koysalar nas...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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bocekgrafik 7 yıl Drakoid
Hotel California

Niye amd ile isbirligi yapiyor ki? F/p oldugu icin mi? Hic olmazsa adam gibi bir gpu koysun. Gtx 680 gorsek cok iyi olurdu veya 7970 gibi bir sey ama bunlarin hepsi hayal tabi. Hayatta o kadar performansli bir sey koymazlar.


AMD veya NVIDIA olması neyi değiştirir? Fanatikliğe gerek yok.


Düşünün ki yeni çıkacak konsolda 6670 gibi bir kullanacaklar. Yani isteseler, PC'de de o 6670 ayarındaki GPU'larla yüksek kaliteyi elde edebilirler. Hadi 6850 olsun. Ama etmezler. Ederlerse kim yeni VGA alır ki o zaman?* Öyle olsa hiç GTX 680, HD7970 gibi kartları satabilirler mi? Tabii ki satamazlar. Düşük maliyetle ne kadar yüksek kâr ettiklerini buradan hesaplayın. Halbuki bu optimizasyon PC'de de öyle olsa, yeni bir ekran kartı alan kişi, o kartla en az 3 yıl boyunca bütün oyunları en yüksek ayarda oynayabilir halbuki.

* Bu konunun hortlatılmasından sonraki yorumları okuyun: DirectX 12, Windows 8 ile birlikte 2012'de lanse edilebilir

* * *

Yeri gelmişken, şu haberi okumanızda fayda var. *
"Konsollarda yüksek performans gösteren GPU'lar PC'de neden yerlerde sürünüyor ya da konsoldaki performansı PC'de neden aynı GPU'larla elde edemiyoruz?" diye merak edenlerin sorularına aradıkları cevap burada...

* AMD: DirectX, PC Oyunlarının gerçek potansiyeline engel oluyor
Hotel CaliforniaNiye amd ile isbirligi yapiyor ki? F/p oldugu icin mi? Hic olmazsa adam gibi bir gpu koysun. Gtx 680 gorsek cok iyi olur...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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SiPAHi_ 6 yıl
Ana konuyu takip etmenizi oneririm zira en son haberleri ve gelismeleri orada paylasiliyor bu konu biraz geriden geliyor buyrun.

resim.donanimhaber.com/...


Buyrun Unreal Engine 4 Tech Demo yeni internete dusdu.

Unreal Engine 4 NVIDIA Kepler GeForce680GTX


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Rubisco 6 yıl
128 SPE destekli gelişmiş bir Cell işlemcisi


8 tane PowerXcell 8i gibi bişi demek bu, o da 1.6 Tera Flop double, 3.2TFLOP single demek. Ekran kartı GPU vs. olmasa da olur yani işlemci halleder herşeyi tek başına :P:P Ucuza satıcaklarsa Tesla (gk110) yerine bundan alalım valla her işimize yarar ://
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Nef'i 6 yıl
Bu hamle Nvidia'nın konsollardaki rekabetini bitirme noktasına getirebilir. Bu da biz tüketiciler için kötü olabilir.
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Fatz 6 yıl
- 16 PPE 22nm 3.2 GHz Cell CPU
- 2 GHz Nvidia GK104 tabanli Kepler GPU (x2 ibaresi var birde?)
- 10 GB XDR2 + 10 GB GDDR6 Bellek (bazi siteler 10 GB sistem bellegi, 10 GB video bellegi seklinde yazmis?)
- 2160p @ 2D - 1080p @ 3D Native

AMD Trinity tabanli CPU + HD 6670 ayari GPU soylentilerinden sonra cok ucuk bir donanim olmus.


%99 fake ama gercek olsa hic fena olmazdi.
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Sedat. 7 yıl
"Yazıklar olsun sana Sony..... İntel dururken amd de kim oluyor.... Sırf bu yüzden Playstation 4 almayacağım.. "

Diye yorum yazmış biri ve sonra silmiş....


Tamam bende geçmiş tecrubelerime dayanarak amd atı sevmiyorum ama bu kadar babanızın maliymis gibi de cosmayin be birader...

Bazen ciddi ciddi nvidia intel amd'nin fln çalışanlarının bu forumda aramızda olduğunu düşünüyorum....

O Playstation 4 almayacağım diyen arkadaşları ürün piyasaya ciktiginda kuyrugun ilk sırasında göreceğime de Zerre şüphem yok..
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Rubisco 7 yıl Sedat.
Sedat.

"Yazıklar olsun sana Sony..... İntel dururken amd de kim oluyor.... Sırf bu yüzden Playstation 4 almayacağım.. "

Diye yorum yazmış biri ve sonra silmiş....


Tamam bende geçmiş tecrubelerime dayanarak amd atı sevmiyorum ama bu kadar babanızın maliymis gibi de cosmayin be birader...

Bazen ciddi ciddi nvidia intel amd'nin fln çalışanlarının bu forumda aramızda olduğunu düşünüyorum....

O Playstation 4 almayacağım diyen arkadaşları ürün piyasaya ciktiginda kuyrugun ilk sırasında göreceğime de Zerre şüphem yok..

3 5 kişiye kart cpu ver, sonra gizlilik annaşması imzala, yaptırımlarını iice bellesin, sonra sal adamları forumlara. Herşeyde komplo teorisi üretiyoruz da iş teknolojiye gelince mi geri kalsın? Hem yani yasal olmayan bi durum faln da yok, insanlara belli bi meyil verdikten sonra satış anlamında farkını görürler zaten.

Yine koynuyla alakalı olarak Cell'in yapısı PowerPC, Power5-6 ile aynı mı, değil. Intel bu işi yapıcak olsaydı olduğu gibi i7 mi olacaktı içinde? Yada AMD tutup PC deki K10 mimarisini olduğu gibi mi kullanıcak (k10 = athlon phenom vs.)? Cell ile PowerPC nin alakası yok ise, konsoldaki yapı ile de PC deki AMD CPU nun birebir aynı olmayacağını düşünmek lazım.
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dodomoco 7 yıl
Bence yeni nesil konsollar 680le degil 780le cikmali amdnin fusion islemcielri ile degil ibmin super islemcileriyle cikmali ram olarak min 2gb ram olmali bunlari neden soyluyorum cunku artik teknolojinin gelismesini istiyorum pcimde avatar grafikli oyunlari gormek benchlerri gormek istiyorum
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DH Misafiri 7 yıl
bence iyi bir uygulama fakat çok paraya mal olacak gibi gözüküyor
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar herkes hd7970 o resimdeki kasaya sığar diyorda o resimdeki kasanın temsili olduğu kimsenin aklına gelmiyor. daha sistem özellikleri düşünülen bi konsolun kasasının tasarlanmış olabilme ihtimali var mı?Çok saygı değer (sözde konsol devi.Beleş oyun var ya yarın 50 sene sonrasının teknolojisi bile derler:D(xbox 360)) microsoft ilk konsolu çıkarda tvnin altında titanik vardı o dönem sonra güzel olsun dediler kasayı tasarımcılara para yağdırtıp önce tasarlattılar sonra sistemi o kasaya sığdırmaya çalışınca.dıt dıt dıııııııııııııııııııt oldu:alsana 3k 8k bile vermesi anormal olmazdı.Aynı hatayı sony kesinlikle yapmaz bundan sonra.bazıları i7'yi süper bir işlemci sanıyor ama sadece piyasaya göre en iyi işlemci sony şu an ki cell işlemciyi ps4'e daha iyi bir grafik işlemciyle destekleyip bile koyabilir çünkü şu an piyasadaki en üst düzey pc işlemcisinden bile çok daha iyi.Microsoft yazılım devi zaten live ile bunu belli etti ama konsol üretiminde çok yol kat etmeli
not:2 ürünüde kullanmış biriyim.
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Satisfaction45 7 yıl
Demek istediğim Madem bu ps3 e risk tabanlı yani linüxden kod çağırma yöntemiyle xp kurmuşlar ve ps4 ün ram sınırı 1 gb olacak o halde benim pc bir gb ram olduğu halde windows 7 ultimate kurulu bazılarına söylediğimde komik buluyor ve voila ben olsam 7 ultimate çakarım o halde ve alırsam mutlaka denicem ps4 iso tabanlı oyunları açıyor o halde 4 te internet desteğide var acaba internetten ps4 oyunu indirip daimen tools ile direk dvdsiz oynayabilirmiyiz yoksa isoya direk tıklayıp oyuna girermi windows 7 türkçe olaraktan tabi hoş gözükür veya mac os x leopard,sizce nası
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SEO-Uzmanı 7 yıl Satisfaction45
Satisfaction45

Demek istediğim Madem bu ps3 e risk tabanlı yani linüxden kod çağırma yöntemiyle xp kurmuşlar ve ps4 ün ram sınırı 1 gb olacak o halde benim pc bir gb ram olduğu halde windows 7 ultimate kurulu bazılarına söylediğimde komik buluyor ve voila ben olsam 7 ultimate çakarım o halde ve alırsam mutlaka denicem ps4 iso tabanlı oyunları açıyor o halde 4 te internet desteğide var acaba internetten ps4 oyunu indirip daimen tools ile direk dvdsiz oynayabilirmiyiz yoksa isoya direk tıklayıp oyuna girermi windows 7 türkçe olaraktan tabi hoş gözükür veya mac os x leopard,sizce nası

bırak bu kozmetik işlerini !
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SiPAHi_ 7 yıl
Arkadaslar Ana konu mevcut Ana konu'dan devam edelim



Kardeslerim Mart ayinin basindan bu yana PS4 haberleri ilk ciktigi gunden

bu yana "★ Sony PlayStation 4 Ana Konu ★ Söylenti: PS4 HD 7670

Kullanacak" adli acmis oldugum konuda butun bilgileri paylasiyorum.

Mümkunse ★ Sony PlayStation 4 Ana Konu ★ Söylenti: PS4 HD 7670

Kullanacak konusundan devam edelim zira oldukca emek sarfettim bu

konu icin.


Anlayisiniz icin hepinize cok tesekkur ederim.

★ Sony PlayStation 4 Ana Konu ★ Söylenti: PS4 HD 7670 Kullanacak

resim.donanimhaber.com/...
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SiPAHi_ 7 yıl SiPAHi_
SiPAHi_
Arkadaslar Ana konu mevcut Ana konu'dan devam edelim



Kardeslerim Mart ayinin basindan bu yana PS4 haberleri ilk ciktigi gunden

bu yana "★ Sony PlayStation 4 Ana Konu ★ Söylenti: PS4 HD 7670

Kullanacak" adli acmis oldugum konuda butun bilgileri paylasiyorum.

Mümkunse ★ Sony PlayStation 4 Ana Konu ★ Söylenti: PS4 HD 7670

Kullanacak konusundan devam edelim zira oldukca emek sarfettim bu

konu icin.


Anlayisiniz icin hepinize cok tesekkur ederim.

★ Sony PlayStation 4 Ana Konu ★ Söylenti: PS4 HD 7670 Kullanacak

resim.donanimhaber.com/...


Yeni Haber

Rumour: PlayStation 4 to run with Native OpenGL

PlayStation 4/Orbis will run OpenGL API natively, a TSA report has said, and has been backed up by a VG247 source.


VG247 reported last week the next-gen successor would run with DirectX11. We now understand, however, that it is indeed NativeGL that will be used in PS4.

TSA’s source claims the native OpenGL will be “much easier to use” than the API used in PlayStation 3, LibGCM.

We were told to expect the next-gen PlayStation around Christmas next year, with Sony plotting to get out ahead of Microsoft in the next-gen sweepstakes. It follows a massive Kotaku info splurge earlier this month on the machine.

★ Sony PlayStation 4 Ana Konu ★

Kaynak
resim.donanimhaber.com/...
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Witcher3 7 yıl
Konsol cahili pc ciler dolusmus yine konsol konusuna...
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